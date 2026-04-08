Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului

Arheologii care studiază inscripțiile din celebra Vale a Regilor din Egipt au descoperit dovezi fascinante că turiști din India au vizitat locul în urmă cu aproape 2.000 de ani — iar unii dintre ei au lăsat chiar graffiti.

Cercetătorii au identificat recent aproximativ 30 de inscripții scrise în limbi indiene antice pe pereții mormintelor egiptene. Printre cei mai activi vizitatori s-a numărat un bărbat pe nume Cikai Korran, care și-a gravat numele de cel puțin opt ori în tamilă veche. Descoperirile oferă o perspectivă nouă asupra rețelelor de călătorie și comerț care legau Asia de Sud de lumea mediteraneană, relateaza turismistoric.ro

Vizitatori antici în Valea Regilor

Valea Regilor, situată pe malul vestic al Nilului, lângă Luxor, este unul dintre cele mai faimoase situri arheologice din lume. A fost locul de înmormântare al faraonilor egipteni și al nobililor puternici în perioada Noului Regat.

Însă, la câteva secole după aceste înmormântări, valea devenise deja o atracție majoră pentru vizitatori.

Potrivit cercetărilor prezentate la o conferință academică despre epigrafia tamilă din Chennai, în februarie 2026, noile inscripții datează aproximativ din secolele I–III d.Hr. În acea perioadă, Egiptul făcea parte din Imperiul Roman, iar Valea Regilor funcționa ca un veritabil obiectiv turistic istoric.

Vizitatori din numeroase regiuni explorau mormintele antice și lăsau inscripții pe pereți — un obicei similar cu „am fost aici” din zilele noastre.

„Cikai Korran a fost aici și a văzut”

Un vizitator pare să fi fost deosebit de dornic să-și marcheze prezența.

Cikai Korran și-a scris numele de mai multe ori în diverse morminte, folosind limba tamilă veche. Cercetătorii au tradus inscripțiile sale scurte aproximativ astfel: „Cikai Korran a venit aici și a văzut.”

Călătorul și-a lăsat semnătura în cel puțin cinci morminte diferite. Într-un caz remarcabil, inscripția sa apare la 5–6 metri deasupra intrării în mormântul faraonului Ramses al IX-lea.

Modul în care Korran a reușit să-și graveze numele atât de sus rămâne un mister.

Unii cercetători cred că s-a cățărat sau a folosit structuri improvizate. Alții sugerează că a ales intenționat un loc cât mai vizibil pentru a-și imortaliza prezența.

Cine a fost Cikai Korran?

În ciuda numărului mare de inscripții, istoricii știu foarte puține despre el.

Pentru că a scris în tamilă veche, cercetătorii cred că provenea din sudul Indiei. Totuși, profesia și statutul său social rămân necunoscute.

Există mai multe ipoteze: ar fi putut fi negustor pe rutele comerciale, mercenar, diplomat sau chiar membru al unei elite regionale.

Frecvența inscripțiilor sugerează că era dornic să-și marcheze vizita — la fel cum turiștii de astăzi fac fotografii sau postează online din locuri celebre.

Alți călători indieni în Egiptul antic

Cikai Korran nu a fost singurul vizitator din Asia de Sud care a lăsat urme în Valea Regilor.

Cercetătorii au descoperit texte în trei limbi indiene antice, inclusiv sanscrită și tamilă veche. O inscripție în sanscrită aparține unui bărbat numit Indranandin, care se descria drept „mesager al regelui Kshaharata”, o dinastie ce controla părți din India în secolul I d.Hr.

Specialiștii cred că Indranandin ar fi ajuns în Egipt prin portul Berenike de la Marea Roșie, un nod esențial al comerțului dintre India și lumea romană. De acolo, călătorii puteau ajunge la situri celebre precum Valea Regilor.

Potrivit experților, aceste inscripții arată că vizitatorii indieni nu erau doar comercianți în tranzit — ci și exploratori interesați de cultura și monumentele Egiptului.

Egiptul – o destinație turistică încă din Antichitate

Valea Regilor atrăgea vizitatori de secole încă din perioada romană.

De fapt, cercetătorii au documentat peste 2.000 de inscripții graffiti în morminte încă de la începutul secolului XX. Majoritatea sunt scrise în greacă sau latină, limbile dominante ale Imperiului Roman.

Noile descoperiri în limbi indiene extind imaginea asupra diversității vizitatorilor.

Ele arată că oameni din Asia de Sud făceau parte dintr-o comunitate globală de călători care explorau cele mai faimoase monumente ale Egiptului.

Dovezi ale globalizării antice

Dincolo de caracterul lor spectaculos, aceste inscripții dezvăluie cât de conectată era lumea antică.

Rutele comerciale din Oceanul Indian și Marea Roșie legau India de Egipt și Imperiul Roman. Navele transportau în mod regulat mirodenii, textile, pietre prețioase și alte bunuri.

Porturi precum Berenike și Myos Hormos erau puncte-cheie de intrare pentru comercianți și călători.

Graffiti-ul descoperit în Valea Regilor oferă acum o dovadă personală rară a acestor călătorii. Nu mai vorbim doar despre mențiuni în documente sau texte istorice — ci despre oameni reali care și-au săpat numele în piatra istoriei.

Cercetătorii cred că studiile viitoare ar putea scoate la lumină și alte inscripții lăsate de vizitatori din regiuni îndepărtate, oferind indicii noi despre circulația oamenilor, ideilor și culturilor în lumea antică.