O mânăstire fortificată bizantină, descoperită în Spania

Arheologii au confirmat existența unui rar fort bizantin în Spania, la situl arheologic El Monastil, lângă Elda, în Alicante. În a doua jumătate a secolului al VI-lea, în acest loc a fost ridicată așezare monastică fortificată, înființată de soldați și clerici ai Imperiului Roman de Răsărit.

Descoperirile, publicate în revista SALDUIE de cercetătorul principal Antonio M. Poveda Navarro, de la Fundación Urbs Regia, se bazează pe decenii de săpături și pe o gamă largă de artefacte care indică faptul că situl a trecut din mâinile bizantinilor sub controlul vizigoților și, ulterior, a devenit o enclavă religioasă islamică timpurie, informează Greek Reporter.

Un avanpost strategic de-a lungul unui vechi drum roman din Spania

Situl, cunoscut în sursele latine antice ca Elo sau Elum, se află la 28,5 kilometri de Ilici, actualul Elche, un oraș considerat cercetători ca fiind ocupat de bizantini, și la aproximativ 120 de kilometri de Carthago Spartaria, actuala Cartagena, care a servit drept capitală bizantină în Hispania.

Poziția sa de-a lungul unei ramuri a Via Augusta, principalul drum roman, îi conferea valoare strategică pentru controlul circulației prin coridorul Vinalopó.

Dovezile fizice sunt consistente. Cercetătorii au identificat două plăci de fier provenind dintr-o armură lamelară purtată de un soldat de cavalerie bizantin, identică cu armura descoperită la Carthago Spartaria.

Un set de șapte greutăți bizantine din bronz, utilizate pentru colectarea taxelor, a fost de asemenea descoperit în sit, reprezentând al treilea cel mai mare ansamblu de acest tip recuperat pe întreaga Peninsulă Iberică.

Conform legilor lui Justinian, biserica era responsabilă din punct de vedere legal pentru colectarea taxelor, ceea ce explică de ce aceste greutăți erau păstrate acolo.

Printre artefactele religioase se numără o masă de altar din marmură albă de Paros, provenită din Grecia, descoperită în fragmente împrăștiate în mai multe încăperi.

A fost găsit și un recipient cilindric din fildeș decorat cu o scenă reprezentându-l pe Hercule capturând Cerbul din Ceryneia. Poveda Navarro leagă această imagine de un sincretism creștin deliberat promovat sub Justinian, care îmbina simbolismul lui Hercule cu cel al lui Hristos.

Biserica propriu-zisă are o suprafață de 84,50 metri pătrați, cu o absidă în formă de potcoavă, o cristelniță săpată în roca de bază și pereți acoperiți cu tencuială pictată. Poveda Navarro subliniază că arhitectura ecleziastică bizantină favoriza în mod deliberat bisericile mici, rezervând spațiul interior clerului, mai degrabă decât congregațiilor.

În jurul anului 600 d.Hr., vizigoții au preluat controlul și au înființat un sediu episcopal. Un episcop numit Sanabilis a semnat documente bisericești în anul 610 d.Hr. ca reprezentant al orașului Elo. Sediul a fost desființat în jurul anilor 625–630 d.Hr. și a fost integrat în dieceza de Ilici.

Complexul a revenit ulterior la statutul de mănăstire, înainte ca arabii să-l transforme într-o enclavă religioasă islamică, dând naștere numelui actual locului, derivat din arabă „al-munastir”.

Foto sus: Vedere aeriană a structurilor bisericii de la El Monastil (© Archivo Diario Información de Alicante / CC BY-NC-ND 4.0)

