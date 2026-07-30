Geoglife asemănătoare cu faimoasele Linii Nazca, descoperite în pădurea amazoniană

Folosind tehnologia de scanare cu laser pentru a pătrunde dincolo de coronamentul dens al pădurii amazoniene, arheologii au descoperit sute de structuri antice din pământ realizate de o societate complexă și enigmatică în urmă cu peste două milenii, potrivit unui nou studiu.

Această civilizație străveche, numită Aquiry, a apărut în urmă cu aproximativ 2.500 de ani pe teritoriul actual al Braziliei. Pe baza numărului mare de lucrări de terasament, numite geoglife, cercetătorii sugerează că populația Aquiry ar fi putut ajunge la aproximativ 3 milioane de oameni înainte ca societatea să se prăbușească.

„Culturile și societățile care alcătuiau civilizația Aquiry împărtășeau o viziune comună asupra lumii și construiau centre ceremoniale sub forma unor monumente geometrice variate, caracterizate prin șanțuri adânci și valuri înalte de pământ la exterior, cunoscute în mod obișnuit drept geoglife amazoniene”, a declarat, într-un e-mail pentru Live Science, Martti Pärssinen, arheolog la Universitatea din Helsinki.

În noul studiu, publicat în revista Nature, Pärssinen și colaboratorii săi au prezentat rezultatele cercetării desfășurate pe aproape 4.500 de kilometri pătrați de pădure amazoniană. Studiul a dus la descoperirea a 396 de geoglife noi și le-a permis cercetătorilor să estimeze întinderea geografică a civilizației Aquiry.

Pärssinen studiază de peste două decenii structurile geometrice din pământ din statul brazilian Acre. Într-un studiu publicat în 2021, el a introdus oficial denumirea Aquiry pentru această civilizație multiculturală antică, numită după râul Acre, care izvorăște din Peru și Bolivia și traversează statele braziliene Acre și Amazonas. În limba populației indigene Arawakan, Aquiry înseamnă „râul caimanilor”.

Din cauza coronamentului extrem de dens al pădurii tropicale, cercetările arheologice din această regiune au fost limitate. Cele mai multe dovezi privind existența civilizației Aquiry provin din scanări aeriene cu tehnologia LiDAR și cu laser, care au identificat geoglife monumentale construite între 600 î.Hr. și 850 d.Hr., potrivit studiului. Oamenii locuiau în case lungi multifamiliale amplasate în jurul acestor structuri și cultivau plante precum porumbul și dovleacul.

„Conform tradițiilor orale indigene, centrele Aquiry au fost construite pentru a întări relațiile dintre comunități”, precum și legăturile cu ființe importante din lumea spirituală, a explicat Pärssinen. Aceste centre serveau totodată drept locuri de adunare, unde se luau decizii politice și unde conducătorii își puteau demonstra generozitatea.

Până în prezent, arheologii au identificat aproximativ 1.700 de geoglife în această regiune. Totuși, cercetătorii consideră că numărul real este mult mai mare și estimează că peste 20.000 de structuri Aquiry încă așteaptă să fie descoperite în zone care nu au fost cercetate. Pornind de la estimarea că, în medie, aproximativ 300 de persoane erau necesare pentru construirea și întreținerea fiecărei geoglife, cercetătorii au concluzionat că civilizația Aquiry a atins probabil un vârf de între 1,25 și 3 milioane de locuitori în perioada 100–300 d.Hr.

Geoglife similare au fost descoperite și în Peru

Cunoscute sub numele de Liniile Nazca, geoglifele descoperite Peru (datând din perioada 200 î.Hr.–500 d.Hr.) reprezintă animale, oameni, plante și figuri fantastice, pe lângă numeroase modele geometrice. Civilizația Nazca era alcătuită din comunități regionale interconectate de agricultori precolumbieni care au reușit să supraviețuiască într-un mediu geografic ostil, însă trăiau la aproximativ 1.700 de kilometri distanță de Aquiry.

„Geoglifele Nazca reprezintă un fenomen diferit și, cel mai probabil, nu au avut nicio legătură cu civilizația Aquiry. Cu toate acestea, în ambele cazuri, drumurile și liniile drepte, precum și formele și motivele geometrice, sunt apreciate cel mai bine atunci când sunt privite din aer”, a afirmat Pärssinen.

Prezența a mii de geoglife în sud-vestul Amazoniei îi determină pe arheologi să își reconsidere ipotezele despre civilizațiile precolumbiene și dezvoltarea urbană. În același timp, ea ridică noi întrebări despre soarta civilizației Aquiry.

„Nu știm de ce geoglifele au fost abandonate brusc între anii 850 și 950 d.Hr.”, a spus Pärssinen.

„Dovezile disponibile indică o prăbușire relativ rapidă”, care ar putea avea legătură cu dispariția altor mari puteri precolumbiene, inclusiv a civilizației maya clasice din America Centrală și a civilizațiilor Tiwanaku și Wari din Anzi.

Foto sus: Arheologii au descoperit geoglife antice în statul brazilian Acre (© Martti Pärssinen)

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