Descoperă magia iernii pe pitoreasca Coastă a Mării Negre din Turcia

Turcia este una dintre puținele destinații în care poți trăi toate cele patru anotimpuri într-o singură zi. Regiunea Mării Negre, întinsă de-a lungul coastei nordice a țării și celebră pentru peisajele sale luxuriante și aerul curat, capătă iarna un farmec aparte. Când zăpada îmbracă relieful spectaculos, monumentele istorice, izvoarele termale, stațiunile de schi și gastronomia profund ancorată în tradiție se reunesc într-o escapadă sezonieră deosebită. Inclusă în clasamentul National Geographic – Best of the World 2026, regiunea îi invită pe călători să descopere cele mai captivante trasee de iarnă.

De la platouri acoperite de zăpadă la patrimoniu atemporal în estul Mării Negre

Iarna în estul Mării Negre din Turcia are propria personalitate. De-a lungul acestei coaste spectaculoase, Ordu și Giresun se numără printre primele destinații care se transformă sub o pătură de zăpadă. Aici, iarna nu înseamnă doar schimbarea vremii, ci o metamorfoză a peisajului, care transformă panoramele de coastă, înălțimile și pădurile într-un decor liniștit și fascinant.

În Ordu, experiențe precum urcarea cu telecabina spre Boztepe, sejururile în bungalouri în zona Ulugol sau descoperirile culturale la biserica înzăpezită de la Yason Burnu (Capul Iason), în orașul Cittaslow Persembe, conturează o călătorie de iarnă rafinată și profund autentică. Platoul Cambasi, îmbrăcat în alb și renumit pentru izvoarele sale termale, alături de stațiunea de schi Cambasi, sunt alegeri excelente pentru cei care vor să iasă din tiparele rutelor clasice de iarnă.

În Giresun, iarna creează cadre de poveste în atracții naturale precum Platoul Kumbet, travertinele Goksu și cascada Kuzalan. Pentru cei care caută cultura locală autentică, Kuskoy adaugă o notă unică prin renumita „limbă fluierată”, înscrisă pe Lista patrimoniului cultural imaterial care necesită salvgardare urgentă.

Iarna își arată farmecul și în Trabzon, bijuteria Mării Negre. Mănăstirea Sumela, inclusă în patrimoniul UNESCO, devine și mai spectaculoasă înconjurată de zăpadă, iar platourile acoperite de alb, precum Macka și Erikbeli, împreună cu Uzungol, capătă o atmosferă de basm. În plus, satele din Trabzon, precum Hamsikoy, oferă un peisaj rural de iarnă plin de farmec, cu căsuțe primitoare, completat de schi și priveliști montane la stațiunea Zigana.

În Rize, iarna dezvăluie o fațetă dramatică a regiunii: repere precum castelul Zil și podul Senyuva, încadrate de zăpadă, întâlnesc decorul spectaculos al platoului Ayder, renumit pentru priveliștile sale de iarnă și izvoarele termale. Iubitorii de adrenalină pot urca pe muntele Ovit pentru schi și snowboarding. În apropiere, Artvin propune o evadare mai liniștită, cu atracții precum platourile Kackar și Kafkasor, orașul Cittaslow Savsat și Rezervația Biosferei Camili, cu natură neatinsă.

Povești de iarnă în vestul Mării Negre

La aproximativ trei ore de mers cu mașina de Istanbul, Bolu, cu pădurile sale acoperite de zăpadă, este una dintre destinațiile de top pentru iarna în vestul Mării Negre. Drumețiile de iarnă în jurul lacului Abant și în Parcul Național Yedigoller, fotografia de natură și sejururile în cabane confortabile sunt puncte forte ale zonei. Bolu este cunoscut și pentru izvoarele sale bogate în minerale, inclusiv în orașele Cittaslow Goynuk și Mudurnu.

Safranbolu (Karabuk), singura destinație din Turcia inclusă atât pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, cât și în rețeaua Cittaslow, încântă vizitatorii cu peisaje ca desprinse din povești. Zăpada se așterne delicat peste casele otomane, exemple remarcabile de arhitectură vernaculară sustenabilă și peste străduțele pietruite, transformând orașul într-un tablou de o frumusețe atemporală.Orașele de coastă Bartin, Sinop și Samsun completează farmecul iernii în regiune. Amasra, spectaculoasă și fotogenică, Inceburun - punctul cel mai nordic al Turciei, orașul Cittaslow Gerze din Sinop și reperele istorice din Samsun, precum replica feribotului Bandirma, sunt doar câteva dintre opririle care merită incluse pe traseu.

Gusturi de iarnă care încălzesc sufletul

Bucătăria Mării Negre, cu rețetele sale sățioase și reconfortante, va fi vedeta escapadei tale de iarnă. De la kuymak, servit fierbinte la micul dejun, preparat din unt natural, făină de porumb și brânză locală, la ciorba de varză neagră, murăturile pregătite vara și peștele proaspăt, precum hamsiile, care devin și mai gustoase în lunile reci, regiunea oferă o paletă bogată de arome memorabile. Specialități locale precum chiftelele Akcaabat și budinca de orez Hamsikoy din Trabzon, pide-ul tradițional din Samsun și faimosul lokum din Safranbolu adaugă profunzime călătoriei culinare. Pe tot parcursul drumului, paharele aburinde de ceai turcesc, obținut din frunze cultivate pe câmpiile verzi din Rize, îți vor ține de cald la fiecare pas.

