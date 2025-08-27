Francisco de Orellana, conchistadorul care a descoperit Fluviul Amazon

La prima vedere, Francisco de Orellana este un nume care nu spune prea multe, atât în Istoria Spaniei, cât și în cea Universală, însă rolul pe care acesta l-a avut în dezvoltarea Imperiului Spaniol a fost unul major...Acesta a fost un conchistador și explorator spaniol, fiind cel care a descoperit Fluviul Amazon și în același timp, a fost primul european care a navigat pe toată lungimea acestuia.[1] Mai mult decât atât, tot el este cel care a fondat orașul Guayaquil, aflat pe teritoriul Ecuadorului de astăzi.

Un portret al lui Francisco de Orellana din secolul al-XIX-lea (Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Orellana)

I. Începutul vieții și al activității de conchistador. Mâna dreaptă a Fraților Pizarro

Francisco de Orellana se naște în orașul Trujillo, din Regatul Castiliei (vestul Spaniei de astăzi), anul nașterii sale nefiind cunoscut cu exactitate (datele nașterii sale variind între 1490 și 1511, însă majoritatea istoricilor consideră 1511 ca fiind anul nașterii sale).[2] Acesta a fost un prieten apropiat al altui conchistador faimos, Francisco Pizzaro (cuceritorul Imperiului Incaș) și mai mult decât atât, rudă cu acesta (cei doi fiind veri, după unii istorici spanioli).[3] El ajunge în Lumea Nouă în 1527 (cel mai probabil, pe când era doar un adolescent), fascinat fiind de poveștile despre bogățiile acesteia și dorind să pună mâna pe ele. Acolo, el servește în calitate de conchistador în Nicaragua până în 1533, când decide să se alăture trupelor lui Francisco Pizzaro din Peru, unde îl va susține pe acesta în conflictul pe care îl va avea cu Diego De Almagro în 1538.[4]

După victoria asupra forțelor lui De Almagro, Orellana este numit Guvernator de La Culata. În același timp, el reface orașul Guayaquil (fondat anterior de către Pizarro și repopulat de Sebastian de Belalcazar). În timpul războiului civil din anii 1540, din Viceregatul Peru (între frații Francisco și Hernando Pizarro și Diego de Almagro cu privire la cine avea dreptul de conducere asupra coloniei), Orellana se află de partea fraților Pizarro și ca atare, este numit sublocotenent general al unei forțe trimise de Francisco Pizarro din Lima pentru a-l ajuta pe fratele său, Hernando.

II. Prima expediție a lui Orellana pe Amazon (1541-1542)

În 1540, Gonzalo Pizarro sosește la Quito în calitate de vice-guvernator și este însărcinat de Francisco Pizarro (fratele său vitreg mai mare) să realizeze o expediție pentru a descoperi așa-numitul “Ținut al Scorțișoarei” (El Pais de Canela), considerat a se afla undeva în estul Americii de Sud, Francisco de Orellana jucând un rol major în cadrul acestei expediții, fiind unul dintre sublocotenenții săi. Această expediție începe în 1541, din Quito, unde, Gonzalo Pizarro adună o forță militară alcătuită din 220 de spanioli și 4000 de indigeni.[5]

În același timp, fiind al doilea în ierarhia expediției, Francisco de Orellana este trimis înapoi la Guayaquil pentru a aduna trupe și cai. Pizarro pleacă din Quito în februarie 1541, tocmai înainte ca Orellana să soseacă cu cei 23 de cai și oameni ai săi. Acesta se grăbește să-i prindă din urmă pe Frații Pizarro, dar reușește să se întâlnească până la urmă cu ei, în martie, același an. Cu toate acestea, la momentul în care expediția déjà părăsise Munții Anzi, 3000 de indigeni și 140 de spanioli muriseră sau dezertaseră.[6]

Când ajunge la Râul Coca (un afluent al Râul Napo), Orellana decide să construiască o brigantină[7] (numită San Pedro), pentru a transporta bolnavii și proviziile. Gonzalo Pizarro îi ordonă acestuia să exploreze Râul Coca și să se întoarcă doar după ce va găsi gura de vărsare a acestuia. Când Orellana ajunge la confluența cu Fluviul Napo, oamenii săi amenință că se vor revolta dacă nu va continua să meargă pentru a da de uscat. Pe 26 decembrie 1541, acesta acceptă să fie numit șef al unei noi expediții și să cucerească noi teritorii în numele regelui de atunci al Spaniei, Carol al-V-lea (Quintul).[8]

