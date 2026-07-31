„Peștera Femeilor” - 120 de inscripții latine, descoperite într-un sanctuar rupestru

Cercetătorii de la Universitatea din Alicante au descoperit un total de 120 de inscripții latine gravate pe pereții și tavanele unei camere aflate la peste 200 de metri în interiorul peșterii Cova Dones, situată în localitatea Millares din sud-estul Spaniei.

Acest număr depășește considerabil cele 15 inscripții identificate anterior și transformă Cova Dones în sanctuarul rupestru cu cea mai bogată colecție de inscripții latine cunoscută din Hispania și, probabil, din întregul Imperiu Roman, relatează La Brujula Verde.

Cercetarea, coordonată de specialiști ai Universităților din Alicante și Zaragoza, s-a concentrat asupra analizării acestor inscripții, datate în principal în secolele I–II d.Hr. Studiul lor a permis o mai bună înțelegere a practicilor religioase desfășurate în peșteră în perioada romană.

Rezultatele preliminare indică faptul că sanctuarul era frecventat în special de femei. Această concluzie se bazează atât pe prezența mai multor nume feminine în inscripții, cât și pe descoperirea unor fusaiole, obiecte utilizate în prelucrarea firelor textile și asociate în Antichitate cu activitățile feminine. Asocierea dintre aceste artefacte și inscripțiile votive arată că femeile participau activ la ritualurile religioase și depuneau ofrande în interiorul sanctuarului.

Una dintre cele mai importante descoperiri o reprezintă identificarea a cinci inscripții dedicate unei divinități numite Domina („Doamna”). În trei dintre acestea apare și termenul „MALACI”, o invocație necunoscută până acum, care ar putea desemna o zeiță asociată cu apa, deși interpretarea rămâne în curs de verificare.

Repetarea dedicării aceleiași divinități demonstrează existența unui cult organizat și stabil, desfășurat într-o zonă bine delimitată și greu accesibilă a peșterii.

Amplasarea inscripțiilor, alături de mici bazine naturale în care erau depuse ofrande, conturează un ansamblu ritual complex, ce îmbină dovezile epigrafice cu cele arheologice.

Campania de cercetare din 2026 a adus la lumină și numeroase obiecte, printre care inele și o brățară din bronz, vase, fragmente ceramice, fusaiole și resturi faunistice, toate descoperite în aceeași încăpere.

Asocierea acestora cu inscripțiile oferă o imagine valoroasă asupra practicilor religioase din lumea romană și face din Cova Dones un sit deosebit de important pentru cercetarea interdisciplinară.

Importanța peșterii depășește însă perioada romană. În cadrul proiectului DONARQ, început în 2023, au fost identificate peste o sută de picturi și gravuri paleolitice vechi de aproximativ 24.000 de ani, confirmând valoarea excepțională a sitului.

În 2024 a fost descoperit sanctuarul roman, împreună cu o monedă a împăratului Claudius depusă ca ofrandă, iar în 2025 au fost documentate peste o sută de formațiuni stalagmitice modificate intenționat de comunități preistorice.

Cercetătorii consideră că denumirea tradițională a peșterii, „Cova de les Dones” („Peștera Femeilor”), ar putea reflecta o legătură veche cu prezența femeilor sau a unor entități feminine, ipoteză susținută de noile descoperiri.

Investigațiile vor continua în anii următori, fiind prevăzute lucrări de conservare, îmbunătățirea accesului, realizarea unui model digital al peșterii și valorificarea patrimoniului prin vizite virtuale.

Foto sus: Cercetători în Cova Dones, în timpul lucrărilor de documentare și analiză (© Universidad de Alicante)

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