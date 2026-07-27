Escroc italian condamnat la închisoare după ce a construit un „amfiteatru roman antic” fals

O structură promovată ani la rând drept un „amfiteatru roman antic” s-a dovedit a fi un fals, construit recent din materiale moderne.

Un bărbat a fost condamnat la închisoare în Italia pentru fraudă, după ce a perceput turiștilor câte 40 de euro pentru a vizita un fals amfiteatru roman pe care îl construise chiar el în urmă cu douăzeci de ani, informează Euronews.

Franco Malosso „von Rosenfranz”, în vârstă de 69 de ani, a susținut că a descoperit situl, cunoscut sub numele de Amfiteatrul Maritim Berico, în orașul Vicenza, din nord-estul Italiei, după o alunecare de teren produsă în 2005.

Potrivit publicației italiene Corriere della Sera, Malosso le spunea vizitatorilor că situl era unul dintre „cele mai vechi și mai mari amfiteatre din lume” și că data din anul 393 d.Hr.

El susținea că Iulius Cezar îl vizitase la întoarcerea sa la Roma din Egipt, împreună cu Cleopatra, și că Julieta Capulet, celebrul personaj fictiv creat de Shakespeare, locuise într-o veche biserică aflată acolo.

În plus, Malosso se prezenta drept „filantrop, antreprenor și dirijor de orchestră” și a reușit să convingă autoritățile locale să includă situl în ghidul turistic și în aplicația online pentru turism finanțate de Uniunea Europeană pentru orașul Vicenza.

Afirmații istorice contrazise de fapte

Însă suspiciunile privind povestea sa neverosimilă au început să apară în 2016. Arheologii chemați să investigheze de către Carabinieri au descoperit că structura „antică” conținea fibră de sticlă, coloane din papier-mâché (hârtie amestecată cu adeziv – n.r.), blocuri tencuite și statui din ipsos datând de la începutul anilor 2000.

Imaginile din satelit au arătat, de asemenea, că Malosso nivelase mai întâi un deal, după care construise falsul monument antic pe terenul astfel eliberat.

În plus, afirmațiile lui Franco Malosso „von Rosenfranz” nu se susțineau conform datelor istorice. Iulius Cezar, unul dintre cei mai faimoși lideri ai Antichității, trăise cu aproximativ 400 de ani înainte de data la care clădirea ar fi fost construită. În plus, după cum știu majoritatea studenților care studiază literatura engleză, acțiunea tragediei romantice a lui Shakespeare nu se desfășoară la Vicenza, ci la Verona.

Crimă și pedeapsă

Malosso a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare pentru construcții ilegale, falsificare de opere de artă și realizarea unor lucrări fără autorizație. De asemenea, a fost amendat cu 3.000 de euro.

Între timp, Consiliul local din Arcugnano a intentat împotriva sa o acțiune în despăgubiri în valoare de 560.000 de euro, pentru a recupera prejudiciul pe care susține că l-a suferit.

Foto sus: „Amfiteatrul roman” fals construit de escrocul italian (© Google Maps)

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