Descoperirea care adâncește misterul cimitirului Coëby: ce ascund movilele funerare din Bretania?

Pentru arheologii din Franța, cimitirul Coëby din Bretania este o adevărată comoară pentru cercetare. Acesta conține mai multe monumente preistorice din piatră și movile de pământ. Într-un nou studiu asupra a două movile neobișnuit de mari, oamenii de știință ar fi descoperit un tip rar de monument funerar.

Movilele alungite de pământ, cunoscute sub numele de TRED30 și TRED31, au între 50 și 80 de metri lungime și până la 1,8 metri înălțime. Ele au fost descoperite pentru prima dată în 1986 și nu au fost încă excavate complet. Deoarece sunt fragile și beneficiază de statut de protecție, echipele de cercetare nu le pot săpa pur și simplu pentru a afla ce secrete ascund, dacă ascund vreunul, relatează Phys.org.

Într-o cercetare nouă, publicată în revista Archaeological Prospection, oameni de știință de la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS) au investigat cele două movile în anul 2020 folosind cartografierea rezistivității electrice.

Această tehnică neinvazivă presupune introducerea unor mici țăruși metalici în sol pentru a transmite un curent electric prin pământ. Măsurând cât de ușor circulă curentul, cercetătorii pot crea o hartă a ceea ce se află sub suprafață, deoarece solul conduce electricitatea, în timp ce piatra masivă i se opune.

Indicii din trecut

Măsurătorile au evidențiat zone cu rezistență electrică ridicată în centrul ambelor movile. Aceste semnale corespundeau profilului electric al unor blocuri de granit măsurate anterior la dolmenele din apropiere (morminte megalitice antice).

„Aceste anomalii de rezistență indică o prezență foarte probabilă a unor grupuri de pietre în interiorul movilelor TRED30 și TRED31”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.

În cazul movilei TRED30, valorile ridicate ale rezistenței au devenit mai puternice la scanările efectuate la adâncimi mai mari, indicând faptul că structuri masive din piatră sunt îngropate adânc în nucleul monumentului. În schimb, rezultatele pentru TRED31 au indicat existența unor structuri de piatră îngropate aproape de suprafață. Ani de eroziune au scos la iveală vârful unui bloc de piatră, deși acesta trecuse anterior neobservat.

Deși scanările nu pot dezvălui configurația exactă a acestor structuri îngropate sau scopul lor, autorii studiului au câteva ipoteze. Pe baza unor săpături anterioare efectuate la o altă movilă din același cimitir, structurile mari ar putea fi menhire rudimentare cu formă umană.

Acestea ar putea fi similare monumentelor de tip Passy descoperite în alte regiuni ale Franței, unde movile funerare lungi din pământ acopereau pietre verticale sau alte structuri funerare.

„Prin urmare, pare rezonabil să confirmăm că aceste două movile sunt într-adevăr monumente funerare care aparțin cimitirului Coëby”, precizează cercetătorii francezi.

Deși cercetătorii doresc să studieze movilele în detaliu, ei afirmă că doar o excavare completă va putea dezvălui cu exactitate ce se află sub ele.

Foto sus: Cartografierea rezistivității electrice realizată de specialiștii francezi la movilele TRED30 și TRED31 de la Coëby (© Archaeological Prospection (2026). DOI: 10.1002/arp.70060)

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