Zeul egiptean al magiei era uneori o pasăre, alteori un babuin. Acum știm de ce!

De ce sunt zeii din vechime reprezentați sub forma anumitor animale? În cazul unui zeu egiptean antic numit Thoth, legătura cu animalul său simbolic ar putea avea legătură cu lumina Lunii. Thoth era zeul magiei, al scrisului, al înțelepciunii și al Lunii și este reprezentat frecvent fie ca un babuin, fie ca un om cu capul unei păsări mari numite ibis. Până acum însă, nu se știa cu adevărat de ce.

Cercetări recente au urmărit originea numelui egiptean al lui Thoth până la termenul nord-african care înseamnă „lucru strălucitor/alb” și au asociat această denumire cu penele albe și luminoase ale ibisului sacru african, mai multe exemplare ale acestei păsări fiind descoperite mumificate în numeroase morminte din Egiptul antic. Continuând această direcție de cercetare, o echipă de oameni de știință a analizat culorile ambelor animale și a constatat că acestea reflectă lumina într-un mod foarte asemănător cu lumina Lunii, informează Popular Science.

„Am examinat cele două specii de babuini accesibile egiptenilor antici, Papio anubis și Papio hamadryas, precum și Threskiornis aethiopicus (Ibisul sacru african - n.r.), și am descoperit că blana grizonată a babuinului hamadryas și penajul ibisului sacru au profile spectrale imposibil de deosebit de cel al luminii Lunii”, au scris autorii într-un studiu publicat recent în revista Time and Mind.

Cercetătorii au măsurat frecvențele undelor luminoase reflectate de aceste animale folosind o metodă numită spectroscopie. Prin această tehnică, cercetătorii evită să se bazeze pe percepția subiectivă a culorilor.

În final, au descoperit că lumina reflectată de babuinii hamadryas și de ibişii sacri este foarte asemănătoare cu lumina Lunii, ceea ce întărește teoria potrivit căreia aceste animale au fost asociate cu divinitatea tocmai datorită acestei caracteristici.

„De ce ar fi fost folosite două animale atât de diferite pentru a reprezenta aceeași zeitate? Majoritatea celorlalți zei egipteni sunt reprezentați de un singur tip de animal. Egiptenii antici cunoșteau cel puțin trei specii de ibis, dar au ales-o pe cea albă pentru a-l întruchipa pe Thoth. Ei cunoșteau, de asemenea, două specii de babuini, precum și maimuțe vervet și maimuțe patas, însă au ales din nou specia cu blană alb-argintie. Așadar, ibisul sacru și babuinul hamadryas sunt foarte diferiți din multe puncte de vedere, dar un lucru îi unește: culoarea lor asemănătoare cu lumina Lunii”, a declarat Catherine Hobaiter, primatolog la Universitatea din St Andrews și autoarea principală a studiului.

Potrivit comunicatului care însoțește studiul, multe culturi africane din prezent nu apreciază babuinii, în principal deoarece acești primate distrug culturile agricole. Egiptenii antici, în schimb, au mers până la a-i ridica la rang de ființe sacre, posibil tocmai datorită culorii lor care semăna cu lumina Lunii.

Foto sus: Nestarut dusă de Thot la zeul Atum, circa 900 î.Hr. (© Muzeul Luvru / Wikimedia Commons)

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