O „tăbliță cu blestem” romană invoca magia demonilor egipteni

Remediile magice făceau parte din viața de zi cu zi în Roma antică, însă rezultatele urmărite nu erau întotdeauna în beneficiul tuturor. O metodă populară de rezolvare a problemelor implica utilizarea unor tăblițe de blestem realizate manual.

Cunoscute în latină sub numele de defixiones și în greacă drept katadesmoi, aceste mici obiecte erau confecționate în mod tradițional din plumb, datorită presupuselor proprietăți de „legare” atribuite acestui metal greu, și erau îngropate alături de cei decedați. Deși erau accesorii comune în întregul Imperiu Roman, un exemplar descoperit recent în apropierea actualei granițe dintre Germania și Țările de Jos este deosebit de remarcabil prin conținutul, personajele și limba sa.

O mică tăbliță cu blestem descoperită în municipalitatea olandeză Heerlen invocă, se pare, zeități și demoni egipteni nu în latină, ci în greaca veche. Mai mult, autorii ei par să fi fost patru persoane înrobite.

Arheologii de la Universitatea din Heidelberg au descoperit artefactul, cu dimensiuni de aproximativ 9,1 × 4,6 centimetri, în timpul investigării unei gropi aflate sub piața primăriei din ceea ce a fost odinioară așezarea militară romană Coriovallum.

Pe baza analizelor efectuate, specialiștii de la Institutul de Papirologie al Universității din Heidelberg au identificat o invocație care menționează doi bărbați cu nume latine și două femei cu nume grecești, toți descriși ca persoane înrobite.

Cercetătorii au observat și trei simboluri magice, cunoscute sub numele de characteres, menite să faciliteze comunicarea cu forțe supranaturale. Totuși, dr. Rodney Ast, directorul academic al Institutului de Papirologie, a explicat că nu este clar dacă aceste persoane erau țintele blestemului sau autorii lui.

„Tăblița a servit fie ca un blestem împotriva acestor patru sclavi, fie ca un blestem rostit în numele lor împotriva unei persoane neidentificate”, a declarat Ast, într-un comunicat de presă al Universității din Heidelberg.

Potrivit colegei sale, Julia Lougovaya, numele menționate ar putea oferi indicii atât despre autori, cât și despre locul lor de origine.

„Nu poate fi exclusă posibilitatea ca una dintre cele două femei să fi fost autoarea inscripției și să fi adus cu ea, din Egiptul roman, presupusa capacitate de a comunica cu puterile divine prin intermediul unor astfel de blesteme”, a explicat Lougovaya.

Egiptologul Joachim Quack, de la Universitatea Heidelberg, a adăugat că, deși este unică pentru regiune, combinația de influențe religioase, lingvistice și culturale reflectată de această tăbliță de blestem surprinde perfect spiritul epocii.

„În primele secole ale erei noastre, tradițiile orientale, egiptene, evreiești și, uneori, chiar creștine s-au contopit tot mai mult și s-au răspândit în întregul Imperiu Roman al vremii. Descoperirea de la Heerlen evidențiază în mod impresionant această evoluție”, a spus Quack.

Foto sus: „Tăblița cu blestem” descoperită la Heerlen (© Elke Fuchs, Institut für Papyrologie, Universität Heidelberg)

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