Home RevistăActualitateSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Historia nr. 290, Martie 2026

Luna aceasta vă invităm să le descoperiți pe femeile din istoria castelelor de pe Valea Loarei – cele care are au ţinut zidurile în picioare când regii erau plecaţi la război sau când vistieria se golea: Katherine Briçonnet, Diana de Poitiers, Caterina de Medici, Louise Dupin.

În această ediție

deschidere site martie 290 png
Femeile și forța Coroanei, în „Historia” de martie

Alte ediții

H289 coperta
Historia nr. 289, Februarie 2026
H288 coperta
Historia nr. 288, Ianuarie 2026
HS53 jpg
Historia Special, nr. 53, decembrie 2025
H287 Coperta
Historia nr. 287, Decembrie 2025
H286 coperta
Historia nr. 286, Noiembrie 2025
H285
Historia nr. 285, Octombrie 2025
HS52 jpg
Historia Special, nr. 52, septembrie 2025
H284
Historia nr. 284, Septembrie 2025
H283
Historia nr. 283, August 2025