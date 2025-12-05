Mormântul „doamnei cu diadema inversată” - o înmormântare neobișnuită în Grecia Antică

Arheologii din Grecia au descoperit mormântul unei nobile, pe care o numesc „doamna cu diadema inversată”. Înmormântarea, datând din secolul al VII-lea î.Hr., este remarcabilă pentru coroana de bronz elaborată, așezată cu susul în jos pe capul femeii.

Mormântul nobilei a fost descoperit într-un cimitir antic identificat recent în Grecia central-estică, la aproximativ 95 de kilometri nord-vest de Atena, în timpul unor lucrări de construcții, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii din Grecia. Cele 40 de morminte recuperate până acum par să fie ale unor persoane de rang social înalt care au murit în perioadele Arhaică și Clasică (800–323 î.Hr.), informează Live Science.

Un mormânt s-a evidențiat dintre toate, potrivit comunicatului. În înmormântarea unei femei de aproximativ 20–30 de ani la momentul morții, arheologii au descoperit numeroase obiecte funerare din bronz, inclusiv un ac decorat cu cai în stil geometric, un colier cu o amuletă în formă de vas, mărgele din os și fildeș, cercei de cupru, o brățară și mai multe inele spiralate.

Diadema de bronz a femeii, în special, le-a atras atenția arheologilor. Aceasta avea o mare rozetă în față și o scenă cu perechi de lei masculi și femele, așezate față în față, în partea din spate. Dar coroana fusese plasată invers pe capul femeii, astfel încât leii păreau să fie culcați.

Leii simbolizau puterea și autoritatea regală, potrivit declarației, lucru vizibil și în iconografia timpurie din orașul Micene, unde așa-numita Poartă a Leilor era un simbol puternic al puterii regelui în secolul al XIII-lea î.Hr.

Totuși, o coroană inversată simbolizează renunțarea sau căderea unui conducător. Prin urmare, această femeie și-ar fi putut pierde poziția privilegiată într-o perioadă de tulburări sociale și politice la mijlocul secolului al VII-lea î.Hr., potrivit comunicatului.

Arheologii au descoperit, de asemenea, și înmormântarea unui copil de 4 ani aproape de femeie. Copilul purta o diademă de bronz cu rozetă mică și datează din aceeași perioadă ca femeia, sugerând că ar fi putut exista o legătură între ei.

→ Imaginea 1/9: Mormântul descoperit de arheologii greci (© Facebook / Υπουργείο Πολιτισμού)

