Mormânt scitic din secolul al III-lea î.Hr., descoperit în Republica Moldova

Arheologii din Republica Moldova au descoperit un mormânt din secolul al III-lea î.Hr. în necropola tumulară de la Gura Bâcului, sit arheologic atribuit culturii scitice din a doua epocă a fierului.

Descoperirea este considerată una importantă pentru cercetarea practicilor funerare ale comunităților scitice târzii din regiunea Nistrului inferior și aduce noi informații despre patrimoniul arheologic al Republicii Moldova, relatează MOLDPRES.

Potrivit specialiștilor de la Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova, complexul funerar este format dintr-o cameră mortuară, un puț de acces și un dromos, coridorul care duce spre camera funerară propriu-zisă. În interior au fost descoperite mai multe obiecte de inventar funerar, printre care vase ceramice, vârfuri de săgeți, mărgele, un cuțit în teacă și o piatră prelucrată, despre care arheologii presupun că ar fi servit drept mic altar.

„Cercetăm un tumul funerar și aici am descoperit un mormânt din secolul III înainte de Hristos, care constă dintr-o cameră funerară, un puț de acces și un canal de acces. În camera funerară au fost identificate mai multe piese – vase ceramice, o piatră prelucrată care probabil reprezenta un mic altar, o afumătoare și alte obiecte specifice populațiilor scitice”, au declarat reprezentanții agenției.

Una dintre cele mai valoroase descoperiri este o afumătoare ceramică specifică necropolelor scitice din secolele III-II î.Hr., considerată o piesă rară pentru patrimoniul arheologic național.

Directorul Agenției Naționale Arheologice, Vlad Vornic, a menționat că cercetările arheologice de salvare sunt în plină desfășurare și că mormântul nu a fost încă dezvelit complet.

„Ne aflăm în interiorul unui complex funerar interesant, alcătuit dintr-o cameră de intrare și un dromos. În partea sud-estică a camerei funerare avem deja câteva descoperiri importante, o piatră șlefuită, un vas întreg și alte obiecte specifice necropolelor scitice din secolele III-II înainte de Hristos. Sperăm să identificăm și alte piese pe măsură ce cercetările continuă”, a declarat Vlad Vornic.

Foto sus: Mormânt scitic din secolul al III-lea î.Hr., descoperit în Republica Moldova (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)

