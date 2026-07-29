Proiectile de praștie inscripționate, descoperite în în Munții Pirinei (© Universitat Autònoma de Barcelona)

Rămășițele unei tabere militare romane, descoperite în Munții Pirinei

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 29 iulie 2026

Cercetători de la Universitatea Autonomă din Barcelona (UAB) au descoperit rămășițele unei tabere romane asociate cu reprimarea revoltei ceretanilor (un trib antic care trăia în nord-estul Peninsulei Iberice, în Munții Pirinei, înainte de ocupația romană), care a avut loc în Cerdanya în anul 39 î.Hr.

Cercetarea, bazată pe prospecțiuni arheologice și pe distribuția spațială a materialelor recuperate, oferă noi dovezi care plasează aceste evenimente violente în teritoriul ancestral al ceretanilor. Descoperirea contribuie la redefinirea interpretării istorice a cuceririi romane a Cataloniei, reprezentând ceea ce pare a fi ultimul episod militar cunoscut al acestui conflict, informează un comunicat al UAB.

Cucerirea romană a Peninsulei Iberice nu a fost nici un proces scurt, nici unul pașnic. În cazul teritoriului care astăzi corespunde Cataloniei, la aproape două secole după sosirea romanilor la Emporion, în anul 218 î.Hr., ceretanii (populația originară din Cerdanya) continuau să reprezinte un focar de rezistență.

În jurul anului 39 î.Hr., istoricul Cassius Dio consemnează o revoltă a ceretanilor împotriva trupelor romane, care au căzut într-o ambuscadă și au fost nevoite să se retragă. Guvernatorul provinciei Hispania Citerior, Gnaeus Domitius Calvinus, și-a pedepsit soldații pentru retragere și, ulterior, a înăbușit rapid și decisiv răscoala ceretanilor.

În aprilie 2024 o echipă a UAB a efectuat, alături de mai mulți cercetători locali, o prospecțiune sistematică în zona împădurită care domină traseul de la Collet de Jovell (Urús, Cerdanya). Intervenția a dus la recuperarea unui ansamblu de materiale arheologice de o importanță deosebită.

Toate obiectele descoperite au fost inventariate, marcate cu coduri de identificare și localizate spațial cu ajutorul GPS-ului, ceea ce a permis integrarea lor ulterioară într-o bază de date cartografică (GIS).

Materialele recuperate, inclusiv „clavi caligae” (ținte de fier provenite de la sandalele legionarilor romani) și alte obiecte de echipament militar (militaria), precum proiectile de praștie, fibule, monede etc., datează situl în a doua jumătate a secolului I î.Hr.

Totuși, descoperirea a două proiectile de praștie inscripționate a permis o datare mult mai precisă. Cercetătorii atribuie inscripția păstrată pe două dintre aceste proiectile — CN(eus) D(omitius) — lui Gnaeus Domitius Calvinus, reprezentantul lui Augustus în provincia Hispania Citerior în anul 39 î.Hr. și comandantul trupelor care au luptat împotriva ceretanilor. Principala ipoteză a echipei este că situl corespunde unei tabere militare romane legate de luptele din timpul acestui episod, amplasată într-un punct strategic de acces către câmpia Cerdanyei.

Până în prezent, această revoltă fusese localizată în mod tradițional într-o zonă mai vestică a Munților Pirinei. Însă identificarea sitului de la Collet de Jovell readuce aceste evenimente în teritoriul originar al ceretanilor.

Descoperirea reprezintă, astfel, ultimul episod cunoscut al conflictului dintre populațiile indigene de pe teritoriul actual al Cataloniei și trupele romane, un conflict care s-a încheiat prin abandonarea pe scară largă a așezărilor ceretanilor, victime ale unei represiuni severe care a dus la destrămarea structurilor lor indigene.

Foto sus: Proiectile de praștie inscripționate, descoperite în în Munții Pirinei (© Universitat Autònoma de Barcelona)

Mai multe pentru tine...
„Tăblița cu blestem” descoperită la Heerlen (© Elke Fuchs, Institut für Papyrologie, Universität Heidelberg)
O „tăbliță cu blestem” romană invoca magia demonilor egipteni
Lingou roman de plumb (© LWL/F. Geldsetzer)
Găsirea unui lingou defect a condus la descoperirea unui atelier de topire a plumbului din epoca romană
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
📁 Preistorie
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
„Amfiteatrul roman” fals construit de escrocul italian (© Google Maps)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Escroc italian condamnat la închisoare după ce a construit un „amfiteatru roman antic” fals
Fabuloasele aventuri ale poetei Nina Cassian, „cea mai atrăgătoare femeie urâtă din literatura română“ jpeg
📁 Istorie recentă
Fabuloasele aventuri ale poetei Nina Cassian, „cea mai atrăgătoare femeie urâtă din literatura română“
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
Campania arheologică 2026 de la situl Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Preistorie
Campania arheologică 2026 de la situl Glina-Bălăceanca: „Patru săptămâni. Mii de descoperiri”
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
allied aircraft crash site polish forest 2 webp
📁 Al Doilea Război Mondial
Epava unui posibil avion aliat din Al Doilea Război Mondial, descoperită în Polonia
Masca lui Tutankhamon (© Tarek Heikal / Wikimedia Commons)
📁 Egiptul Antic
Care a fost cauza morții faraonului Tutankhamon?
Cum se numea, de fapt, faimosul oraș incaș Machu Picchu? jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum se numea, de fapt, faimosul oraș incaș Machu Picchu?