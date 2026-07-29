Recuperarea ușilor împărătești de la biserica monument istoric prăbușită din Uilac (© Institutul Național al Patrimoniului)

Ușile împărătești de la biserica monument istoric prăbușită din Uilac, recuperate / FOTO

📁 Patrimoniu în pericol
Autor: Redacția
🗓️ 29 iulie 2026

Ușile împărătești, ușile centrale ale catapetesmei bisericii ortodoxe din satul Uilac, comuna Săcel, județul Harghita, monument istoric care s-a prăbușit în luna februarie după ce structura de lemn a fost afectată de o ciupercă, au fost recuperate vor fi tratate, pentru a fi ulterior expuse.

În data de 27 iulie 2026, la solicitarea Institutului Național al Patrimoniului, o echipă multidisciplinară de specialiști cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltul” Harghita a avut o intervenție la Biserica „Sf. Gheorghe” și „Sf. Nicolae” din satul Uilac, comuna Săcel, județul Harghita, monument istoric clasat, cod LMI HR-II-m-B-12998. Biserica era prăbușită ca urmare a degradărilor cauzate de ciuperca Serpula lacrymans, una dintre cele mai agresive specii care afectează structurile din lemn, determinând degradarea severă a elementelor structurale și pierderea capacității portante a acestora, anunță Institutul Național al Patrimoniului (INP), pe pagina de Facebook a instituției.

Intervenția a avut drept scop extragerea ușilor împărătești, atribuite zugravului Ioan, pictate la 1789, elemente valoroase ale bisericii prăbușite.

Recuperarea ușilor împărătești de la biserica monument istoric prăbușită din Uilac (© Institutul Național al Patrimoniului)
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Recuperarea ușilor împărătești de la biserica monument istoric prăbușită din Uilac (© Institutul Național al Patrimoniului)

„Stabilitatea clădirii a fost analizată de dl. ing. specialist atestat MC Ferenczi Z. Sámuel. După confirmarea faptului că accesul în interior se putea realiza în condiții de siguranță prin zona deschisă a altarului și identificarea celor două piese în această zonă, reprezentanții ISU (plt. adj. șef Sipos Ferencz șef gardă intervenție și plt. adj. sef Bodor Lorand comandant de echipaj și conducător autospeciale la Detașamentul de pompieri Odorheiu Secuiesc) au pătruns în biserică și au preluat ușile împărătești. Una dintre uși era deja desprinsă din sistemul de prindere și a fost predată restauratorului de componente artistice, iar cea de-a doua a fost demontată din balamale cu ajutorul uneltelor specifice și apoi a fost preluată de restaurator”, precizează sursa citată.

Ambele uși au fost depozitate temporar într-o zonă umbrită și protejată, unde s-a realizat evaluarea stării lor de conservare. În urma examinării s-a constatat că acestea se aflau într-o stare bună de conservare, fără desprinderi sau degradări active care să impună măsuri speciale de asigurare înainte de transport. În consecință, ușile au fost împachetate corespunzător și transportate în condiții de siguranță la Institutul de Iradieri tehnologice IRASM din cadrul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), Măgurele, județul Ilfov, în vederea efectuării procedurilor de decontaminare prin iradiere gamma, etapă necesară pentru eliminarea infestării biologice.

După efectuarea tratamentului de iradiere, ușile vor fi clasate în categoria bunurilor culturale mobile și va fi identificată cea mai bună opțiune pentru conservarea și expunerea acestora de către Episcopia Ortodoxe Române a Covasnei și Harghitei cu sprijinul specialiștilor INP.

„Cu această ocazie, s-a evaluat încă o dată starea de conservare a bisericii, a turnului de zid edificat odată cu strămutarea bisericii pe acest amplasament, precum și posibilitatea de recuperare a altor elemente originare. Doamna biolog Livia Bucșa a prelevat probe din materialul lemnos al șarpantei turnului, iar rezultatele analizelor vor ajuta la decizia corectă pentru viitorul acestui element. Întreaga operațiune a avut deplina colaborare a instituțiilor menționate prin participarea domnului Bakos László, director al Direcției Județene pentru Cultură Harghita și a col. Mureșan Vasile Cristian împuternicit prim adjunct al inspectorului șef - ISU Harghita, precum și binecuvântarea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei și Harghitei prin participarea Părintelui Gavrilă Petre Alexandru”, adaugă INP.

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