Un pasaj subteran secret din Colosseum, deschis pentru public

Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatorii acestui amfiteatru antic la sfârșitul lunii octombrie, au anunțat reprezentanții Parcului Arheologic Colosseum.

În perioada Romei Antice, Pasajul lui Commodus asigura legătura între loja din Colosseum dedicată celor mai înalți demnitari și lumea exterioară. Numele său provine de la împăratul Commodus (161 d.Hr. - 192 d.Hr.), relatează Agerpres.

Despre Commodus, un mare cunoscător și iubitor al luptelor cu gladiatori, se spune că a fost victima unei tentative de asasinat în această zonă subterană, deși nu s-a stabilit cu certitudine că incidentul s-ar fi petrecut în pasajul în cauză.

Acel coridor imperial exclusivist nu făcea parte din construcția inițială a Colossseumului, care a avut loc între anii 72 d.Hr. și 80 d.Hr.

El a fost adăugat ulterior prin excavații efectuate la nivelul fundațiilor amfiteatrului, pentru ca elita din Roma să ajungă în loja demnitarilor fără să fie văzută, pentru a urmări spectacolele din arenă.

Pasajul a fost descoperit și excavat în secolul al XIX-lea, dar a rămas de atunci închis pentru public.

Colosseumul, cunoscut inițial ca Amfiteatrul Flavian, este una dintre cele mai emblematice construcții ale Romei antice și un simbol al puterii Imperiului Roman. A fost început în anul 72 d.Hr. de către împăratul Vespasian și finalizat în anul 80 d.Hr. sub domnia fiului său, Titus. Ulterior, a fost modificat de împăratul Domitian, toți trei făcând parte din dinastia flaviană.

Construit pe locul fostului lac artificial al palatului lui Nero (Domus Aurea), Colosseumul a fost un gest politic – oferirea unui spațiu public spectaculos cetățenilor romani, în locul luxului personal imperial.

Colosseumul era un amfiteatru uriaș, cu o capacitate estimată la 50.000–80.000 de spectatori. Avea o formă eliptică și era realizat din beton, travertin și cărămidă. Sub arena centrală se aflau pasaje subterane, unde erau ținuți gladiatori și animale sălbatice.

În Colosseum aveau loc lupte de gladiatori, vânători de animale sălbatice, execuții publice, reconstituiri de bătălii, uneori chiar simulări de bătălii navale. Aceste spectacole erau oferite gratuit și aveau rolul de a distra populația, dar și de a întări prestigiul și autoritatea împăratului.

După căderea Imperiului Roman de Apus, în secolul al V-lea, Colosseumul a fost treptat abandonat. A suferit distrugeri din cauza cutremurelor și activităților umane.

Abia în epoca Renașterii și mai ales în secolele XVIII–XIX a început să fie recunoscut drept un monument istoric de mare valoare și protejat.

În prezent, Colosseumul este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din lume și un simbol al Romei.

Mai multe pentru tine...