Andrei Mureșianu (1816-1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, militant pentru cauza Revoluției de la 1848 (© Arhivele Naționale ale României, colecția Documente fotografice, Ilustrate 6559)

29 iulie 1848 – Ziua în care a răsunat pentru prima dată în public „Deșteaptă-te, Române!”

📁 Istorie Modernă Românească
🗓️ 29 iulie 2026

La 29 iulie 1848, în locul unde se află astăzi Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, răsuna pentru prima dată în public cântecul patriotic „Deșteaptă-te, Române!”, actualul Imn Național al României. Acesta a fost intonat în cadrul festivităților organizate pentru prezentarea către populație a principiilor constituționale – cele 22 de puncte – ale Revoluției de la 1848 din Țara Românească.

Cu prilejul Zilei Imnului Național, Arhivele Naționale ale României prezintă, pe pagina de Facebook a instituției, două documente valoroase care se păstrează la Arhivele Naționale: textul manuscris, redactat cu caractere chirilice, al poeziei „Răsunetu” de Andrei Mureșianu, precum și raportul comisarului extraordinar al districtului Vâlcea, D. Zăgănescu, care consemnează desfășurarea festivității din 29 iulie 1848.

Cunoscut ulterior sub titlul „Deșteaptă-te, Române!”, cântecul s-a răspândit rapid și a continuat să fie cântat și după înfrângerea Revoluției de la 1848, datorită puternicului său mesaj patriotic și mobilizator. Peste decenii, în timpul Revoluției din decembrie 1989, a redevenit simbolul luptei pentru libertate, fiind difuzat în mod repetat de Televiziunea Română.

La 24 ianuarie 1990, „Deșteaptă-te, Române!” a fost adoptat ca Imn Național al României, statut consacrat ulterior prin Constituția României din 1991 (art. 12 alin. 3).

Pentru a cinsti momentul istoric al primei sale interpretări publice, Legea nr. 99 din 26 mai 1998 a instituit ziua de 29 iulie drept Ziua Imnului Național al României, evocând festivitatea desfășurată la Râmnicu Vâlcea în vara anului 1848.

Foto sus: Andrei Mureșianu (1816-1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, militant pentru cauza Revoluției de la 1848 (© Arhivele Naționale ale României, colecția Documente fotografice, Ilustrate 6559)

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