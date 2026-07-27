Înmormântarea unor gemeni născuți prematur, descoperită lângă una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Antice

Arheologii au descoperit o înmormântare rară și neobișnuită a unor gemeni născuți prematur, într-un mormânt vechi de 1.200 de ani aflat în apropierea Templului zeiței Artemis din Efes, Turcia, una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Antice. Deși mormântul a fost găsit într-o latrină abandonată, cercetătorii cred că intenția a fost aceea de a-i proteja pe copii în viața de apoi.

„Această înmormântare a fost realizată într-un loc neașteptat și cu totul excepțional”, a declarat într-un e-mail, pentru Live Science, Lilli Zabrana, arheolog la Academia Austriacă de Științe și coautoare a noului studiu care prezintă descoperirea.

Înmormântările descoperite anterior la Efes erau realizate într-un cimitir dedicat, situat în afara limitelor vechiului templu.

„Și mai neobișnuit este faptul că mormântul conține doi nou-născuți prematuri, care cel mai probabil erau gemeni, un fenomen destul de rar”, a declarat pentru Live Science, tot prin e-mail, Caroline Partiot, bioarheolog la Academia Austriacă de Științe și coautoare a studiului.

Cercetătorii au remarcat că dovezile unei afecțiuni genetice rare descoperite la unul dintre copii fac această descoperire și mai deosebită.

În studiul publicat online pe 13 iulie în revista Childhood in the Past, Partiot și Zabrana au analizat oasele descoperite într-un mormânt construit, cel mai probabil, în secolele al VIII-lea sau al IX-lea, în perioada bizantină mijlocie.

Mormântul fusese amenajat în interiorul canalului unei latrine abandonate, construită inițial în secolul al II-lea sau al III-lea, a explicat Zabrana. Latrina fusese adăugată ulterior unui odeon roman (o clădire destinată spectacolelor muzicale) ridicat în secolul I în incinta sacră a celebrului Templu al zeiței Artemis din Efes, construit inițial în jurul anului 550 î.Hr.

Când arheologii au deschis cista (un mormânt căptușit cu lespezi de piatră) au descoperit două schelete minuscule îngropate unul lângă celălalt. Bazându-se în principal pe dimensiunea oaselor, Partiot și Zabrana au estimat că scheletele aparțineau unor copii născuți prematur, în jurul celei de-a 33-a sau a 34-a săptămâni de gestație, adică aproximativ la șapte luni și jumătate de sarcină. O sarcină dusă la termen durează, de regulă, între 39 și 40 de săptămâni.

„Ipoteza că erau gemeni se bazează pe faptul că aveau vârste foarte apropiate la momentul morții și au fost îngropați în contact direct unul cu celălalt. Totuși, confirmarea faptului că au fost într-adevăr gemeni va fi posibilă doar prin viitoare analize ADN”, a spus Partiot.

Deși cercetătorii nu au găsit dovezi de traumatisme sau boli pe scheletele copiilor, au observat prezența unui os rar numit coastă cervicală supranumerară. Această particularitate ereditară presupune dezvoltarea unei coaste suplimentare în partea posterioară a gâtului și apare la aproximativ 1% din populație, fără a provoca, de obicei, probleme. Totuși, Partiot a constatat că, la nou-născuți, există o asociere între prezența coastelor cervicale și anomalii ale genelor Hox, un grup de gene care controlează dezvoltarea diferitelor părți ale corpului în timpul dezvoltării embrionare, anomalii ce pot conduce la naștere de făt mort, prematuritate sau sindromul morții subite a sugarului.

„Din câte știm, până acum nu au fost documentate cazuri de gemeni cu coaste cervicale într-un context arheologic”, au scris cercetătorii.

Potrivit autorilor studiului, gemenii ar fi putut fi înmormântați într-un loc neobișnuit, în afara zonelor funerare cunoscute din Efes, deoarece au murit prematur și, cel mai probabil, nu fuseseră încă botezați. Locul lor de veci a reprezentat probabil un fel de „compromis practic” între practicile funerare creștine și obiceiurile locale.

Echipa nu a găsit nicio dovadă privind prezența mamei gemenilor în apropierea mormântului sau în cimitirul din Efes.

„Este posibil să fi murit în același timp, dar este la fel de posibil să nu fi murit; este greu de spus. Atât mortalitatea infantilă, cât și mortalitatea maternă erau foarte ridicate în acea perioadă”, a declarat Partiot.

Însă mormântul de tip cistă, construit pentru a-i proteja, a conservat scheletele copiilor timp de peste un mileniu, ceea ce „indică în mod clar că a fost vorba despre o înmormântare respectuoasă, și nu despre abandonarea unor rămășițe umane”, a spus Zabrana.

În cele din urmă, mormântul dezvăluie intenția unei familii „de a avea grijă de cei doi copii decedați chiar și după moarte și de a le recunoaște scurtul loc pe care l-au ocupat în cadrul comunității”, au concluzionat cercetătorii.

Doi bebeluși au fost înhumați în același mormânt în apropierea Templului zeiței Artemis din Efes (© OeAW-OeAI / L. Zabrana)

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