Orellana, alături de călugărul dominican Gaspar de Carvajal (care a fost cronicarul acestei expediții) și 50 de oameni pornesc în aval pentru a căuta de mâncare. Incapabil să se întoarcă împotriva curentului, el îl așteaptă pe Francisco Pizarro, în cele din urmă, reușind să-i trimită trei oameni înapoi acestuia cu un mesaj și începe să construiască o a doua brigantină, numită La Victoria. Între timp, Pizarro se întoarce la Quito pe o rută nordică, cu doar 80 de oameni în viață. După ce părăsește satul de pe Râul Napo, el continuă să navigheze în jos, pe Amazon. În timpul navigării lor pe Râul Napo, Orellana și soldații lui lui sunt amenințați constant de către tribul Omagua. El și oamenii săi ajung pe Rio Negro pe 3 iunie 1542 și apoi, după o lungă călătorie, pe Fluviul Amazon (care se va numi pentru un timp Rio de Orellana).

Ilustrație din secolul al-XVI-lea ce înfățișează oamenii din expediția lui Francisco de Orellana construind brigantina San Pedro (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Orellana)

Când ajung pe longitudinea de 69°V, Orellana și oamenii lui se implică într-o confruntare cu tribul Machiparo și sunt urmăriți de aceștia în aval. Continuând să navigheze pe Amazon, aceștia trec de Rio de la Trinidad, Pueblo Vicioso, Rio Negro (numit astfel de Orellana), Pueblo del Corpus, Pueblo de los Quemados și Pueblo de la Calle.

Numele de “Amazon” (așa cum avea să fie cunoscut fluviul mai târziu), îi va fi dat de Orellana după o bătălie pe care acesta ar fi purtat-o cu tribul Tapuyas.[9] Femeile din acest trib obișnuiau să lupte alături de bărbații lor, așa cum era obiceul tribului. În urma acestui eveniment, Orellana avea să descrie acest fluviu drept “Fluviul Amazoanelor”, referindu-se la miticile amazoane din Asia descrise de istoricul grec Herodot (în faimoasa sa lucrare”, Istorii”) și de Diodorus în legendele grecești, el fiind prins într-o confruntare cu aceste războinice sud-americane, ce are loc pe 24 iunie 1542, când Orellana se apropia de Râul Trombetus, în apropiere de Insula Tupinambarama, la joncțiunea cu Râul Madeira.

Când ajunge la longitudinea de 54°V, Orellana și oamenii lui se opresc timp de 18 zile pentru a-și repara navele și în cele din urmă, ajung la Oceanul Atlantic, la 26 august 1542, verificând dacă acestea mai sunt capabile pentru o călătorie pe ocean. În cele din urmă, Francisco Orellana și Carvajal ajung pe Insula Cubagua (de pe Coasta Venezuelei de astăzi) la 11 septembrie 1542. Prima expediție pe Fluviul Amazon a lui Orellana a fost un succes total. Următoarea, însă...avea să-i aducă sfârșitul.

II. Întoarcerea pe Amazon și moartea lui Francisco de Orellana (1544-1546)

De pe Insula Cubagua, Orellana decide să se întoarcă în Spania pentru a obține de la Coroana Spaniolă dreptul de a guverna peste teritoriile nou-descoperite din regiunea Amazonului, pe care el le-a numit Nueva Andalucia (Noua Andaluzie).[10] După o călătorie dificilă pe Oceanul Atlantic, acesta ajunge, mai întâi, pe țărmul Portugaliei. Regele Joao al-III-lea (1521-1557) îi face acestuia o primire prietenoasă și mai mult decât atât, îi face oferta de a se întoarce înapoi în regiunea Fluviului Amazon și de a o explora sub steagul Regatului Portugaliei.[11] Prima expediție pe care Orellana o realizase pe Amazon devenise o problemă internațională și asta deoarce, conform Tratatului de la Tordesillas (semnat la 7 iunie 1494, între Regatele Spaniei și Portugaliei), cea mai mare parte a Fluviului Amazon trebuia să fie în posesia Spaniei, însă gura de vărsare a acestuia trebuia să aparțină Portugaliei. Orellana refuză oferta portughezilor și se întoarce înapoi în Spania, la Valladolid.

