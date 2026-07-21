21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice

În noaptea de 21 iulie 356 î.Hr., în orașul Efes, pe coasta Asiei Mici, a ars una dintre cele mai admirate clădiri ale lumii antice: Templul Artemisei, cunoscut în lumea romană drept Templul Dianei. Data este importantă și trebuie corectată: nu este vorba despre anul 365 î.Hr., ci despre 356 î.Hr., anul în care s-a născut și Alexandru cel Mare. Coincidența avea să hrănească una dintre cele mai cunoscute legende ale Antichității.

Artemisionul din Efes nu era doar un templu. Era un sanctuar, un simbol civic, un loc de pelerinaj și una dintre cele Șapte Minuni ale lumii antice. Într-o lume în care orașele își măsurau prestigiul prin temple, porturi, ziduri și statui colosale, Efesul își construise identitatea în jurul zeiței Artemis.

Astăzi, din acel templu uriaș a mai rămas foarte puțin. La fața locului, lângă Selçuk, în Turcia de astăzi, se vede mai ales o coloană recompusă din fragmente, ridicată ca semn melancolic al unei măreții dispărute. Dar în Antichitate, aici se afla una dintre cele mai impresionante construcții religioase ale Mediteranei. UNESCO notează că Efesul a fost un loc în care se pot urmări straturi religioase și culturale succesive, de la cultul vechilor divinități anatoliene până la creștinismul timpuriu.

Efesul și zeița care ținea orașul în viață

Efesul era unul dintre marile orașe ale lumii grecești din Asia Mică. Aflat aproape de mare, legat de rute comerciale importante și deschis către influențe grecești, anatoliene și orientale, orașul a devenit un centru religios și economic de prim rang.

Artemis din Efes nu era identică în toate privințele cu imaginea clasică a zeiței vânătorii din mitologia greacă. Cultul ei local păstra elemente mai vechi, anatoliene, legate de fertilitate, protecție și puterea vieții. De aceea, templul nu era doar un decor sacru, ci inima economică și spirituală a orașului.

Aici veneau pelerini.Aici se aduceau ofrande.Aici se adunau bogății.Aici Efesul își arăta puterea.

În lumea antică, un mare sanctuar era și bancă, și arhivă, și loc diplomatic, și spațiu de memorie. Templul Artemisei îndeplinea toate aceste funcții.

Un templu de marmură, ridicat pentru a uimi lumea

Templul a avut mai multe faze de construcție. Tradiția antică îl leagă pe arhitectul Chersiphron și pe fiul său Metagenes de una dintre marile etape ale edificiului. Reconstrucția monumentală din secolul al VI-lea î.Hr. a fost asociată și cu sprijinul regelui Cresus al Lidiei, celebru pentru bogăția sa. Unele coloane ionice au fost ridicate pe cheltuiala acestuia, potrivit tradiției transmise de Herodot.

Edificiul era construit în stil ionic și impresiona prin dimensiuni. Sursele antice și moderne vorbesc despre un templu cu 127 de coloane, fiecare având aproximativ 18 metri înălțime. World History Encyclopedia notează aceste dimensiuni și subliniază rolul templelor succesive de la Efes în transformarea Artemisionului într-un reper al lumii mediteraneene.

Pentru un vizitator antic, templul trebuia să pară aproape neverosimil. Coloane înalte, marmură, reliefuri, picturi, statui, obiecte votive și o amplasare spectaculoasă făceau din Artemision un spațiu al excesului sacru. Era o arhitectură a prestigiului, construită să impresioneze nu doar credincioșii, ci și rivalii politici ai Efesului.

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