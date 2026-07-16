Creștinii care au emigrat în ultimul stat păgân al Europei

Lituania este cunoscută ca fiind ultimul stat păgân din Europa. În timp ce restul continentului s-a convertit la creștinism, Lituania a rămas oficial păgână până la adoptarea catolicismului în anul 1387. Cu toate acestea, nu era clar în ce măsură populația Lituaniei a rămas păgână sau s-a convertit la creștinism și nici cât de amplă a fost migrația din lumea creștină în această regiune.

Folosind analiza izotopică a unor rămășițe umane descoperite într-un cimitir din secolele al XIII-lea și al XIV-lea de pe strada Bokšto, din centrul vechi al orașului Vilnius, o echipă internațională de cercetători a demonstrat că unii dintre primii creștini înmormântați acolo proveneau, cel mai probabil, din regiuni ale fostei Rusii Kievene, corespunzătoare în prezent vestului Ucrainei și sudului Poloniei, relatează Phys.org.

Dovezile arheologice, inclusiv podoabe în stil bizantin, cruci, șiraguri de mătănii și obiecte funerare de proveniență străină, sugerau de mult timp existența unor legături cu lumea ruteană și cea bizantină. Noile dovezi izotopice oferă acum o confirmare biologică directă că migrația a jucat un rol important în formarea primelor comunități creștine din Vilnius.

„Arheologii bănuiau de multă vreme că comunitatea Civitas Ruthenica includea migranți din ținuturile rutene. Datele izotopice oferă acum dovezi directe că cel puțin o parte dintre persoanele înmormântate în cimitirul de pe strada Bokšto proveneau din regiuni aflate cu mult dincolo de granițele Lituaniei”, explică dr. Rytis Jonaitis, de la Institutul de Istorie al Lituaniei, co-coordonator al cercetărilor arheologice desfășurate pe termen lung în acest sit.

Studiul, publicat în revista Antiquity, a mai arătat că, spre deosebire de bărbați, majoritatea femeilor înmormântate în cimitir proveneau din regiunea Vilnius, ceea ce indică existența unei comunități modelate de migrație și căsătorii mixte. Descoperirile arată că femeile locale ar fi putut adopta creștinismul prin contactul cu bărbați migranți proveniți din ținuturi ortodoxe.

Prin combinarea dovezilor oferite de inventarul funerar, obiceiurile de înmormântare și analizele izotopice, cercetătorii pot reconstitui nu doar locul de origine al indivizilor, ci și modul în care aceștia s-au integrat în societatea medievală din Vilnius. Rezultatele susțin ideea că orașele medievale au fost modelate de mobilitate, interacțiuni culturale și adaptare.

„Rămășițele umane păstrează informații remarcabile despre mobilitate, alimentație și interacțiuni sociale, care nu pot fi identificate doar prin cercetarea arheologică”, afirmă autoarea principală a studiului, profesoara Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė, de la Facultatea de Istorie a Universității din Vilnius și Institutul de Istorie al Lituaniei.

„Prin combinarea investigațiilor arheologice și istorice cu analiza izotopică a mai multor tipuri de țesuturi din rămășițele osteologice umane, putem identifica, pentru prima dată în mod direct, persoanele care au migrat în Vilniusul medieval în perioada timpurie a formării orașului. Această cercetare demonstrează că Vilnius era deja un oraș extrem de divers și puternic conectat la nivel internațional încă de la începutul istoriei sale”, adaugă Matuzevičiūtė.

Aceste rezultate ridică, totodată, întrebări mai ample despre migrația în Europa medievală. Deplasările către Vilnius ar fi putut fi determinate de legăturile politice dintre Lituania și teritoriile rutene, de oportunitățile comerciale, de mobilitatea religioasă sau de strămutările provocate de pandemia de Ciumă Neagră, care a devastat o mare parte a Europei la mijlocul secolului al XIV-lea.

Foto sus: Bunuri funerare descoperite în cimitir, în mare parte în stil bizantin și asociate cu creștinismul ortodox (© Algis Blažys & Rytis Jonaitis)

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