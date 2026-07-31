Cercetătorii, în timpul lucrărilor de documentare și analiză (© Universidad de Alicante)

„Peștera Femeilor” - 120 de inscripții latine, descoperite într-un sanctuar rupestru

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 31 iulie 2026

Cercetătorii de la Universitatea din Alicante au descoperit un total de 120 de inscripții latine gravate pe pereții și tavanele unei camere aflate la peste 200 de metri în interiorul peșterii Cova Dones, situată în localitatea Millares din sud-estul Spaniei.

Acest număr depășește considerabil cele 15 inscripții identificate anterior și transformă Cova Dones în sanctuarul rupestru cu cea mai bogată colecție de inscripții latine cunoscută din Hispania și, probabil, din întregul Imperiu Roman, relatează La Brujula Verde.

Cercetarea, coordonată de specialiști ai Universităților din Alicante și Zaragoza, s-a concentrat asupra analizării acestor inscripții, datate în principal în secolele I–II d.Hr. Studiul lor a permis o mai bună înțelegere a practicilor religioase desfășurate în peșteră în perioada romană.

Rezultatele preliminare indică faptul că sanctuarul era frecventat în special de femei. Această concluzie se bazează atât pe prezența mai multor nume feminine în inscripții, cât și pe descoperirea unor fusaiole, obiecte utilizate în prelucrarea firelor textile și asociate în Antichitate cu activitățile feminine. Asocierea dintre aceste artefacte și inscripțiile votive arată că femeile participau activ la ritualurile religioase și depuneau ofrande în interiorul sanctuarului.

Detaliu al uneia dintre inscripții (© Universidad de Alicante)
Detaliu al uneia dintre inscripții (© Universidad de Alicante)

Una dintre cele mai importante descoperiri o reprezintă identificarea a cinci inscripții dedicate unei divinități numite Domina („Doamna”). În trei dintre acestea apare și termenul „MALACI”, o invocație necunoscută până acum, care ar putea desemna o zeiță asociată cu apa, deși interpretarea rămâne în curs de verificare.

Repetarea dedicării aceleiași divinități demonstrează existența unui cult organizat și stabil, desfășurat într-o zonă bine delimitată și greu accesibilă a peșterii.

Amplasarea inscripțiilor, alături de mici bazine naturale în care erau depuse ofrande, conturează un ansamblu ritual complex, ce îmbină dovezile epigrafice cu cele arheologice.

Două inele de bronz găsite sub inscripțiile de pe stâncă (© Universidad de Alicante)
Două inele de bronz găsite sub inscripțiile de pe stâncă (© Universidad de Alicante)

Campania de cercetare din 2026 a adus la lumină și numeroase obiecte, printre care inele și o brățară din bronz, vase, fragmente ceramice, fusaiole și resturi faunistice, toate descoperite în aceeași încăpere.

Asocierea acestora cu inscripțiile oferă o imagine valoroasă asupra practicilor religioase din lumea romană și face din Cova Dones un sit deosebit de important pentru cercetarea interdisciplinară.

Importanța peșterii depășește însă perioada romană. În cadrul proiectului DONARQ, început în 2023, au fost identificate peste o sută de picturi și gravuri paleolitice vechi de aproximativ 24.000 de ani, confirmând valoarea excepțională a sitului.

În 2024 a fost descoperit sanctuarul roman, împreună cu o monedă a împăratului Claudius depusă ca ofrandă, iar în 2025 au fost documentate peste o sută de formațiuni stalagmitice modificate intenționat de comunități preistorice.

Cercetătorii consideră că denumirea tradițională a peșterii, „Cova de les Dones” („Peștera Femeilor”), ar putea reflecta o legătură veche cu prezența femeilor sau a unor entități feminine, ipoteză susținută de noile descoperiri.

Investigațiile vor continua în anii următori, fiind prevăzute lucrări de conservare, îmbunătățirea accesului, realizarea unui model digital al peșterii și valorificarea patrimoniului prin vizite virtuale.

Foto sus: Cercetători în Cova Dones, în timpul lucrărilor de documentare și analiză (© Universidad de Alicante)

Mai multe pentru tine...
Craniul și maxilarul individului Qafzeh 25, ale cărui rămășițe au fost găsite într-o peșteră din Israel (© Ana Pantoja et al.)
Unul dintre primii Homo sapiens din afara Africii a fost înjunghiat în față, în urmă cu 100.000 de ani
Bunuri funerare descoperite în cimitir, în mare parte în stil bizantin și asociate cu creștinismul ortodox (© Algis Blažys & Rytis Jonaitis)
Creștinii care au emigrat în ultimul stat păgân al Europei
Săpături arheologice la Gran Dolina din Spania, unde cercetătorii au găsit dovezi de canibalism la adulții de Homo antecessor (© Maria D. Guillén / IPHES-CERCA)
Dovezi ale practicării canibalismului în urmă cu 850.000 de ani, descoperite într-o peșteră din Spania
O nouă așezare fortificată, identificată la Gura Bâcului (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
O nouă așezare fortificată, descoperită de arheologi la Gura Bâcului
Andrei Mureșianu (1816-1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, militant pentru cauza Revoluției de la 1848 (© Arhivele Naționale ale României, colecția Documente fotografice, Ilustrate 6559)
📁 Istorie Modernă Românească
29 iulie 1848 – Ziua în care a răsunat pentru prima dată în public „Deșteaptă-te, Române!”
Recuperarea ușilor împărătești de la biserica monument istoric prăbușită din Uilac (© Institutul Național al Patrimoniului)
📁 Patrimoniu în pericol
Ușile împărătești de la biserica monument istoric prăbușită din Uilac, recuperate / FOTO
„Amfiteatrul roman” fals construit de escrocul italian (© Google Maps)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Escroc italian condamnat la închisoare după ce a construit un „amfiteatru roman antic” fals
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
📁 Preistorie
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
Săpături arheologice la Gran Dolina din Spania, unde cercetătorii au găsit dovezi de canibalism la adulții de Homo antecessor (© Maria D. Guillén / IPHES-CERCA)
📁 Preistorie
Dovezi ale practicării canibalismului în urmă cu 850.000 de ani, descoperite într-o peșteră din Spania
Fabuloasele aventuri ale poetei Nina Cassian, „cea mai atrăgătoare femeie urâtă din literatura română“ jpeg
📁 Istorie recentă
Fabuloasele aventuri ale poetei Nina Cassian, „cea mai atrăgătoare femeie urâtă din literatura română“
Arheologii au descoperit geoglife antice în statul brazilian Acre (© Martti Pärssinen)
📁 Preistorie
Geoglife asemănătoare cu faimoasele Linii Nazca, descoperite în pădurea amazoniană
Campania arheologică 2026 de la situl Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Preistorie
Campania arheologică 2026 de la situl Glina-Bălăceanca: „Patru săptămâni. Mii de descoperiri”