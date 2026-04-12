Un împărat roman, înfățișat ca faraon pe un monument antic din piatră, descoperit la Luxor

Arheologii din Egipt au descoperit un monument din piatră, vechi de 2.000 de ani, care îl reprezintă pe un împărat roman în ipostaza de faraon.

Micul monument dreptunghiular, numit stelă, a fost găsit în timpul lucrărilor de restaurare la complexul templului Karnak din Luxor (antica Teba). Placa, care măsoară aproximativ 60 pe 40 de centimetri, datează din timpul domniei lui Tiberius (14–37 d.Hr.), ceea ce indică faptul că îl reprezintă pe puternicul împărat, potrivit unui comunicat al Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt.

Când Tiberius a ajuns la putere, Egiptul era deja provincie a Imperiului Roman de 44 de ani. Prin urmare, Tiberius era conducătorul responsabil de menținerea lui „ma’at”, adică principiul ordinii cosmice în religia egipteană antică, potrivit egiptologului Abdelghaffar Wagdy, director general al Antichităților din Luxor și co-director al Centrului Arheologic Egipteano-Francez care conduce misiunea.

„Pentru a îndeplini acest rol, conducătorul trebuia să fie reprezentat îndeplinind ritualuri tradiționale într-o formă pe care zeii o recunoșteau - și anume, ca faraon”, a declarat Wagdy pentru Live Science într-un e-mail.

Imaginea de pe stela recent descoperită îl înfățișează pe Tiberius stând în fața zeilor Amun, Mut și Khonsu, divinități venerate la Luxor, a căror prezență alături de împăratul roman este importantă.

Prin prezentarea lui Tiberius ca faraon, egiptenii au făcut posibilă integrarea sa în sistemul religios al provinciei. Reprezentarea împăraților romani în stil egiptean era frecventă în contexte religioase. Totuși, împărații își păstrau stilul roman pe monede și în statuile oficiale romane, potrivit lui Wagdy.

Integrarea Egiptului în Imperiul Roman este strâns legată de trei figuri celebre: Augustus, Marcus Antonius și Cleopatra a VII-a. După îndepărtarea celui de-al treilea membru al triumviratului lor, generalul Marcus Aemilius Lepidus, Augustus și Antonius au încercat fiecare să preia controlul asupra întregului imperiu. Antonius s-a aliat cu Cleopatra, ultimul faraon al Egiptului antic. Augustus, viitorul prim împărat al Romei, i-a învins în cele din urmă pe cei doi îndrăgostiți în bătălia de la Actium, lângă Grecia, în anul 31 î.Hr. Egiptul a devenit provincie romană în anul următor.

Augustus a fost succedat de fiul său vitreg, Tiberius, care și-a exercitat autoritatea în Egipt prin intermediul trimișilor și nu a pus niciodată piciorul în provincie, o practică obișnuită pentru împărații romani. Numele lui Tiberius apare pe monumente egiptene asociate templelor ca modalitate de a conserva instituțiile religioase ale regiunii, a explicat Wagdy.

Stela „reflectă un sistem ideologic și administrativ standard, în care împărații erau prezentați în chip de constructori pioși și protectori ai templelor, indiferent de nivelul lor real de implicare”, a spus el. „Monumentul exprimă ceea ce ar trebui să fie un rege în termeni egipteni, mai degrabă decât să documenteze realizările sale personale”, a precizat Wagdy.

Stela a fost descoperită în timpul unei restaurări recente a unei porți situate la nord de complexul templului Karnak, construit începând de acum aproximativ 4.000 de ani și până în perioada romană. În mod coincident, stela conține și cinci rânduri de hieroglife care detaliază renovarea zidului Templului lui Amun-Ra, potrivit comunicatului.

„Este foarte probabil ca stela să fi funcționat inițial ca un marcaj arhitectural fix, încorporat în fața exterioară a zidului de incintă, comemorând restaurarea acelei secțiuni a porții”, a spus Wagdy.

