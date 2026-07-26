De ce erau egiptenii antici obsedați de pisici?

Egiptenii antici sunt renumiți pentru afecțiunea lor față de tot ceea ce ține de lumea felinelor. Nu ducem lipsă de artefacte cu tematică felină, de la statui impresionante până la bijuterii elaborate, care au supraviețuit mileniilor scurse de pe vremea când faraonii conduceau de-a lungul Nilului.

Egiptenii au mumificat nenumărate pisici și au creat chiar și primul cimitir de animale de companie cunoscut din lume, un loc de înmormântare vechi de aproape 2.000 de ani, în care majoritatea mormintelor aparțin pisicilor împodobite cu zgărzi remarcabile din fier și mărgele, relatează Live Science.

Dar de ce erau pisicile atât de prețuite în Egiptul Antic? De ce, potrivit istoricului grec Herodot, egiptenii își rădeau sprâncenele în semn de respect atunci când plângeau moartea pisicii familiei?

O mare parte din această venerație se datora faptului că egiptenii credeau că zeii și conducătorii lor aveau trăsături asemănătoare pisicilor, potrivit unei expoziții din 2018 dedicate importanței pisicilor în Egiptul Antic, organizată la Muzeul Național de Artă Asiatică Smithsonian din Washington, D.C.

În mod special, pisicile erau considerate întruchiparea unei dualități de calități dezirabile: pe de o parte erau protectoare, loiale și grijulii, iar pe de altă parte puteau fi agresive, independente și neînfricate.

Pentru egiptenii antici, această combinație făcea din pisici creaturi speciale, demne de admirație, ceea ce ar putea explica de ce au construit atât de multe statui inspirate de feline. Marele Sfinx din Giza, un monument lung de 73 de metri, cu chip de om și trup de leu, este probabil cel mai cunoscut exemplu al unui astfel de monument, deși, în realitate, istoricii nu sunt pe deplin siguri de ce egiptenii au depus efortul de a sculpta Sfinxul.

De asemenea, puternica zeiță Sekhmet era înfățișată cu cap de leu și corp de femeie. Ea era cunoscută drept o divinitate protectoare, în special în momentele de tranziție, precum răsăritul și apusul. O altă zeiță, Bastet, era reprezentată adesea sub forma unei leoaice sau a unei pisici.

Pisicile erau, cel mai probabil, iubite și pentru abilitatea lor de a vâna șoareci și șerpi. Erau atât de apreciate încât egiptenii își numeau sau își alintau copiii după feline. De exemplu, fetelor li se dădea numele „Mitt”, care înseamnă „pisică”, potrivit University College London. Nu se știe cu exactitate când au apărut pisicile domesticite în Egipt, însă arheologii au descoperit morminte cu pisici și pui de pisică datând încă din anul 3800 î.Hr.

Totuși, numeroase cercetări arată că această obsesie nu a fost întotdeauna una tandră și plină de grijă. Există dovezi care indică o latură mai întunecată a fascinației egiptenilor pentru feline. Se pare că existau adevărate industrii dedicate creșterii a milioane de pui de pisică care urmau să fie sacrificați și mumificați, astfel încât oamenii să poată fi îngropați alături de ei, în principal între aproximativ anul 700 î.Hr. și anul 300 d.Hr.

Într-un studiu publicat anul trecut în revista Scientific Reports, oamenii de știință au efectuat scanări cu microtomografie computerizată (micro-CT) asupra unor animale mumificate, printre care și o pisică. Această metodă le-a permis să examineze în detaliu structura scheletului și materialele folosite în procesul de mumificare.

Când cercetătorii au analizat rezultatele, și-au dat seama că animalul era mult mai mic decât se așteptaseră.

„Era o pisică foarte tânără, dar nu ne-am dat seama înainte de scanare, deoarece aproximativ 50% din mumie este alcătuită din materialele de înfășurare”, a explicat Richard Johnston, profesor de cercetarea materialelor la Universitatea Swansea din Regatul Unit.

„Când am văzut imaginile pe ecran, ne-am dat seama că era foarte tânără în momentul morții”, având mai puțin de cinci luni atunci când gâtul i-a fost rupt în mod intenționat.

„A fost destul de șocant”, a declarat Johnston pentru Live Science. Totuși, sacrificarea pisicilor nu era un fenomen rar.

„Ele erau crescute special pentru acest scop. Era o activitate desfășurată aproape la scară industrială; existau ferme dedicate creșterii și vânzării pisicilor”, a spus Johnston.

Motivul era că multe dintre aceste animale erau oferite ca sacrificii votive zeilor Egiptului Antic, după cum a explicat anterior Mary-Ann Pouls Wegner, profesoară asociată de arheologie egipteană la Universitatea din Toronto, pentru Live Science. Acest gest reprezenta o modalitate de a îmbuna zeii sau de a le cere ajutorul, pe lângă rugăciunile rostite.

Din păcate, nu este pe deplin clar de ce era considerat de dorit să cumperi pisici pentru a fi îngropate alături de oameni. Totuși, se pare că între venerație și obsesie există o linie foarte fină.

Foto sus: Statuie egipteană reprezentând o pisică, expusă la Muzeul Luvru (© Wilfredor / Wikimedia Commons)

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