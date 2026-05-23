Biserica din Sânvăsii. Povestea unui sat născut sub semnul regelui cavaler

În Valea Nirajului, la doar câteva zeci de minute de Târgu Mureș, drumul șerpuiește printre dealuri liniștite, sate mici și livezi vechi. Aici, într-o așezare discretă numită Sânvăsii (Nyárádszentlászló), trecutul pare să fi rămas agățat de zidurile unei biserici care veghează de aproape opt secole asupra comunității. Albă, sobră și armonioasă, biserica unitariană domină satul asemenea unei ancore a memoriei.

Puține monumente din Transilvania reușesc să concentreze atât de multe straturi de istorie într-un spațiu atât de mic. Biserica din Sânvăsii nu este doar un edificiu medieval. Este un loc în care legendele despre regi sfinți, frescele gotice, urmele invaziei mongole și memoria comunității locale se întâlnesc într-o poveste care traversează aproape un mileniu.

Sub semnul regelui Ladislau I

Istoria bisericii începe, potrivit tradiției, în anul 1192, momentul canonizării regelui Ladislau I al Ungariei, unul dintre cei mai venerați suverani medievali din Europa Centrală. Ladislau, cavaler și legislator, a rămas în memoria epocii nu doar ca un conducător puternic, ci și ca un model de rege creștin.

Cultul său s-a răspândit rapid în regatul medieval al Ungariei, iar multe biserici au fost ridicate în cinstea lui. Se crede că și prima biserică din Sânvăsii a fost construită atunci, chiar pe locul unde se află astăzi actualul edificiu. Numele satului – Nyárádszentlászló, tradus în română Sfântul Ladislau de Niraj – păstrează această legătură.

Tradiția locală spune că regele ar fi trecut cândva prin aceste locuri. La marginea satului izvorăște un pârâu cunoscut drept Fântâna Regelui. Legenda spune că, aflat la vânătoare pe dealurile Nirajului, Ladislau s-ar fi oprit aici să se odihnească și să bea apă din izvorul rece. Astfel de povești, transmise din generație în generație, au menținut vie memoria regelui cavaler multă vreme după dispariția cultului său oficial.

O biserică ridicată peste ruine

Cercetările arheologice au scos la iveală faptul că locul pe care se ridică biserica actuală ascunde o istorie mai complicată decât se credea. În secolul al XIII-lea, aici ar fi existat o mănăstire, probabil abandonată după devastatoarea invazie mongolă din 1241.

Pe ruinele acestei așezări monastice a fost ridicată o biserică mai mică, iar în secolele următoare, edificiul a fost extins și remodelat. În 1489, interiorul a fost decorat cu fresce gotice, iar câteva decenii mai târziu, în jurul anului 1520, a fost construit turnul care domină și astăzi ansamblul.

Deși aparent modestă, biserica păstrează proporții armonioase și un plan tipic arhitecturii medievale rurale din Transilvania: navă dreptunghiulară, absidă cu trei laturi și o sacristie boltită. Un contrafort sprijină absida pe partea sud-estică, iar turnul este prevăzut cu o prispă deschisă, element rar întâlnit în această regiune.

Fragmente de artă medievală

Interiorul bisericii este o adevărată surpriză pentru vizitatori. În absidă și pe arcul de triumf, se păstrează fragmente din frescele gotice târzii, care acopereau odinioară întreaga boltă.

Apostolii, pictați într-o galerie solemnă, încă veghează pereții, iar deasupra lor se întinde o boltă decorată cu motive geometrice care imită traforul gotic. Fundalul albastru, presărat cu stele cu șase colțuri, conferă spațiului o atmosferă aproape cerească.

De-a lungul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, interiorul a fost îmbogățit cu mobilier de lemn pictat. Băncile, decorate odinioară cu motive florale, păstrează urmele unor picturi și câteva date inscripționate – 1648, 1694, 1707 – mărturii discrete ale generațiilor care au trecut prin acest loc.

Masa de liturghie și coroana amvonului, lucrate în secolul al XVIII-lea, sunt printre cele mai frumoase elemente ale ansamblului. Restaurate în anii 2000, ele păstrează eleganța artei ecleziastice transilvănene.

Un detaliu deosebit este ușa de lemn de pe fațada vestică, alcătuită din două straturi de scânduri, cel exterior fiind decorat cu nituri dispuse în modele geometrice. Pe suprafața ei, se mai pot distinge urmele unei vechi inscripții latine, aproape șterse de timp.

De la catolicism la unitarianism

Biserica din Sânvăsii nu a fost întotdeauna unitariană. În Evul Mediu, ea aparținea Bisericii Catolice și era strâns legată de cultul Sfântului Ladislau.

Schimbarea a venit în secolul al XVI-lea, când Reforma religioasă a ajuns și în Transilvania. Comunitatea locală a adoptat treptat credința unitariană, iar vechiul cult al regelui cavaler s-a estompat. Totuși, numele satului și legendele populare au continuat să păstreze amintirea suveranului medieval.

Un sat sub protecția unui rege legendar

În cronicile medievale, Ladislau I apare ca un cavaler neînfricat, apărător al creștinătății și fondator de orașe și mănăstiri. Legenda spune că el a ales chiar locul unde avea să fie ridicată catedrala de la Oradea, devenită ulterior unul dintre marile centre de pelerinaj ale Europei medievale.

În satele din Transilvania, imaginea sa a rămas adesea legată de povestiri populare. Una dintre cele mai cunoscute relatează lupta lui cu un războinic cuman care răpise o tânără creștină. Scenele acestei confruntări au fost pictate în numeroase biserici medievale, devenind una dintre cele mai răspândite teme iconografice din regiune.

La Sânvăsii, memoria regelui cavaler supraviețuiește discret: în numele satului, în legenda izvorului și în zidurile unei biserici care i-a fost cândva dedicată.

(...)

Fragmentul face parte dintr-un text publicat în numărul 292 al revistei „Historia” (revista:292), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 mai - 14 iunie, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: ARHIVA AUTORULUI, ROMÂNIA ATRACTIVĂ

Mai multe pentru tine...