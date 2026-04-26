Metroul din Madrid: o istorie subterană recuperată

Există orașe care se citesc pe fațade. Madridul se citește și sub pământ. Metroul său, unul dintre cele mai dense și extinse sisteme urbane din lume, nu este doar o rețea de transport. Este o arhivă în mișcare. O succesiune de epoci comprimate în tuneluri, peroane și rame de tren. Cu peste 226 de kilometri de linii și aproape 300 de stații, rețeaua madrilenă a crescut mai repede decât orașul de la suprafață, ca și cum Madridul ar fi avut permanent nevoie de un al doilea corp, subteran, pentru a se putea susține.

Această istorie nu a fost lăsată să se dizolve în uzură. Una dintre cele mai inteligente decizii ale companiei Metro de Madrid a fost să își transforme propriul trecut într-un spațiu public și vizitabil de către turiști și localnici.

Chamartín: muzeul care nu te scoate din oraș

În interiorul stației Chamartín, probabil a doua ca mărime după Atocha, printre fluxuri de navetiști și panouri electronice, se deschide un muzeu care nu rupe vizitatorul de infrastructură, ci îl afundă în ea. Expoziția permanentă urmărește nașterea și evoluția materialului rulant al metroului madrilen, de la primele trenuri introduse în 1919 până la seriile puse în circulație în anii ’60.

Nu este un muzeu al obiectelor moarte, ci unul al mecanismelor readuse la viață. Douăsprezece trenuri istorice, restaurate, formează coloana vertebrală a parcursului. Sunt gravitate de aproape o sută de piese originale: elemente de semnalizare, lămpi, scaune, plăcuțe, aparate, fotografii de epocă. Toate construiesc un fir continuu între metroul interbelic și sistemul automatizat de astăzi.

Din toamna lui 2025, muzeul s-a extins simbolic într-o zonă de suveniruri oficiale: reproduceri ale celebrului romb roșu al intrărilor, obiecte aniversare, articole inspirate din identitatea grafică istorică a companiei. Un gest aparent comercial, dar cu miză culturală: metroul nu este doar funcțional, ci și asumabil ca patrimoniu.

Trenurile, ca martori ai secolului

Parcurgând expoziția, ai senzația că nu te uiți la vehicule, ci la documente.

Vagoanele de tip Legazpi au fost unele dintre primele vehicule ale metroului din Madrid, introduse în exploatare între anii 1900 și 1955, iar unele unități au rămas în serviciu până în jurul anului 1990. Concepute pentru liniile cu pante mai mari, acestea aveau motorizare întărită, ecartament îngust și o capacitate redusă, fiind adaptate condițiilor tehnice ale vremii. Cu o viteză maximă de aproximativ 55 km/h, aceste vagoane reprezintă astăzi un element important al patrimoniului istoric al metroului madrilen.

Vagoanele „Cuatro Caminos” din anii 1920, cu structuri metalice nituite, lămpi incandescente și ventilație naturală, aparțin epocii în care metroul încă era un experiment urban. Interiorul lor amintește mai degrabă de tramvaiele electrice decât de trenurile moderne. Sunt fragile, austere, aproape domestice.

Seriile „Ventas” și „Quevedo”, construite între 1923 și 1931, aduc un salt vizibil: caroserii mai mari, uși mai largi, sisteme de ventilație îmbunătățite, indicatoare luminoase pentru mecanic. Metroul devine un dispozitiv de masă. Nu numai că deservește orașul, începe să îl și modeleze.

„Serie 1000”, intrată în serviciu în anii ’60 și retrasă abia în 2002, marchează maturitatea industrială: patru uși, interior metalic și plastic lavabil, colțuri rotunjite, viteză de 65 km/h. Designul, inspirat direct de metroul din New York, vorbește despre internaționalizarea standardelor și despre nașterea navetismului modern.

Privite în succesiune, aceste trenuri spun o poveste despre tehnologie, dar și despre corpuri: cum s-au schimbat distanțele, timpii, aglomerațiile, așteptările, ideea de confort public.

