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Reconstrucția facială criminalistică bazată pe morfologia și genetica unei femei înmormântate în cimitirul Västerhus (© reconstrucție și fotografie de Oscar Nilsson / Universitatea din Stockholm, 2026)

Obiceiurile funerare ciudate ale primilor creștini din Suedia medievală, dezvăluite de un studiu ADN

📁 Istorie Medievală Universală
Autor: Redacția
🗓️ 12 iulie 2026

Primele comunități creștine din Suedia îngropau adesea copiii în același mormânt cu adulții, însă arheologii au descoperit că acești indivizi rareori aveau legături biologice apropiate, ceea ce ridică întrebări despre modul în care oamenii din Evul Mediu își înmormântau morții.

Într-un studiu nou, cercetătorii au analizat ADN-ul a 142 de schelete provenite din trei cimitire din Suedia, datând din secolele al X-lea până în al XIV-lea. Ei s-au concentrat asupra înmormântărilor colective, în care două sau mai multe persoane au fost îngropate în același mormânt.

„Presupunem adesea că adulții și copiii care împart același mormânt erau părinți și copii sau alți membri apropiați ai familiei. În cele mai multe cazuri, nu asta am descoperit”, a declarat într-un comunicat autoarea principală a studiului, Maja Krzewińska, paleogenetician la Universitatea din Stockholm.

Cercetătorii au stabilit că majoritatea mormintelor cu mai multe persoane conțineau atât adulți, cât și copii, iar cei îngropați împreună erau de obicei de același sex, o femeie împreună cu o fată sau un bărbat împreună cu un băiat. Însă analiza ADN-ului a adus o surpriză: persoanele îngropate împreună prezentau rareori o înrudire biologică apropiată, au scris cercetătorii.

Odată cu răspândirea creștinismului în Scandinavia, începând de la sfârșitul secolului al X-lea, practicile funerare au devenit mai uniforme. Mormintele erau orientate pe direcția est-vest, iar oamenii erau îngropați într-un simplu giulgiu, fără obiecte funerare. Persoanele botezate puteau fi înmormântate în cimitire sfințite, în timp ce bebelușii care mureau înainte de a putea fi botezați erau excluși.

În Scandinavia medievală timpurie, gospodăriile includeau adesea rude extinse, servitori, angajați și persoane aflate în sclavie, au scris cercetătorii. Deși înrudirea biologică avea un rol important în organizarea societății, apartenența la comunitatea creștină locală ar fi putut fi la fel de importantă în stabilirea locului și a persoanelor alături de care urma să fie înmormântat un decedat.

Din Suedia la Santiago de Compostela. Și înapoi

Pe lângă înmormântările colective ale unor persoane neînrudite, arheologii au descoperit dovezi că unele familii au fost înmormântate în același cimitir de-a lungul mai multor generații. Un astfel de caz este cel al unei femei cunoscute sub numele de Lady 56, o pelerină creștină în jurul căreia au fost identificate trei generații de rude.

Lady 56 a murit în jurul vârstei de 30 de ani. Ea a fost înmormântată cu o rară scoică de pelerin, simbol al apostolului Iacob, pe care o obținuse după ce își încheiase pelerinajul la Santiago de Compostela, un oraș din nord-vestul Spaniei, aflat la marginea lumii creștine de atunci.

Ruina bisericii Västerhus, înainte de 1951 (© Riksantikvarieämbetets arkiv)
Ruina bisericii Västerhus, înainte de 1951 (© Riksantikvarieämbetets arkiv)

Cercetătorii au identificat și grupul de rude al lui Lady 56, care, potrivit lui Krzewińska, avea o importanță deosebită pentru comunitate și s-a întins pe mai multe generații în cimitirul Västerhus. Analiza ADN-ului a arătat că părinții, fratele și fiicele ei au fost, de asemenea, înmormântați în același cimitir, însă în locuri diferite.

Între secolele al XI-lea și al XIV-lea, Västerhus făcea parte din domeniul unui proprietar bogat de pământ. Legăturile genetice dintre familia principală din Västerhus și celelalte grupuri de rudenie din cimitir susțin ipoteza statutului special al acestei familii.

Aceste înmormântări ale rudelor apropiate evidențiază importanța analizelor ADN-ului antic, deoarece morminte din aceeași perioadă și aceeași regiune pot reflecta tradiții funerare foarte diferite.

Foto sus: Reconstrucția facială criminalistică bazată pe morfologia și genetica unei femei înmormântate în cimitirul Västerhus (© reconstrucție și fotografie de Oscar Nilsson / Universitatea din Stockholm, 2026)

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