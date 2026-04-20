Arheologii au găsit un papirus din „Iliada” ascuns într-o mumie egipteană

Arheologii care lucrează la situl antic Oxyrhynchus, din provincia Minya, Egipt, au făcut o descoperire spectaculoasă: într-o necropolă din epoca romană au găsit o mumie care ascundea un fragment de papirus din „Iliada” lui Homer, relateaza turismistoric.ro

Descoperirea aparține unei echipe hispano-egiptene conduse de cercetători de la University of Barcelona și de la Institutul Orientului Apropiat Antic, sub coordonarea lui Maite Mascort și Esther Pons Mellado.

Necropola romană a fost descoperită la est de un mormânt ptolemaic cunoscut drept „Mormântul 67”. Cercetătorii au identificat trei camere funerare din calcar, afectate de trecerea timpului și de jafurile antice.

Un amestec rar de tradiții egiptene și grecești

În interiorul mormintelor, arheologii au găsit practici funerare neobișnuite pentru Egipt. Vase ceramice mari conțineau resturi umane incinerate, o practică rară în spațiul egiptean, alături de oase de copii și chiar cranii de feline, toate învelite în textile.

Descoperirea sugerează că, în perioada de tranziție dintre epoca ptolemaică și cea romană, tradițiile funerare locale s-au amestecat cu obiceiuri aduse din lumea greco-romană.

În apropiere au fost găsite și statuete din teracotă și bronz, printre care reprezentări ale zeului Harpocrates și o mică statuie a lui Cupid. Aceste obiecte confirmă influența religioasă greco-romană într-o regiune în care credințele egiptene, grecești și romane coexistau.

Limbile de aur ale morților

Una dintre cele mai impresionante descoperiri provine dintr-un alt mormânt, cunoscut drept „Mormântul 65”, o cameră funerară subterană. Aici au fost găsite mai multe mumii romane, unele înfășurate în pânze decorate cu motive geometrice și depuse în sicrie din lemn pictat.

În gura morților, arheologii au descoperit trei limbi din aur și una din cupru. În credința egipteană, aceste amulete le ofereau celor decedați capacitatea de a vorbi în viața de apoi, mai ales în fața lui Osiris, zeul lumii de dincolo.

Practicile de acest tip sunt cunoscute și din alte situri egiptene, dar la Oxyrhynchus importanța lor este amplificată de asocierea cu frunze de aur aplicate pe unele mumii, semn că persoanele îngropate aici făceau parte din elitele locale.

Papirusul din „Iliada”, ascuns în interiorul unei mumii

Cea mai surprinzătoare descoperire a venit însă din interiorul uneia dintre mumii. Cercetătorii au găsit un fragment de papirus cu text din Cartea a II-a a „Iliadei”, celebra epopee atribuită lui Homer.

Pasajul aparține faimosului „Catalog al Corăbiilor”, partea din epopee care enumeră forțele grecești plecate spre Troia.

Prezența unui text literar grec într-o mumie egipteană este extrem de rară și ridică numeroase întrebări. Era papirusul un simbol al educației și al statutului social? Reprezenta identitatea culturală a celui înmormântat? Sau avea un rol ritualic, menit să îl însoțească în viața de apoi?

Potrivit lui Hisham El-Leithy, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, descoperirea arată că elitele din Oxyrhynchus nu erau doar influențate de cultura greacă, ci și profund implicate în tradițiile ei literare.

Oxyrhynchus, orașul papirusurilor

Situl de la Oxyrhynchus este celebru încă din secolul al XIX-lea pentru miile de papirusuri descoperite aici: texte literare, documente oficiale și însemnări cotidiene. Totuși, cele mai multe au fost găsite în vechi gropi de gunoi, nu în morminte.

De aceea, papirusul din „Iliada” are o valoare excepțională. Faptul că a fost depus în interiorul unei mumii sugerează o alegere deliberată și deschide noi piste despre felul în care literatura greacă era percepută în Egiptul roman.

Cercetătorii speră că viitoarele analize vor dezvălui detalii despre educație, alfabetizare și circulația textelor grecești în afara marilor centre culturale, precum Alexandria.

Descoperirea de la Oxyrhynchus oferă imaginea unei lumi aflate în plină transformare: un Egipt care își păstra vechile ritualuri funerare, dar care adopta în același timp idei, zei și literatură din universul greco-roman.