Stațiile-fantomă: orașul care nu a mai ajuns niciodată

Dar istoria subterană a Madridului nu este alcătuită doar din ce se vede. Între stațiile active există un alt oraș, o rețea de locuri abandonate, închise, ocolite de trenuri: stațiile fantomă.

Cea mai cunoscută este Chamberí, o stație de pe prima linie a metroului, inaugurată în 1919 și închisă în 1966. Motivul a fost banal și brutal: peroanele erau prea scurte pentru noile trenuri. Nu s-a mai investit în extindere. Stația a fost pur și simplu scoasă din uz, zidită parțial și lăsată în întuneric.

Timp de decenii, trenurile au trecut prin Chamberí fără să oprească, iar călătorii au putut zări, pentru câteva secunde, panourile publicitare ceramice, numele stației, conturul băncilor. Un muzeu involuntar, văzut în viteză. Astăzi, Chamberí a fost recuperată și transformată într-un spațiu vizitabil, dar aura ei de „loc pierdut” din vremea lui Franco a rămas.

Mai puțin cunoscute sunt stații precum Arroyofresno, construită complet, dar deschisă publicului abia după aproape două decenii, sau peroane și tuneluri pregătite pentru linii care nu s-au mai realizat niciodată. Sub Madrid există kilometri de infrastructură care nu au avut încă un oraș deasupra lor. Proiecte înghețate. Anticipări urbanistice care au rămas suspendate.

Aceste spații sunt importante nu pentru spectaculosul lor, ci pentru ce dezvăluie: metroul nu este doar rezultatul orașului, ci și pariul lui. Conține planuri, erori, speranțe, abandonuri. Este un viitor vechi.

De ce contează această memorie

Forța muzeului de la Chamartín vine tocmai din această tensiune: între trenurile restaurate, lustruite, și conștiința unui subteran plin de goluri, de spații ratate, de stații-fantomă. Metroul nu este prezentat ca o linie dreaptă a progresului, ci ca un organism care a crescut prin încercări, adaptări și renunțări.

Vizitatorul nu iese din oraș ca să vadă istoria. Istoria îl întâmpină în oraș, între două peroane.

Bucureștiul și momentul său critic

Metroul bucureștean este mult mai tânăr. Prima linie a fost inaugurată în 1979. Tocmai de aceea se află într-un punct delicat: suficient de vechi pentru a avea deja istorie, suficient de tânăr pentru ca această istorie să fie încă recuperabilă integral.

Primele rame, primele stații, soluțiile inginerești ale anilor ’70–’80, documentele de șantier, obiectele cotidiene ale rețelei – toate există sau cel puțin au existat, întrucât primele rame au fost date deja la fier vechi. Dar încă nu sunt adunate într-un discurs coerent. Nu există un spațiu permanent în care metroul bucureștean să se poată privi pe sine.

Modelul Madridului arată că un muzeu al metroului nu este un capriciu cultural. Este o extensie a infrastructurii. O formă de responsabilitate față de propriul trecut tehnic.

Un „Chamartín” bucureștean, amplasat într-o stație activă sau într-un depou istoric, cu rame conservate, obiecte, fotografii, planuri și mărturii, ar transforma metroul dintr-un serviciu anonim într-un actor istoric. Ar face vizibil un efort colectiv care, altfel, se pierde în rutină.

Orașul de dedesubt

Madridul a înțeles că un metrou centenar nu mai este doar un mijloc de deplasare. Este un strat al orașului. O memorie tehnică. Un peisaj.

Stațiile-fantomă, trenurile restaurate, muzeul din Chamartín spun împreună aceeași poveste: infrastructura nu este neutră. Ea păstrează urme, decizii, epoci. Sub Madrid nu circulă doar trenuri. Circulă un secol de oraș.

Întrebarea pentru București nu este dacă are un astfel de subteran. Îl are deja. Întrebarea este dacă va alege să îl lase invizibil. Sau să îl transforme, la timp, într-o formă de memorie publică.

Articolul face parte din numărul 291 al revistei „Historia”(revista:291), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 aprilie - 14 mai, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: arhiva autorului