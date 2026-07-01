Statul italian a plătit 15 milioane de euro pentru un faimos mormânt etrusc / VIDEO

Una dintre cele mai importante opere de artă etruscă antică păstrate până în prezent a fost expusă permanent, începând de marți, 1 iulie, la Muzeul Național Etrusc „Villa Giulia” din Roma, după ce statul italian a intervenit pentru a cumpăra mormântul decorat cu fresce.

Numit după arheologul care l-a descoperit în 1857, Mormântul François era o cameră funerară bogat ornamentată din vechiul oraș Vulci, un important centru de putere al civilizației etrusce, situat la nord de Roma, informează Reuters.

Conform sursei citate, statul italian a plătit 15 milioane de euro pentru o serie de fresce celebre descoperite în sala centrală a mormântului. Acestea au fost pictate între anii 340 și 320 î.Hr. și îmbină scene din mitologia greacă cu episoade din istoria etruscă.

„Mormântul François este una dintre marile comori ale arheologiei și, în special, ale culturii etrusce. El spune povestea familiilor, eroilor, zeilor și războinicilor din epoca etruscă”, a declarat Luana Toniolo, directoarea Muzeului Villa Giulia.

„La fel de important este faptul că putem vedea reprezentări ale miturilor grecești descrise de Homer, reinterpretate într-o manieră etruscă”, a declarat Toniolo pentru Reuters.

Rivalitate sângeroasă în Italia înainte de supremația Romei

Etrușcii au dominat întinse regiuni din Italia centrală înainte de ascensiunea Romei antice și au contribuit la formarea religiei, culturii și vieții urbane din perioada timpurie a Romei.

Mormântul François oferă o perspectivă rară asupra conflictelor dintre puterile locale. Una dintre fresce îi înfățișează pe eroii etrusci măcelărindu-și dușmanii, identificați prin inscripții ca fiind oameni din Roma și din alte orașe rivale.

Printre cele mai cunoscute scene se numără sacrificarea prizonierilor troieni de către Ahile și eliberarea unui nobil etrusc de către Mastarna, un războinic pe care împăratul roman Claudius l-a identificat ulterior drept Servius Tullius, al șaselea rege al Romei.

„Acesta este singurul portret al unui rege roman pe care îl avem cu adevărat”, a spus Toniolo.

Mormântul a fost descoperit pe un teren care aparținea familiei aristocratice Torlonia, iar frescele au rămas în mare parte ascunse privirii publicului, în colecția privată a acesteia, până în prezent.

„Acesta este patrimoniul nostru cultural. Este extrem de important pentru rădăcinile noastre, pentru țara noastră... și trebuie să aparțină statului”, a afirmat Toniolo.

În timp ce picturile au rămas în posesia familiei Torlonia și a moștenitorilor acesteia, multe dintre comorile descoperite în mormânt, inclusiv vase grecești, bijuterii și obiecte din bronz etrusce, au fost oferite la vremea respectivă drept plată arheologilor și finanțatorilor săpăturilor.

În anii următori, aceste artefacte au fost vândute, iar conținutul mormântului s-a împrăștiat în marile instituții muzeale ale lumii, inclusiv la Muzeul Luvru din Paris și la British Museum din Londra.

Pentru a marca deschiderea noii expoziții, mai multe muzee europene au împrumutat Muzeului Villa Giulia aceste artefacte, care sunt expuse acum alături de fresce pentru prima dată după mai bine de 160 de ani.

Foto sus: Deschiderea noii expoziții la Muzeul Național Etrusc „Villa Giulia” din Roma (© Ministro della Cultura Italia)

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