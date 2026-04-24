Biserica fortificată din Valea Viilor – cetatea tăcută a credinței și a supraviețuirii

În inima domoală a Colinelor Transilvaniei, acolo unde Târnava Mare curge lent și dealurile sunt îmbrăcate în viță-de-vie, se află Valea Viilor – un sat în care timpul pare să fi făcut un pact cu memoria. Nu te izbește prin spectaculos, nu se impune prin monumentalitate ostentativă. Te cucerește încet, prin liniște, prin echilibru, prin sentimentul rar că ai pășit într-un loc care nu s-a grăbit niciodată.

Deasupra caselor aliniate ca într-o cetate rurală, dominând satul fără aroganță, se ridică biserica fortificată. Pare solidă, de neclintit. Dar această aparență ascunde o realitate mai fragilă decât arată zidurile ei groase.

Un drum vechi, o destinație uitată pe nedrept

Ajungi ușor la Valea Viilor. Drumul dintre Mediaș și Sighișoara trece la mică distanță, iar indicatoarele sunt clare. Satul se află la doar 14 kilometri de Mediaș, într-o zonă viticolă veche de secole, unde via nu este doar cultură agricolă, ci și identitate.

Numele localității spune povestea locului: Valea Viilor. Dar înainte de acest nume poetic, satul a fost cunoscut ca Wurmloch – „locul cu viermi” – și Baromlak, „târgul vitelor”. Denumirile trădează un teritoriu viu, muncit, traversat, un spațiu al supraviețuirii și al schimbului, nu al izolării.

Sașii, credința și zidurile

În urmă cu aproximativ 800 de ani, sașii aduși de regii maghiari au ajuns aici. Veneau din vestul Europei, din Flandra și zona Rinului, cu meșteșuguri, reguli comunitare stricte și o credință profund ancorată în viața de zi cu zi. Au găsit dealuri bune pentru vie și pământ fertil. Au construit gospodării, drumuri și, în centrul satului, o casă a Domnului.

Pe locul bisericii de astăzi a existat o bazilică romanică, menționată documentar în 1414. Din ea nu se mai văd decât urme arheologice. Actuala biserică gotică datează din secolul al XIV-lea și a fost inițial dedicată Sfântului Petru. După trecerea la Reformă a sașilor, patronul a dispărut din documente, dar clădirea a rămas centrul spiritual al comunității.

Când biserica devine cetate

Secolele al XV-lea și al XVI-lea au fost marcate de nesiguranță. Invazii otomane, conflicte locale, jafuri. Pentru comunitățile săsești, biserica nu mai putea fi doar loc de rugăciune. A devenit fortăreață.

În jurul anilor 1500–1520, biserica din Valea Viilor a fost transformată într-una dintre cele mai puternice biserici fortificate sătești din Transilvania. Ziduri ovale de până la șase metri înălțime, bastioane, drumuri de strajă suprapuse, turnuri de apărare și încăperi pentru provizii au înconjurat edificiul gotic.

Turnul Slăninilor păstra rezervele de hrană, iar camerele din ziduri adăposteau cereale, unelte, bunuri esențiale. În vremuri de primejdie, întregul sat se retrăgea aici. Credința și supraviețuirea mergeau mână în mână.

O arhitectură a rezistenței

Privită de sus, incinta fortificată are o formă ovală, posibil ridicată peste o fundație mai veche. Zidurile sunt prevăzute cu arcade la nivel inferior, folosite ca spații de depozitare, iar deasupra se desfășoară drumul de strajă. Inscripția „1501” de pe turnul estic marchează una dintre etapele importante ale construcției. Nu este o particularitate, ci o realitate istorică des întâlnită. Fiecare generație își aducea contribuția la dezvoltarea comunității și, implicit, a bisericii.

Corul bisericii este înconjurat de un turn masiv cu patru etaje, prevăzut cu două drumuri de strajă suprapuse, protejate de acoperișuri distincte. Intrarea principală vestică a fost zidită, iar accesul a fost mutat și controlat prin turnuri cu scări înguste, concepute pentru apărare.

Comori discrete, nu fastuoase

Interiorul bisericii nu impresionează prin opulență, ci prin autenticitate. Strana din lemn din 1526, baldachinul amvonului din 1746, altarul baroc târziu – toate vorbesc despre o comunitate care a investit în durabilitate, nu în lux.

Un mic muzeu, amenajat la intrare, păstrează costume tradiționale săsești, fotografii vechi și obiecte donate de localnici. Sunt fragmente de memorie, adunate cu grijă, ca să nu se piardă definitiv.

O biserică UNESCO… și totuși vulnerabilă

În 1999, biserica fortificată și întregul sat Valea Viilor au fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ca parte a peisajului cultural al bisericilor fortificate din Transilvania.

Și totuși, dincolo de această recunoaștere internațională, realitatea este mai puțin luminoasă.

Biserica este astăzi foarte șubredă. Structura a fost afectată de cutremure, de infiltrații, de lipsa unei întrețineri constante. Comunitatea, odinioară puternică, e azi plecată. Mulți vânduți pe mărci de regimul Epocii de Aur. Cei rămași sunt prea puțini și bătrâni.

Unele ziduri prezintă fisuri, drumurile de strajă sunt fragile, iar accesul este posibil doar cu programare, tocmai din motive de siguranță. Restaurările din a doua jumătate a secolului al XX-lea au stabilizat temporar ansamblul, dar nu au rezolvat problemele de fond.

Este o fortăreață care încă stă în picioare, dar care are nevoie urgentă de grijă.

Un sat care respiră istorie

Valea Viilor nu este doar biserica sa. Întregul sat este un sit viu. Gospodăriile săsești, ulițele drepte, porțile masive creează impresia unei cetăți rurale. Aici au conviețuit sași, români și maghiari, iar urmele acestei conviețuiri încă se simt.

În duminicile liniștite, câțiva credincioși se adună pe primele bănci ale bisericii. Predica se rostește rar, dar cu aceeași solemnitate de secole. Nu e spectacol. E continuitate.

De ce merită să ajungi aici

Valea Viilor nu e un obiectiv „instagramabil”. E un loc pentru cei care caută profunzime. Pentru cei care înțeleg că patrimoniul nu înseamnă doar piatră și ziduri, ci o relație fragilă între trecut și prezent.

Biserica fortificată de aici este un diamant neșlefuit – nu pentru că nu ar fi valoroasă, ci pentru că riscă să se piardă în tăcere. Vizitând-o, nu bifezi doar un sit UNESCO. Devii martorul unei istorii care încă se ține, cu greu, în picioare.

Iar poate, într-o zi, această cetate tăcută va primi din nou grija pe care o merită.

Articolul face parte dintr-un text publicat în numărul 291 al revistei „Historia” (revista:291), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 aprilie - 14 mai, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: arhiva autorului, România atractivă, turismistoric.ro