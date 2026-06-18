De ce unii oameni se tem de pisici?

Limbajul fobiilor este atât de răspândit astăzi încât aproape că nu îi mai acordăm atenție. Totuși, abia la sfârșitul secolului al XIX-lea medicina și-a îndreptat atenția asupra formelor de frică irațională, după primul diagnostic medical al agorafobiei – teama de spațiile deschise și publice – formulat de medicul german Carl Westphal în 1871.

Westphal era nedumerit de motivul pentru care trei dintre pacienții săi, toți bărbați profesioniști care duceau vieți altfel normale și împlinite, erau cuprinși de teamă atunci când trebuiau să traverseze un spațiu urban deschis. Toți erau conștienți de caracterul irațional al fricilor lor, dar nu reușeau să le învingă.

Ideea că persoane altfel sănătoase mintal și raționale puteau totuși suferi de forme inexplicabile de teamă a fost rapid preluată atât de mediul medical, cât și de cultura populară a epocii. Când psihologul american G. Stanley Hall a publicat studiul său Synthetic Genetic Study of Fear în American Journal of Psychology în 1914, el a identificat nu mai puțin de 136 de forme diferite de frică patologică, fiecare având propriul nume derivat din greacă sau latină.

Acestea variau de la categorii mai generale, precum agorafobia, claustrofobia sau haptofobia (frica de atingere), până la forme foarte specifice, cum ar fi amaxofobia (frica de trăsuri), pteronofobia (frica de pene) și ceea ce pare a fi o categorie morală foarte victoriană, hypegiafobia (frica de responsabilitate). Desigur, exista și ailurofobia: frica de pisici.

Această dorință de clasificare a creat o hartă culturală și psihologică vie a fricilor și anxietăților unei societăți care experimentase schimbările rapide aduse de industrializare și declinul religiei în era post-darwiniană. Societatea se orienta către interior și către științele minții în căutarea răspunsurilor.

136 de fobii

Cercetările lui Hall asupra fobiilor datează încă din anii 1890, când a trimis sute de chestionare pentru ca oamenii să descrie formele fricilor lor. Multe dintre răspunsuri proveneau de la elevi. Aceste răspunsuri sunt fascinante, deși Hall, în mod frustrant, ne oferă doar fragmente.

Există, de exemplu, cazul unei doamne englezoaice care susținea că fusese „lipsită de bucuria copilăriei de fricile religioase” și că decisese în schimb să se îndrepte către diavol, „pe care îl găsise mai blând”. Un băiat de zece ani a fost mai inventiv și a decis să-și înfrunte direct temerile. Hall scria despre el:

„A decis să meargă în iad când va muri; s-a uns cu pucioasă pentru a se obișnui cu ea etc.”

O lume întreagă de posibilități se ascunde în acel „etc.”. Ce altceva a făcut băiatul pentru a se asigura că va ajunge în iad?

Privind aceste exemple astăzi, este evident că existau cauze sociale și religioase clare pentru aceste forme particulare de teamă. Însă Hall susținea, într-o manieră inspirată de Darwin, că fricile și fobiile sunt în mare măsură produsul trecutului nostru evolutiv și ne sunt transmise ca moștenire de la strămoșii noștri îndepărtați.

Frica de feline

O fobie care a atras o atenție medicală și publică considerabilă a fost ailurofobia – frica de pisici. Chiar și medicii au alimentat interesul public, scriind despre acest subiect în reviste populare. Neurologul american Silas Weir Mitchell, de exemplu, a adaptat pentru Ladies’ Home Journal din 1906 un articol publicat inițial în Transactions of the Association of American Physicians în 1905, oferindu-i un titlu mult mai atractiv: „Cat Fear” („Frica de pisici”).

La fel ca Hall, Mitchell a trimis chestionare pentru a explora formele și cauzele posibile ale fricii de pisici. El era interesat și de aparenta capacitate a unor persoane afectate de a detecta prezența unei pisici într-o cameră fără să o vadă.

Mitchell a adunat mărturii de la „observatori de încredere” despre diverse experimente practice: pisici atrase cu smântână în dulapuri, apoi persoane care sufereau de această fobie erau aduse în încăpere fără să știe ce se întâmplă, pentru a vedea dacă detectau prezența animalului. La început a fost sceptic: o fată isterică care susținea că știa întotdeauna când o pisică se afla în cameră avea dreptate doar într-o treime din cazuri. Totuși, el a concluzionat că mulți dintre subiecții săi puteau într-adevăr detecta pisicile ascunse, chiar și atunci când nu le puteau vedea sau mirosi.

Încercând să explice fenomenul, a exclus astmul și teoriile despre fricile moștenite evolutiv (cei îngroziți de pisici se simt adesea perfect confortabil în fața leilor). În privința detectării prezenței acestora, el a sugerat că poate emanațiile provenite de la pisici „ar putea afecta sistemul nervos prin intermediul membranei nazale, deși fără a fi recunoscute ca mirosuri”.

Cu toate acestea, Mitchell a rămas nedumerit de ceea ce el numea „teroarea nerezonabilă față de pisici”. El și-a încheiat observațiile menționând că victimele acestei fobii relatează adesea că „până și pisicile necunoscute par să aibă o dorință neobișnuită de a fi în apropierea lor, de a le sări în poală sau de a le urma”.

Apariția internetului pare să fi intensificat fascinația noastră culturală pentru pisici. Dacă Mitchell și Hall trimiteau chestionare pentru a colecta date despre frici, astăzi milioane de oameni scriu, într-o inversare a rolurilor, unor autoproclamați experți pentru a-și împărtăși experiențele și a primi răspunsuri la întrebări. Potrivit unui astfel de site, Cat World, una dintre cele mai frecvente întrebări este: „De ce se apropie pisicile de oamenii care nu le plac?”.

Urmând într-o anumită măsură teoria lui Stanley Hall, răspunsurile invocă aproape întotdeauna evoluția: persoana speriată nu reprezintă o amenințare. Dar, la fel ca Mitchell, aceste explicații par incapabile să răspundă la întrebarea esențială: de ce doar unii oameni dezvoltă această teamă atât de intensă? Iar aceasta este, desigur, încă o temă de cercetare pentru specialiștii de astăzi.

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Autor: Sally Shuttleworth, profesor de literatură engleză, University of Oxford

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

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