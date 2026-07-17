Prințesele din Egiptul Antic practicau tirul cu arcul și vânătoarea, în urmă cu 4.000 de ani

Reevaluarea a șase mumii regale descoperite la Dahshur la sfârșitul secolului al XIX-lea și redescoperite în 2020 a permis unei echipe de cercetători să stabilească faptul că unele prințese din Regatul Mijlociu al Egiptului nu doar au primit arme ca obiecte funerare simbolice, ci le-au folosit efectiv în timpul vieții.

Studiul, publicat în revista Frontiers in Environmental Archaeology, a analizat rămășițele a cinci prințese și ale unui rege, ale căror schelete prezintă inserții musculare bine dezvoltate, compatibile cu un antrenament îndelungat în mânuirea arcului și a săgeților, informează La Brujula Verde.

Redescoperirea acestor corpuri mumificate a avut loc în cadrul unui proiect de inventariere desfășurat la Muzeul Egiptean în 2020, după ce acestea fuseseră considerate dispărute timp de decenii. Cele șase persoane au fost descoperite inițial în anii 1890 în complexul funerar de la Dahshur, un sit care adăpostește piramide și morminte subterane unde au fost înmormântați membri ai familiei regale.

Patru dintre cele șase mumii aparțineau unor surori, fiice ale faraonului Amenemhat al II-lea, care au fost îngropate în camere funerare subterane pereche: prințesa Ita alături de prințesa Khenmet, iar prințesa Itaweret împreună cu o femeie anonimă, identificată provizoriu drept prințesa Sathathormeryt.

Inventarul funerar includea arcuri, săgeți și pumnale, obiecte asociate în mod tradițional sferei masculine. În sicriul prințesei Ita a fost descoperit un pumnal deosebit de frumos. Alături de acestea au fost analizate și rămășițele prințesei Noub-Hotep și ale regelui Hor.

Dr. Zeinab Hashesh, de la Universitatea Beni-Suef și autoarea principală a studiului, a explicat că membrii familiei regale, în special femeile, participau activ la activități solicitante din punct de vedere fizic, care necesitau abilități specializate, precum tirul cu arcul și vânătoarea.

Această concluzie este susținută de modul în care s-au dezvoltat oasele lor pentru a rezista unei utilizări intense a musculaturii, fapt care corespunde direct armelor descoperite în mormintele lor. Timp de decenii, oamenii de știință au dezbătut dacă aceste obiecte aveau doar un rol simbolic sau reprezentau unelte folosite în viața de zi cu zi, iar noua analiză înclină balanța în favoarea celei de-a doua interpretări.

Deși toate corpurile fuseseră mumificate cu grijă, țesuturile moi se transformaseră în praf, iar unele oase nu s-au păstrat, inclusiv craniile prințeselor, pierdute la începutul secolului al XX-lea. Cu toate acestea, oasele rămase erau într-o stare bună de conservare, permițând arheologilor să estimeze vârsta la deces, înălțimea și sexul indivizilor, precum și să identifice urme ale unor boli sau traumatisme.

Potrivit lui Hashesh, prințesa Ita era o tânără cu vârsta cuprinsă între 28 și 34 de ani, care prezenta inserții musculare puternice în partea superioară a corpului, indicând faptul că mânuia în mod regulat arme precum buzdugane sau pumnale. Prințesa Khenmet, în schimb, avea între 30 și 40 de ani și prezenta semne de subțiere a masei osoase, dar avea ligamente foarte robuste. Prințesa Itaweret, o tânără între 20 și 34 de ani, supraviețuise unor coaste fracturate și unor fracturi la nivelul picioarelor, iar scheletul ei indică faptul că era o arcașă pricepută.

Inserțiile musculare pronunțate de la nivelul brațelor acestor femei demonstrează că ele efectuau în mod repetat mișcări intense, precum întinderea coardei arcului sau stabilizarea unei arme, confirmând că astfel de activități făceau parte din viața lor obișnuită.

Aceste dovezi anatomice explică în mod direct prezența arcurilor, săgeților și buzduganelor în mormintele feminine, acestea nefiind simple ofrande simbolice, ci unelte pe care femeile le foloseau efectiv. Traumatismele, precum coastele fracturate ale prințesei Itaweret, probabil provocate de o lovitură sau de o cădere de la înălțime, erau frecvente, iar mai mulți indivizi prezentau semne de infecții și deficiențe nutriționale.

Dr. Hashesh a remarcat că aceste traumatisme au fost, cel mai probabil, cauzate de accidente, căderi, lovituri puternice sau alte impacturi asociate unui stil de viață activ, fie prin vânătoare, antrenament militar sau alte activități solicitante. Ea a subliniat că, în mod remarcabil, rănile s-au vindecat corespunzător, ceea ce arată că acești oameni beneficiau de îngrijiri medicale avansate pentru epoca lor.

Foto sus: Femei din Egiptul antic (© Wikimedia Commons)

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