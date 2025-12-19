Orașul unde istoria, natura și liniștea se întâlnesc pe malul unuia dintre cele mai vechi lacuri din lume

Există locuri care te surprind nu prin grandoare, ci prin echilibru. Ohrid este unul dintre ele. Am ajuns recent în acest oraș din Macedonia de Nord într-o excursie auto, alături de soția mea, fără așteptări foarte clar conturate, dar cu dorința de a descoperi ceva diferit. Ceea ce am găsit a fost un oraș care îmbină peisaje de poveste cu o istorie profundă, într-un mod care ne-a amintit constant de Italia, de coastele Adriaticii sau de micile orașe medievale din sudul Europei.

Macedonia ca țară reprezintă un bun exemplu al contrastelor, de la capitala Skopje ce îmbină istoria, arta și modernismul într-un amalgam surprinzător de echilibrat, la Ohrid sau Bitola care vin cu perspective noi, străvechi, istorice și te atrag cu povești romantice ale unor vremuri apuse. Nu ai cum să nu observi influențele trecutului prezente în Macedonia. La toate acestea se adaugă un popor primitor ce se arată dornic să-ți prezinte tainele acestei mici națiuni în cel mai mic și amănunțit detaliu.

Un cadru natural excepțional: Lacul Ohrid

Orașul Ohrid este situat pe malul Lacului Ohrid, unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, cu o vechime estimată la peste un milion de ani. Lacul este împărțit între Macedonia de Nord și Albania și este recunoscut pentru biodiversitatea sa unică, cu numeroase specii endemice. Această valoare naturală excepțională a determinat includerea lacului, alături de oraș, pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Priveliștile asupra lacului sunt de o frumusețe calmă și echilibrată: ape limpezi, reflexii ale munților din jur și o lumină care, mai ales dimineața și seara, creează cadre aproape cinematografice. Plimbările pe faleza lacului sau pe străduțele vechi care coboară spre apă oferă o senzație familiară pentru cei care au vizitat orașe precum Como, Sirmione sau anumite zone de pe coasta italiană, o asemănare care nu este deloc întâmplătoare.

Orașul vechi este o lecție de istorie în aer liber

Ohrid nu este doar frumos, ci și remarcabil din punct de vedere istoric. Atestat încă din antichitate sub numele de Lychnidos, orașul a fost un important centru urban în perioada greco-romană, situat pe faimoasa Via Egnatia, drumul care lega Marea Adriatică de Bizanț.

În Evul Mediu, Ohrid a devenit un centru spiritual și cultural major al lumii slave. În secolele IX-X, orașul a fost un punct-cheie pentru răspândirea creștinismului și a culturii scrise în limba slavonă. Aici a funcționat Școala Literară de la Ohrid, asociată cu discipolii Sfinților Chiril și Metodiu, fiind considerată de unii istorici drept una dintre primele „universități” medievale din Europa de Sud-Est.

Se spune adesea că Ohrid ar fi avut cândva 365 de biserici, câte una pentru fiecare zi a anului. Chiar dacă cifra este simbolică, realitatea rămâne impresionantă: densitatea și diversitatea lăcașurilor de cult din oraș sunt remarcabile.

Biserici, fortărețe și identitate

Printre cele mai cunoscute monumente se numără Biserica Sfântul Ioan Teologul de la Kaneo, probabil cea mai fotografiată imagine a orașului. Așezată spectaculos pe o stâncă deasupra lacului, biserica datează din secolul al XIII-lea și oferă una dintre cele mai impresionante panorame din regiune.

Deasupra orașului se ridică Fortăreața lui Samuel, construită în secolul al X-lea, în perioada în care Ohrid a fost capitala Primului Țarat Bulgar. De aici, orașul se vede în întregime, iar privirea se pierde în albastrul lacului, un punct ideal pentru a înțelege importanța strategică a așezării.

Tot în centrul vechi se află Biserica Sfânta Sofia, un monument de arhitectură bizantină din secolul al XI-lea, cunoscut pentru frescele sale bine conservate, care oferă informații valoroase despre arta religioasă medievală din Balcani.

Un oraș viu, nu un muzeu

Ceea ce face Ohrid cu adevărat special este faptul că nu se simte ca un oraș-muzeu. Casele tradiționale, cu etaje superioare din lemn și ferestre largi, sunt locuite, cafenelele sunt pline, iar viața cotidiană curge natural printre monumente istorice vechi de secole.

Plimbările fără un traseu fix prin orașul vechi sunt poate cea mai bună metodă de a-l descoperi. De multe ori, cele mai frumoase colțuri nu sunt marcate pe hartă: o terasă mică deasupra lacului, o scară de piatră care duce spre o curte ascunsă sau o priveliște care se deschide brusc între două clădiri vechi.

Acces, poziționare regională și perspective de final

Ohrid este situat în sud-vestul Macedoniei de Nord, aproape de granița cu Albania, fiind ușor accesibil pe cale rutieră. Orașul dispune și de un aeroport internațional (Aeroportul Sfântul Apostol Pavel), care asigură legături sezoniere cu mai multe orașe europene. Această poziționare îl face o destinație atractivă atât pentru turism cultural, cât și pentru escapade relaxante.

Ohrid este genul de oraș care te cucerește discret. Nu epatează, nu se grăbește să impresioneze, dar oferă constant: peisaje spectaculoase, o istorie densă și o atmosferă care invită la reflecție și liniște. Pentru noi, excursia auto până la Ohrid a fost una dintre acele experiențe care rămân mult timp după ce drumul s-a terminat.

Este un loc unde Balcanii își arată una dintre cele mai frumoase fețe , una care nu are nevoie de artificii, ci doar de timp și atenție pentru a fi înțeleasă. Unde mai punem că benzina este ieftină, mâncarea selectă, iar infrastructura destul de convingătoare pentru o țară care nu a aderat la Uniunea Europeană, încă, dar care din perspectiva mea are toate șansele să o facă. Farmecul Balcanilor continuă să-i surprindă chiar și pe cei mai exigenți și neiertători călători, iar acest lucru reprezintă intrinsec o realizare de ținut minte.

Foto Andreea Sprînceană