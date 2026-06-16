De ce a sacrificat un împărat incaș trei copii pe un vulcan acoperit de zăpadă, în urmă cu peste 500 de ani?

„Fecioara din Llullaillaco”, o adolescentă al cărei corp mumificat a fost descoperit pe vârful unui vulcan înghețat din Argentina, a fost sacrificată de incași. Acum, o nouă analiză a resturilor vegetale găsite în mormântul ei îi ajută pe arheologi să identifice evenimentele istorice care au condus la moartea sa, în urmă cu mai bine de o jumătate de mileniu.

În 1999, arheologii au descoperit rămășițele a trei copii incași mumificați, o adolescentă și un băiat și o fată de aproximativ 7 ani, chiar sub vârful vulcanului Llullaillaco din Argentina, aproape de granița cu Chile. Analizele efectuate asupra mumiilor în ultimele două decenii au arătat că acești copii au fost îngrășați cu alimente de lux și li s-au administrat alcool și coca (planta din care se obține cocaina) înainte de a fi conduși la un sanctuar subteran aflat pe vârful înghețat și bătut de vânt al vulcanului, unde au fost lăsați să moară într-un ritual numit capacocha, relatează Live Science.

Deși aceste mumii, cunoscute sub numele de „Copiii din Llullaillaco”, sunt extraordinar de bine conservate, data exactă a sacrificării lor a rămas neclară. O analiză cu radiocarbon realizată în 2007 pe mostre de păr prelevate de la mumii a indicat că moartea lor a avut loc între anii 1430 și 1520. Pentru a restrânge acest interval și pentru a-l corela cu evenimente politice și climatice cunoscute, o echipă internațională de cercetători a datat cu radiocarbon resturile botanice descoperite în mormânt. Rezultatele au fost publicate în revista Archaeometry.

„Ne-am propus să determinăm data exactă a evenimentului în cadrul cronologiei mai ample a dezvoltării și expansiunii Imperiului Încă. Răspunsul la această întrebare ne permite să înțelegem mai bine strategiile politice ale incașilor și rolul pe care ceremoniile capacocha îl aveau în guvernarea imperială”, a declarat autoarea principală a studiului, Dominika Sieczkowska-Jacyna, arheolog la Universitatea Tehnică din Silezia, Polonia, într-un e-mail adresat publicației Live Science.

Fecioara din Llullaillaco, cunoscută și sub numele de La Doncella, este denumirea dată mumiei adolescentei. Datorită numeroaselor ofrande funerare care i-au fost oferite, arheologii cred că ea ar fi fost sacrificiul principal, iar cei doi copii mai mici au acompaniat-o în moarte în calitate de însoțitori. Printre ofrandele sale se aflau porumb (Zea mays), manioc (Manihot esculenta) și frunze de coca (Erythroxylum coca), ale căror semințe au fost datate cu radiocarbon pentru a obține o cronologie mai precisă decât cea oferită de mumii.

Arheologii au descoperit că resturile botanice restrâng perioada probabilă a morții copiilor la intervalul 1462–1507, cea mai probabilă dată fiind în jurul anului 1499, în timpul domniei lui Huayna Capac, unul dintre ultimii împărați ai incașilor.

„Rezultatele noastre sugerează că în spatele acestei ceremonii capacocha s-au aflat, cel mai probabil, motivații politice, iar dovezile de datare ne-au ajutat să restrângem cadrul cronologic al ofrandei”, a spus Sieczkowska-Jacyna.

Imperiul Inca a atins cea mai mare întindere teritorială sub conducerea lui Huayna Capac, care a domnit din 1493 până în jurul anului 1525, când a murit de variolă, boală introdusă de spanioli. Din capitala imperială Cuzco, aflată în sudul actualului Peru, tatăl său, Tupac Inca, extinsese teritoriul incaș spre sud, până în Chile, în timp ce Huayna Capac a extins imperiul spre nord, în actualele Ecuador și Columbia. În anul 1499, regiunea din jurul vulcanului Llullaillaco fusese integrată relativ recent în Imperiul Inca.

„Având în vedere acest context, este plauzibil ca sacrificiul de la Llullaillaco să fi fost realizat ca parte a unei astfel de campanii de stat [de sacrificii], servind la consolidarea ritualică a prezenței incașe în regiune sau la comemorarea unui eveniment politic important”, au scris cercetătorii în studiu.

Cu alte cuvinte, sacrificarea celor trei Copii din Llullaillaco a făcut probabil parte din eforturile lui Huayna Capac de a menține coeziunea culturală în vastul și diversul Imperiu Inca.

Cronicile din perioada colonială menționează că Huayna Capac a călătorit în partea sudică a imperiului său, inclusiv în regiunea de nord-vest a actualei Argentine, și că a adus ofrande bogate zeilor sub forma sacrificiilor de copii, au notat cercetătorii.

„Deși nu putem atribui încă evenimentul unui anumit împărat cu o certitudine de 100%, ipoteza noastră de lucru este că această ceremonie capacocha a fost legată de o călătorie imperială în regiunile sudice ale imperiului și ar fi putut fi asociată cu stabilirea unor alianțe cu grupurile locale din Bazinul Titicaca”, a spus Sieczkowska-Jacyna.

Potrivit cercetătorilor, practica incașă a sacrificiilor de copii la începutul secolului al XVI-lea ar fi putut reafirma autoritatea imperială sau ar fi urmărit menținerea echilibrului cosmic într-o perioadă percepută ca instabilă, chiar înainte de sosirea europenilor.

Cercetătorii au remarcat că analize similare ar trebui efectuate și asupra altor cazuri de sacrificii de copii pentru a înțelege mai bine modelele generale ale sacrificiilor rituale și relația dintre puterea politică și religie în Imperiul Inca.

Foto sus: Mumia „Fecioarei din Llullaillaco” (© Flickr / Pedro Groover)

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