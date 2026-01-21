O groapă comună antică dezvăluie impactul primei pandemii din istorie

În Iordania antică, nenumărați oameni au pierit din cauza unei boli misterioase care avea să modeleze atât o societate, cât și o eră a civilizației.

În prezent, o echipă interdisciplinară de experți de la Universitatea din Florida de Sud (University of South Florida) află mai multe despre Ciuma lui Iustinian și consecințele sale. Condusă de Rays H. Y. Jiang, profesor asociat la Colegiul de Sănătate Publică, echipa a finalizat recent al treilea articol dintr-o serie de lucrări academice axate pe prima epidemie cunoscută de ciumă bubonică din lumea mediteraneană, informează phys.org.

Articolul, intitulat „Semnături bioarheologice în timpul Ciumei lui Iustinian (541–750 d.Hr.) la Jerash, Iordania”, a fost publicat în Journal of Archaeological Science. Acesta completează registrul istoric al cauzelor focarului devastator care a ucis milioane de oameni în Imperiul Bizantin.

„Am dorit să depășim simpla identificare a agentului patogen și să ne concentrăm asupra oamenilor pe care i-a afectat: cine erau, cum trăiau și cum arăta moartea provocată de pandemie într-un oraș real”, a declarat Jiang.

Cum a modelat ciuma orașul antic Jerash

În timpul Ciumei lui Iustinian, oamenii afectați trăiau în comunități diverse și adesea neconectate între ele. Însă ciuma i-a unit în moarte, nenumărate trupuri fiind depuse rapid peste straturi de resturi ceramice într-un spațiu civic abandonat - punctul central al acestei cercetări recente.

În timp ce primele două articole s-au concentrat în principal pe Yersinia pestis, agentul patogen care provoacă forme letale de ciumă, noua cercetare a analizat impactul pe termen scurt și lung asupra unei societăți antice - și chiar ce semnificație ar putea avea acest lucru astăzi.

„Studiile anterioare au identificat organismul care a provocat ciuma. Situl de la Jerash transformă acest semnal genetic într-o poveste umană despre cine a murit și cum a trăit un oraș o criză”, a spus Jiang.

Deși sursele istorice descriu o răspândire largă a ciumei în lumea bizantină, multe presupuse înmormântări în masă au rămas speculative. Jerash este primul sit în care o groapă comună cauzată de Ciuma lui Iustinian a fost confirmată atât arheologic, cât și genetic.

Dezvăluirea tiparelor de mobilitate și vulnerabilitate

Autorii descriu descoperirea ca fiind un singur eveniment funerar, fundamental diferit de cimitirele civice obișnuite, care se extind în timp. La Jerash, sute de corpuri au fost depuse în decurs de câteva zile. Această constatare schimbă percepția asupra primei pandemii în două moduri importante: oferă dovezi directe ale mortalității umane la scară largă și oferă perspective asupra modului în care oamenii se deplasau, trăiau și deveneau vulnerabili în orașele antice.

Groapa comună ajută, de asemenea, la rezolvarea unei enigme de lungă durată: de ce istoria și genetica arată că oamenii s-au deplasat și s-au amestecat de-a lungul timpului, în timp ce alte dovezi sugerează că comunitățile antice erau în mare parte locale. Comerțul, migrația și imperiile au adus oamenii împreună în întregul Orient Mijlociu, totuși majoritatea mormintelor indică faptul că oamenii au crescut acolo unde au fost îngropați.

Descoperirile de la Jerash arată că ambele realități pot fi adevărate. Migrația avea loc adesea treptat, de-a lungul generațiilor, și era de obicei absorbită în comunitățile locale, fiind greu de detectat în cimitirele normale. Însă, în timpul unei crize, populațiile mobile erau concentrate brusc împreună, permițând ca tiparele de mobilitate pe termen lung să devină vizibile într-un singur moment.

Dovezile sugerează că indivizii îngropați la Jerash făceau parte dintr-o populație mobilă integrată în comunitatea urbană mai largă a Iordaniei antice, de obicei dispersată în peisaj, dar adusă împreună într-o singură groapă comună de către criză.

Lecții moderne din pandemii antice

Echipa de cercetare contribuie la remodelarea modului în care este înțeleasă nu doar apariția și răspândirea pandemiilor, ci și impactul lor asupra vieții umane și reacțiilor civice. Ele prosperă în orașe dens populate, prin călătorii și schimbări de mediu - exact ca agenții patogeni din prezent.

„Pandemiile nu sunt doar evenimente biologice, ci și evenimente sociale, iar acest studiu arată cum boala se intersectează cu viața de zi cu zi, mobilitatea și vulnerabilitatea. Pentru că pandemiile scot la iveală cine este vulnerabil și de ce, aceste tipare continuă să modeleze modul în care bolile afectează societățile și astăzi”, a concluzionat Jiang.

Foto sus: Hipodromul antic din Jerash, locul în carea a fost descoperită groapa comună (© Karen Hendrix, Universitatea din Sydney)

