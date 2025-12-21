Skopje între imperii și identități, o călătorie prin istorie pe drumul dintre România și Balcani

Excursia noastră în Macedonia de Nord, cu destinația finală Skopje, a început ca o simplă plimbare peste granițe. Am plecat din România, am traversat Bulgaria și Serbia, iar fiecare kilometru ne-a apropiat nu doar de un oraș, ci de un strat gros de istorie europeană. Skopje este un loc în care se întâlnesc Roma antică, lumea otomană, influențele slave și transformările moderne ale secolului XX. Vizita s-a transformat rapid într-o incursiune într-un trecut complex, articulat prin monumente, fortificații și cartiere care păstrează memoria a peste două milenii de locuire.

Urcuș pe colina Kale, memoria începuturilor

Orice explorare istorică a capitalei începe firesc cu Fortăreața Kale. Ridicată inițial în perioada bizantină timpurie, probabil în secolul al VI-lea, fortăreața domină orașul de pe o colină strategică. Arheologii au găsit în zonă urme de locuire încă din epoca neolitică, dar zidurile care se mai văd astăzi aparțin în mare parte perioadei medievale, când Skopje a fost un centru regional important atât pentru sârbi, cât și pentru otomani.

Priveliștea de pe ziduri oferă unul dintre cele mai bune moduri de a înțelege orașul. De la Kale se disting clar vechiul bazar otoman, clădirile moderne ale centrului reconstruit și meandrele Vardarului. Panorama nu este doar frumoasă, ci și elocventă pentru succesiunea imperiilor care s-au perindat aici.

Pe Podul de Piatră spre inima vechii cetăți

Coborând spre râul Vardar se ajunge la Podul de Piatră, simbol istoric al Skopjeului. Construit în forma sa actuală în secolul al XV-lea, în perioada sultanului Mehmed al II lea, acesta continuă să lege partea nouă a orașului de vechiul bazar. Este una dintre cele mai bine păstrate structuri otomane din regiune și a fost martor la transformările politice și culturale ale orașului.

Traversarea podului este o experiență în sine. Pe măsură ce te apropii de celălalt mal, atmosfera se schimbă vizibil, iar trecutul oriental al orașului începe să se desfășoare în fața ta.

Stara Čaršija identitatea otomană a Skopjeului

Vechiul bazar, Stara Čaršija, este poate cel mai spectaculos cartier istoric al orașului. Format în perioada otomană și dezvoltat intens între secolele XV și XVII, el a fost un important centru comercial regional. Străzile pietruite, moscheile, caravanseraiuri și atelierele de meșteșugari păstrează încă aerul unui oraș balcano-oriental.

Printre cele mai importante monumente de aici se află Moscheea Mustafa Pașa, ridicată în 1492, unul dintre reperele arhitecturii otomane târzii din Macedonia. Lângă ea se află băi turcești transformate în muzee, hanuri comerciale și spații culturale ce amintesc de perioada în care Skopje era un nod comercial între Istanbul și Europa Centrală.

Plimbarea prin bazar este o lecție vie de istorie. Fiecare clădire reconstituie câte un fragment din secolele în care Imperiul Otoman a modelat cultura, economia și arhitectura orașului.

Skopje și cutremurul din 1963, un oraș refăcut din temelii

Pe lângă straturile medievale, Skopje poartă și urma unuia dintre cele mai devastatoare evenimente din istoria balcanică modernă. În iulie 1963 un cutremur puternic a distrus aproape 80 la sută din oraș. A fost o tragedie care a provocat o mobilizare internațională rar întâlnită în acea perioadă.

Reconstrucția ulterioară, realizată după un plan urbanistic coordonat de Națiunile Unite, a dat naștere unor clădiri și cartiere cu arhitectură modernistă specifică epocii. Muzeul Orașului Skopje, situat în fosta gară afectată de cutremur, păstrează ceasul oprit la ora producerii seismului. Vizita acolo explică pe înțelesul tuturor modul în care orașul s-a ridicat din ruine după un episod dramatic.

Pe urmele unei figuri universale, Casa Memorială a Maicii Tereza

Skopje este și locul de naștere al Maicii Tereza, născută aici în 1910 într-o familie albaneză catolică. Casa Memorială dedicată ei este construită pe un amplasament simbolic, aproape de biserica unde a fost botezată. Expoziția prezintă fotografii, scrisori, obiecte personale și etapa formativă a tinereții ei în Skopjeul aflat atunci sub administrație otomană și apoi sârbă.

Pentru vizitatori, muzeul oferă o perspectivă calmă și bine organizată asupra unei vieți care a marcat secolul XX prin operele sale caritabile.

Muntele Vodno și Crucea Mileniului, între spiritualitate și priveliști

Deasupra orașului se ridică Muntele Vodno, un loc potrivit pentru a înțelege geografia și expansiunea urbană a Skopjeului. Telecabina duce până la Crucea Mileniului, un monument ridicat la începutul anilor 2000 pentru a marca două milenii de tradiție creștină în regiune. Deși este un simbol modern, poziția sa oferă un excelent punct de observație asupra întregii văi a Vardarului și asupra munților înconjurători.

Matka Canyon sau natura care completează istoria

La aproximativ 30 de minute de oraș am ajuns la Matka Canyon, o zonă naturală ce completează perfect înțelegerea regiunii. Cheile Matka adăpostesc mănăstiri medievale, unele datând din secolele XIV-XV, peșteri spectaculoase și un lac care oferă posibilitatea unor excursii cu barca. Aici se simte legătura dintre spiritualitatea monastică medievală și geografia accidentată a Balcanilor.

Un oraș stratificat și viu

Excursia noastră la Skopje a fost mai mult decât o vacanță. A fost o întâlnire cu două mii de ani de istorie condensată într-un oraș care a supraviețuit cuceririlor romane, bizantine și otomane, administrației sârbe, marelui cutremur și reorganizărilor moderne. Skopje este un oraș stratificat, unde fiecare colț spune o poveste diferită. Pentru oricine iubește istoria, reprezintă una dintre cele mai interesante destinații din Balcani, un loc unde trecutul continuă să fie vizibil, respirabil și autentic.

