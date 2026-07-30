O nouă așezare fortificată, identificată la Gura Bâcului (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)

O nouă așezare fortificată, descoperită de arheologi la Gura Bâcului

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 30 iulie 2026

În contextul săpăturilor arheologice desfășurate recent în necropola tumulară din a doua epocă a fierului de la Gura Bâcului, arheologii din Republica Moldova au efectuat și o prospecțiune perieghetică într-o zonă a moșiei acestei pitorești localități de pe malul Nistrului.

Cercetarea a vizat un obiectiv arheologic fortificat de mari dimensiuni, identificat anterior pe baza unor imagini satelitare mai vechi, informează Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova.

În urma examinării suprafeței terenului au fost recuperate numeroase fragmente ceramice, atribuibile cel puțin următoarelor trei orizonturi cultural-cronologice:

  • perioada târzie a epocii bronzului - cultura Sabatinovka;
  • epoca romană târzie - cultura Sântana de Mureș–Cerneahov;
  • evul mediu timpuriu - cultura Dridu.

Potrivit observațiilor preliminare, sistemul de fortificație și etapa principală de locuire a așezării ar putea fi datate în secolele IX–X.

Noul sit se află la aproximativ 4 km de binecunoscuta așezare medievală fortificată Calfa I - Cetățuie, situată în prezent pe moșia localității Varnița, raionul Anenii Noi. Așezarea de la Varnița Calfa I a fost cercetată sistematic de arheologul Gheorghe Cebotarenko în anii 1960–1970, iar în anul 2020 aici au fost efectuate cercetări arheologice de salvare de către Agenția Națională Arheologică in Republica Moldova.

Conform sursei citate, descoperirea de la Gura Bâcului completează în mod substanțial harta arheologică a microzonei Nistrului inferior și oferă noi perspective pentru cercetarea habitatului și a sistemelor de fortificație din evul mediu timpuriu

Cercetările viitoare vor permite stabilirea mai exactă a cronologiei, întinderii și caracterului acestui important sit arheologic pluristratificat și fortificat, precizează Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova.

O nouă așezare fortificată, identificată la Gura Bâcului (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)
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O nouă așezare fortificată, identificată la Gura Bâcului (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)
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