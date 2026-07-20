Sciții alegeau cai aflați în plină putere pentru ritualurile funerare, arată un studiu

Un nou studiu asupra rămășițelor de cai descoperite într-un cimitir scitic din sudul Rusiei oferă o imagine mai clară asupra obiceiurilor funerare practicate acum mai bine de 2.300 de ani. Cercetarea a identificat un tipar clar în alegerea animalelor folosite în aceste ritualuri. Caii adulți sănătoși, cu vârste între 5 și 15 ani, erau utilizați pentru principalele ceremonii funerare, în timp ce caii mai tineri apăreau adesea în gropile funerare, unde cel mai probabil serveau drept hrană în timpul ospățurilor de rămas-bun.

Studiul, publicat în Journal of Archaeological Science: Reports, a analizat cimitirul de kurgane Novozavedennoye-III, aflat în regiunea Stavropol din Rusia. Necropola datează aproximativ din perioada 430–300 î.Hr. și conține unul dintre cele mai mari grupuri de rămășițe de cai scitici din nordul Caucazului.

Sciții au trăit în stepa eurasiatică între secolele al VIII-lea și al III-lea î.Hr. Caii se aflau în centrul vieții cotidiene. Oamenii îi călăreau, îi foloseau la muncă, le consumau carnea și îi îngropau alături de membrii elitei în cadrul ritualurilor funerare. Deoarece sciții nu au lăsat surse scrise, arheologia oferă cea mai mare parte a informațiilor cunoscute despre cultura lor.

Cercetătorii au examinat rămășițele a aproximativ 38–41 de cai. Colecția includea 175 de oase, 42 de incisivi, șase canini și 113 molari și premolari. Aceste rămășițe proveneau din trei zone ale movilelor funerare: șanțul din jur, movila de pământ și groapa funerară.

Pieptene scitic din aur, reprezentând o scenă de luptă, provenit din kurganul Solokha, 430–390 î.Hr.Credit: Levan Ramishvili

Echipa a estimat vârsta fiecărui cal folosind patru metode diferite. Cercetătorii au numărat straturile anuale de creștere din cementul dentar, au măsurat înălțimea coroanei dentare, au verificat uzura dinților frontali și au analizat dezvoltarea osoasă. Fiecare metodă a oferit o parte diferită a imaginii. Folosirea tuturor celor patru metode împreună a permis obținerea unui rezultat mai fiabil.

Caii adulți dominau toate zonele sitului. Animalele cu vârste între 5 și 10 ani, împreună cu cele între 10 și 15 ani, reprezentau cea mai mare parte a eșantionului. În funcție de metoda folosită, aceste grupe de vârstă alcătuiau între 33% și 75% dintre cai. Animalele foarte bătrâne apăreau doar rar. Cercetătorii au identificat un singur cal mai în vârstă de 20 de ani.

Gropile funerare spuneau însă o poveste diferită. Caii cu vârste între 1 și 3 ani apăreau acolo mult mai des decât în alte părți ale necropolei. Cercetătorii cred că aceste animale tinere erau pregătite ca hrană de rămas-bun în timpul meselor funerare, nu ca ofrandă rituală principală.

Ornamente funerare pentru cai. Secolul al III-lea î.Hr. Asociate cu cultura Pazyryk, Rusia, Amsterdam Hermitage. Credit: Richard Mortel, CC BY 2.0

Studiul a identificat și dovezi privind prezența cailor masculi în șanțurile din jurul movilelor funerare. Trei animale cu canini păstrați au fost identificate ca armăsari sau cai castrați. Cele mai multe schelete nu păstrau oasele necesare pentru determinarea se

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