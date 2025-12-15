O înmormântare rară a unui câine, veche de 5.000 de ani, descoperită în Suedia

Arheologii suedezi au descoperit o „rară și excepțional de bine conservată” înmormântare a unui câine într-o mlaștină situată la sud-vest de Stockholm. Descoperirea are o vechime aproximativ 5.000 de ani și include scheletul complet al unui câine, depus intenționat împreună cu un pumnal din os, fin șlefuit.

O descoperire neobișnuită și remarcabil de bine conservată a fost făcută în apropiere de localitatea Järna, unde arheologii au investigat, pe parcursul toamnei, vestigii antice pe traseul unei viitoare căii ferate. În sedimentele de la bază a fost găsit un câine îngropat vechi de 5.000 de ani – depus împreună cu un pumnal din os lung de 25 de centimetri, informează un comunicat al Arkeologerna, Statens historiska museer.

Cu câteva mii de ani în urmă, zona de 3.500 de metri pătrați arăta cu totul diferit. La acea vreme, mlaștina era un lac strălucitor, folosit pentru pescuit.

„Găsirea unui câine intact din această perioadă este foarte rară, iar faptul că a fost depus împreună cu un pumnal din os este aproape unic”, spune Linus Hagberg, arheolog și manager de proiect la Arkeologerna.

Câinele era un mascul mare și puternic, cu o înălțime la umăr de 52 de centimetri. Avea aproximativ 3–6 ani și dusese o viață activă. Craniul era zdrobit, iar în imediata apropiere a labelor se afla un pumnal fin șlefuit, lung de 25 de centimetri, realizat din os de elan sau cerb roșu. Câinele fusese probabil așezat într-un fel de sac sau recipient din piele, împreună cu pietre.

„A fost coborât intenționat la o adâncime de 1,5 metri și la aproximativ 30–40 de metri în largul lacului. Utilizarea câinilor în practici rituale în această perioadă este un fenomen cunoscut”, spune Linus Hagberg.

El subliniază că analizele științifice, precum datarea cu radiocarbon, analiza izotopică și analizele ADN, vor putea oferi mai multe detalii.

Arheologii au mai descoperit și materiale din lemn bine conservate, datând din perioadele 3300–2900 î.Hr. și 2900–2600 î.Hr., inclusiv țăruși verticali prelucrați, înfipți în fundul lacului, și stâlpi care ar fi putut face parte din platforme din lemn de-a lungul țărmului. Alte descoperiri includ pietre plasate intenționat, care probabil funcționau ca ancore și greutăți pentru plase, precum și o construcție de doi metri lungime realizată din nuiele de lemn împletite – o capcană de pescuit antică. În plus, au fost identificate urme ale deplasării umane în largul lacului.

Mai multe pentru tine...