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Al doilea mormânt etrusc intact, descoperit în necropola de la San Giuliano (© Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale)

Al doilea mormânt etrusc intact, descoperit în necropola de la San Giuliano / FOTO

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 17 iunie 2026

O echipă de arheologi de la San Giuliano Archaeological Research Project (SGARP), coordonată de profesorul Davide Zori de la Universitatea Baylor din Texas, a descoperit o nouă cameră funerară etruscă, găsită complet sigilată și fără urme de jaf, în apropierea unui alt mormânt intact descoperit în iunie 2025.

Confirmată de autoritățile italiene, descoperirea subliniază importanța necropolei de la San Giuliano, situată la aproximativ 70 km nord-vest de Roma, și demonstrează eficiența măsurilor de protecție care au împiedicat accesul jefuitorilor de morminte, relatează La Brujula Verde.

Primul mormânt intact a fost descoperit la 27 iunie 2025, în cadrul campaniilor sistematice de săpături desfășurate de Universitatea Baylor în zona Caiolo încă din 2023. Datat la sfârșitul secolului al VII-lea î.Hr., acesta conținea patru indivizi depuși pe paturi funerare sculptate în piatră și peste o sută de obiecte funerare, inclusiv ceramică, arme din fier, podoabe din bronz și ace de păr din argint. Descoperirea a fost remarcabilă deoarece toate cele peste 600 de morminte identificate anterior în jurul platoului San Giuliano fuseseră jefuite la un moment dat după cucerirea romană din secolul al III-lea î.Hr.

© Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale
© Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Noua descoperire a avut loc într-un tumul aflat la mică distanță de primul. Cercetătorii au constatat că placa de piatră care sigila intrarea era încă în poziția originală, fără fisuri sau urme de intervenții ulterioare. În interior au fost identificați cel puțin doi indivizi, dintre care unul probabil de sex masculin, datorită prezenței unui vârf de lance depus lângă corp.

Deși inventarul funerar este mai modest decât cel al primului mormânt, acesta include vase ceramice, mai multe cupe din bucchero (ceramică de calitate produsă de etrusci – n.r.), cel puțin un aryballos (vas mic, sferic sau globular din ceramică, creat inițial de olarii corinteni în secolul VIII î.Hr., folosit de obicei ca recipient pentru uleiuri parfumate și parfumuri - n.r.) și alte recipiente încă parțial acoperite de pământ infiltrat.

Foto: © Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale
Foto: © Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Profesorul Zori a subliniat că descoperirea a două morminte intacte în aceeași zonă, într-un interval de doar un an, reprezintă o dovadă clară a succesului colaborării dintre cercetători, autorități și comunitatea locală. Protejarea sitului a împiedicat accesul jefuitorilor și a permis efectuarea unor săpături științifice riguroase.

Săpăturile vor continua pe parcursul verii anului 2026, deoarece existența a două tumuli neatinși într-o zonă restrânsă indică posibilitatea descoperirii altor morminte intacte. Materialele recuperate vor fi supuse unor analize antropologice, izotopice și genetice, iar compararea celor două contexte funerare va permite o mai bună înțelegere a organizării necropolei și a practicilor sociale dintr-o perioadă crucială a istoriei etrusce.

Foto sus: Al doilea mormânt etrusc intact, descoperit în necropola de la San Giuliano (© Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale)

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