După 9 luni de negocieri, Prințul Filip (viitorul rege al Spaniei, Filip al-II-lea) îl numește pe Francisco de Orellana în funcția de Guvernator al Noii Andaluzii pe 13 februarie 1544.[12] După ce Orellana captează atenția Curții Spaniole cu poveștile și exagerările voite despre prima sa călătorie pe Amazon, el primește sarcina de a cuceri și a se stabili în Noua Andaluzie. Carta primită de acesta prevedea că el ar trebui să exploreze regiunea Amazonului, împreună cu cei 300 de oameni ai săi și 100 de cai și să fondeze două orașe, unul la gura de vărsare a Amazonului, iar celălalt, în interiorul Junglei Amazoniene.[13]

Acum Orellana era un adelantado, un amestec între un administrator și conchistador.[14]Cu actul de aprobare a expediției sale în mână, el caută îndelung fonduri pentru expediția pe care voia să o organizeze, dar îi este dificil să atragă investitori de partea cauzei sale, însă reușește să obțină, în cele din urmă, fondurile necesare cu ajutorul lui Cosmo de Chaves, tatăl său vitreg.[15] Cu toate acestea, expediția pe care el voia s-o organizeze se va dovedi un dezastru de la bun început.

La mai mult de un an de la obținerea împuternicirii sale, Francisco de Orellana pornește, pe 11 mai 1545, în cea de A doua expediție pe Fluviul Amazon.[16] Acesta a avut la dispoziția sa 4 corăbii, ce transportau sute de coloniști, însă proviziile erau puține. El s-a oprit în Insulele Canare pentru a-și repara vasele, dar a ajuns să stea acolo timp de 3 luni, întrucât a întâmpinat diverse probleme. Când el și soldații lui reușesc, până la urmă, să navigheze din nou pe Oceanul Atlantic, vremea rea face ca unul din vasele lui să se piardă. Cu toate acestea, Francisco de Orellana reușește să ajungă, până la urmă, la gura de vărsare a Amazonului în decembrie 1545 și începe să-și facă planuri pentru colonizarea regiunii.[17] El începe cea de a doua explorare a regiunii Amazonului, căutând un loc potrivit pentru a se stabili acolo. Între timp, însă, foamea, setea și atacurile indigenilor slăbesc constant forța lui expediționară. Mai mult decât atât, unii dintre oamenii lui abandonează proiectul acestuia, în timp ce Orellana continua să exploreze regiunea.

În noiembrie 1546, în timp ce explora Amapa (o regiune a Amazonului), Francisco de Orellana și soldații lui sunt atacați de către indigenii din zonă.[18] În urma acestui atac, mulți dintre supraviețuitorii acestei expediții sunt uciși. În același timp, potrivit văduvei lui (Ana de Ayala, pe care acesta o luase în căsătorie înainte de a pleca în A doua expediție pe Amazon), Francisco de Orellana moare de boală și supărare la puțin timp după acest incident, în Delta Amazonului.

IV. Importanța lui Francisco de Orellana în Istoriografia Universală și Pop Culture

Astăzi, Francisco de Orellana rămâne cunoscut în Istoria Universală pentrul activitatea sa de explorator, cu toate că nu aceasta fusese intenția sa. El a fost, mai degrabă, un conchistador veteran al sângeroasei Campanii de cucerire a Imperiului Inca dintre 1532-1533, ale cărei bogății considerabile nu erau suficiente pentru sufletul său lacom. Mai mult decât atât, el organizează cea de A doua expediție pe Amazon nu atât din dorința de a deveni un pionier al explorării regiunii, cât pentru…a descoperi și prăda orașul legendar El Dorado (de existența căruia auzise încă din timpul Primei Expediții pe Amazon), pentru a deveni și mai bogat.[19] Totuși, el rămăne o figură importantă, atât în Istoria Spaniei, cât și în cea Modernă Timpurie Universală, fiind primul european care a traversat Fluviul Amazon pe întreaga sa lungime, viața acestuia făcând subiectul filmului “Indiana Jones și regatul craniului de cristal”, realizat în 2008 de regizorul Steven Spielberg.[20]

