O porțiune a zidului de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna s-a prăbușit / FOTO

O porțiune a zidului de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, monument istoric din județul Sibiu, s-a prăbușit în dimineața zilei de 13 iunie 2026, în jurul orei 01:40, informează un comunicat al Ministerului Culturii.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, este afectată o parte a zidului de nord al incintei, dinspre parc. În urma incidentului nu s-au înregistrat victime.

Conform comunicatului citat, imediat după producerea evenimentului, zona a fost securizată de reprezentanții Primăriei comunei Moșna, împreună cu Poliția Locală. Pentru eliminarea oricărui risc pentru populație și pentru protejarea monumentului istoric vizitele ghidate programate pentru zilele de 13 și 14 iunie au fost suspendate.

Ministerul Culturii se află în contact permanent cu autoritățile locale, cu Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu și cu specialiștii din domeniul patrimoniului, pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în siguranță a elementelor afectate și a intervențiilor care se impun.

Din primele informații rezultă că Turnul de Nord a beneficiat de o intervenție de urgență realizată în anul 2017, cu avizul Ministerului Culturii. Lucrările de sprijinire și punere în siguranță au fost finanțate din fondurile Consistoriului Districtual Mediaș al Bisericii Evanghelice C.A.

Evoluția situației este monitorizată permanent, iar informațiile oficiale vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile, ca urmare a investigațiilor realizate de instituțiile abilitate.

→ Imaginea 1/5: O porțiune a zidului de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna s-a prăbușit (© Ministerul Culturii)

Biserica Fortificată din Moșna, județul Sibiu, este unul dintre cele mai valoroase monumente medievale ale Transilvaniei. Primele sale origini datează din secolul al XIII-lea, când coloniștii sași au construit aici o bazilică romanică. La sfârșitul secolului al XV-lea, pe locul acesteia a fost ridicată actuala biserică în stil gotic târziu, sub îndrumarea meșterului pietrar Andreas Lapicida. Dimensiunile impunătoare ale edificiului reflectă prosperitatea comunității săsești din Moșna în acea perioadă, conform sibiu-turism.ro.

În contextul amenințărilor otomane, biserica a fost fortificată începând cu anul 1520. Ansamblul a fost înconjurat de ziduri înalte de aproximativ 9 metri, prevăzute cu turnuri de apărare, bastioane și un turn de observație, transformând lăcașul de cult într-un important refugiu pentru locuitorii satului.

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