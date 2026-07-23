Copiii incași sacrificați au murit într-un mod foarte diferit față de ceea ce se credea

Băieții și fetele incași aleși pentru sacrificii umane au străbătut comunitățile Imperiului Inca pe parcursul unor pelerinaje sacre de mii de kilometri înainte de moartea lor ritualică, care avea loc adesea în apropierea unor vârfuri înalte din Munții Anzi, potrivit unei noi analize a mumiilor lor.

Cercetarea reexaminează și modul în care au murit acești copii și a constatat că niciunul dintre cei trei copii implicați în ritualul incaș cunoscut sub numele de „Capacocha” nu a murit în felul în care oamenii de știință au presupus anterior.

„Capacocha nu se limita la actul final al ofrandei pe munte. A fost un proces ritualic de lungă durată, care începea cu luni înainte și implica deplasări, schimbări în alimentație, participarea diferitelor comunități și crearea unor peisaje sacre”, a declarat autoarea principală a studiului, Verónica Silva-Pinto, arheolog la Universitatea Diego Portales din Santiago, Chile, într-un e-mail pentru Live Science.

Totuși, alți experți, deși salută studiul, privesc cu prudență unele dintre concluziile sale.

Noul studiu se bazează pe o reexaminare a trei mumii Capacocha provenite din două situri arheologice: „Niño de El Plomo” (Băiatul de la El Plomo), care avea aproximativ 8–9 ani în secolul al XV-lea când a fost sacrificat în apropierea vârfului Cerro El Plomo, aflat la o altitudine de aproximativ 5.400 de metri, în centrul actualului stat Chile; și două fete, una de aproximativ 9 ani și cealaltă de aproximativ 18 ani, sacrificate cu circa 30 de ani mai devreme în apropierea vârfului actualului Cerro Esmeralda, în Deșertul Atacama din nordul statului Chile.

Mult timp s-a crezut că băiatul de la El Plomo a murit din cauza hipotermiei sau a expunerii la temperaturile extrem de scăzute de pe munte, iar că fetele de la Cerro Esmeralda au fost ucise prin strangulare. Însă noul studiu, publicat pe 15 iulie în revista Science Advances, respinge aceste ipoteze.

Sacrificiul uman

Arheologii au descoperit băiatul de la El Plomo în 1954, iar cele două fete de la Cerro Esmeralda în 1976. Noul studiu aplică asupra lor, pentru prima dată, tehnici moderne de investigație arheologică.

„Acesta demonstrează că siturile cercetate anterior pot continua să ofere informații esențiale atunci când sunt reexaminate folosind tehnologii noi, metode minim invazive și o perspectivă etică”, a spus Silva-Pinto.

Examinările prin tomografie computerizată (CT) și microscopie au arătat că băiatul de la El Plomo a fost ucis în urma unui traumatism cranian provocat de un obiect contondent – o leziune care nu fusese observată de primii cercetători.

În ceea ce le privește pe cele două fete de la Cerro Esmeralda, se credea anterior că au fost strangulate din cauza unor urme de pe gât. Însă noul studiu a concluzionat că aceste urme au fost cel mai probabil produse de îmbrăcămintea lor după moarte și că osul hioid din zona gâtului nu prezenta fracturi sau deplasări, leziuni întâlnite în majoritatea cazurilor de strangulare. Prin urmare, cercetătorii consideră că cauza morții fetelor trebuie clasificată drept „nedeterminată”.

Silva-Pinto a subliniat că analiza medico-legală trebuie interpretată și în contextul concepției andine despre lume, în care moartea nu era văzută ca sfârșitul existenței.

„Moartea nu era neapărat înțeleasă ca un sfârșit absolut, ci mai degrabă ca o transformare sau o trecere în lumea divinităților, a strămoșilor și a forțelor sacre. Persoanele oferite ca sacrificiu dobândeau un nou statut ritualic și puteau deveni mediatori între comunități, munți, divinități și stat”, a explicat ea.

Pelerinajul sacru

Cercetătorii au efectuat analize chimice asupra unor fire de păr prelevate de la mumii, studiind izotopii – variante ale aceluiași element chimic care diferă prin numărul de neutroni din nucleu. Izotopii proveniți din alimentele și apa consumate de oameni sunt încorporați în firul de păr, oferind indicii despre locurile în care au trăit. Echipa a analizat, de asemenea, fragmente de oase fracturate pentru datarea cu radiocarbon.

Analiza izotopică a părului a arătat că acești copii s-au deplasat pe distanțe foarte mari între regiuni cu medii ecologice diferite. Cercetătorii estimează că băiatul de la El Plomo a parcurs între 2.600 și 2.800 de kilometri în ultimele nouă luni de viață, probabil pornind din capitala incașă Cuzco, centrul Imperiului Inca. Cele două fete de la Cerro Esmeralda au călătorit, probabil, între 900 și 1.200 de kilometri în ultimele trei luni înainte de sacrificiu.

Silva-Pinto a explicat că aceste pelerinaje legau regiunile periferice de munții înalți și de alte locuri unde ceremoniile ajungeau la punctul culminant.

„De-a lungul traseelor, comunitățile locale îi primeau pe pelerini și participau la ceremonii care includeau împărțirea hranei și a băuturilor”, a spus ea.

Astfel, drumurile deveneau peisaje sacre, iar statul incaș folosea acest proces pentru a-și consolida prezența în teritoriile recent integrate.

Datarea cu radiocarbon a arătat că toate cele trei sacrificii au avut loc în secolul al XV-lea: fetele de la Cerro Esmeralda în jurul anului 1450, iar băiatul de la El Plomo în jurul anului 1480.

„Cronologia arată că nu a fost vorba despre evenimente izolate, ci despre o practică desfășurată în momente diferite”, a concluzionat Silva-Pinto.

Foto sus: O replică a Băiatului de la El Plomo („Niño de El Plomo”), expusă la Muzeul de Istorie Naturală din Santiago de Chile (© Jason Quinn / Wikimedia Commons)

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