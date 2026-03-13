⬆
Historia nr. 290, Martie 2026
Luna aceasta vă invităm să le descoperiți pe femeile din istoria castelelor de pe Valea Loarei – cele care are au ţinut zidurile în picioare când regii erau plecaţi la război sau când vistieria se golea: Katherine Briçonnet, Diana de Poitiers, Caterina de Medici, Louise Dupin.
În această ediție
Alte ediții
