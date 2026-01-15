Când istoria nu mai are răbdare

Extragerea dictatorului Venezuelei, Nicolás Maduro, şi prezentarea lui în faţa unui tribunal din New York sub acuzaţia de narco-terorism nu numai că au uimit prin succesul operaţiunii, dar au și trimis unde de şoc în toată lumea. Donald Trump a luat prin surprindere toată planeta, indiferent că este vorba despre prieteni sau adversari ai Americii.

Acum, toţi ştiu că Statele Unite pun în aplicare ceea ce declară. Noua strategie de securitate americană, văzută de mulţi drept un document doar ideologic, este şi un manual practic. Surpriza nu ar fi trebuit să fie însă aşa de mare. Donald Trump a arătat din primul mandat că nu ezită să ordone operaţiuni militare spectaculoase, cum a fost eliminarea generalului iranian Soleimani, tot pe 3 ianuarie, dar în 2020. În actualul mandat, Trump a aprobat bombardarea instalaţiilor nucleare iraniene, a atacat ţinte ale islamiștilor din Nigeria, a acţionat în Orientul Mijlociu, încearcă să obţină încheierea războiului din Ucraina.

Președintele Trump schimbă lumea în mare viteză, conform propriilor concepţii. El vede scena mondială ca pe un joc al marilor puteri, nu al instituţiilor internaţionale. Aceasta este noua realitate, fie că place, fie că nu.

Desigur, un dictator mai puţin în America Latină nu este o veste rea. La fel cum nu este scoaterea Venezuelei din poziţia sa de gazdă în emisfera vestică a puterilor ostile Americii.

Anul 2026 a început în forţă, sub semnul surprizei şi al imprevizibilului. Sunt însă câteva lucruri clare. America a arătat că are superioritatea tehnologică de a trece peste sisteme şi armamente vândute de Rusia şi China aliaţilor lor. În al doilea rând, cei aflaţi pe lista most wanted a autorităţilor americane nu pot merge liniștiţi la culcare.

În al treilea rând, toată lumea trebuie să se adapteze la noile realităţi din politica internaţională şi să treacă la fapte cât mai repede. Nu știm cum va evolua scena mondială în anul care a început atât de tumultuos. Dar nu poate fi ignorată schimbarea pe care o trăim într-un ritm accelerat. Istoria nu mai are răbdare. Între marile puteri, ca să supravieţuiască, Europa trebuie să devină şi ea puternică. Nu este simplu, dar nici un obiectiv de neatins.

Textul a fost publicat în numărul 288 al revistei „Historia” (revista:288), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 ianuarie - 14 februarie, și în format digital pe platforma paydemic.

Foto: Wikimedia Commons