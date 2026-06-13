O femeie înmormântată alături de un nou-născut și de pielea unui cal, descoperită de arheologi în Siberia

Arheologii din Rusia au descoperit în Siberia un mormânt rar al unei femei din elita medievală, care a fost înmormântată împreună cu un copil nou-născut și cu un cal jupuit.

O oglindă și o scară de șa din argint găsite în mormânt erau decorate în stilul artei chineze, dezvăluind legături multiculturale în Asia secolului al X-lea, relatează Live Science.

„Este foarte clar că acesta este un mormânt obișnuit. Nu există mai mult de câteva zeci de înmormântări similare în întreaga regiune Saian-Altai”, a declarat, într-un comunicat Andrei Poliakov, arheolog și director al Institutului pentru Istoria Culturii Materiale al Academiei Ruse de Științe, care a condus săpăturile.

Arheologii au descoperit mormântul în 2014, în cadrul unor săpături efectuate înaintea construirii unei căi ferate în Munții Saian, un lanț muntos din sudul Siberiei care se întinde prin sud-estul Rusiei și nordul Mongoliei. Ei au găsit câteva zeci de morminte și mici așezări care acoperă mai multe secole.

Însă cercetarea unui tumul înconjurat de un cerc de pietre a scos la iveală mormântul unic al unei femei care avea aproximativ 40 de ani la momentul morții. Ea fusese înmormântată împreună cu scheletul unui nou-născut, coloana vertebrală a unei oi și craniul, membrele și pielea unui cal, o practică ritualică rară întâlnită la nomazii stepelor medievale.

Din cauza caracterului unic al mormântului și a numărului mare de artefacte care au necesitat stabilizare după excavare, analiza completă a sitului a durat mai bine de un deceniu. Două studii care descriu această înmormântare neobișnuită și echipamentul ecvestru au fost publicate recent în revista Bulletin of Novosibirsk State University, Series: History, Philology.

Femeia fusese îngropată cu doar câteva obiecte personale, inclusiv o pereche de cercei din bronz aurit, fragmente ale unei oglinzi rupte ritualic, un cuțit de fier și un fus din piatră folosit pentru torsul manual al lânii, au scris arheologii în studiul dedicat mormântului.

Decorațiunea de pe oglindă semăna cu o viță-de-vie șerpuitoare încărcată cu ciorchini de struguri, un motiv întâlnit pe oglinzile descoperite în morminte de elită din perioada dinastiei Tang (618–907 d.Hr.) din China.

Printre zecile de piese de echipament pentru cal găsite în mormânt se afla și o pereche de scări de șa. Una dintre acestea era decorată în stilul artei chineze, cu influențe din arta indiană și persană, și avea rolul unei scări de șa „ceremoniale”. Cercetătorii au remarcat că tradiția nomadă din acea perioadă presupunea expunerea unei singure scări de șa pe partea cea mai prezentabilă a calului, de regulă, partea stângă.

Deși datarea cu radiocarbon a oferit arheologilor un interval larg pentru înmormântare, între secolele IX și XIII, pe baza stilului artefactelor descoperite în mormânt, aceștia au concluzionat că femeia și copilul au fost cel mai probabil înmormântați în secolul al X-lea.

Numărul foarte mare de artefacte multiculturale găsite în mormânt sugerează că femeia și copilul făceau parte din „cea mai înaltă aristocrație” a societății lor, au scris cercetătorii în studiul privind echipamentul ecvestru. Totuși, ei au adăugat că femeia probabil nu a folosit aceste obiecte în viața de zi cu zi; este mai probabil ca ele să fi fost relicve de familie oferite de clanul său ca obiecte funerare.

Foto sus: Arheologii au descoperit o înmormântare rară din secolul al X-lea, în sudul Rusiei (© Serviciul de Presă al Institutului de Istoria Culturii Materiale al Academiei Ruse de Științe)

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