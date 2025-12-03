O înmormântare de 4.000 de ani îi nedumerește pe arheologi: „Nu cunoaștem un caz similar”

O înmormântare izolată din Sudan a dezvăluit primele dovezi ale unui ritual funerar necunoscut, care a avut loc acum aproape 4.000 de ani într-un regat african puțin cunoscut, potrivit unui nou studiu.

În mormânt, arheologii au descoperit un vas ceramic ce conținea resturi carbonizate de plante și lemn, oase de animale și fragmente de insecte - toate acestea fiind, în opinia echipei, rămășițele unui ospăț funerar.

„Nu cunoaștem un caz similar și tocmai acest lucru face descoperirea noastră misterioasă și chiar neobișnuită, deoarece nu știm semnificația acestui ritual”, a declarat pentru Live Science prin e-mail Henryk Paner, coautor al studiului și arheolog la Centrul Polonez de Arheologie Mediteraneană al Universității din Varșovia,

În studiul publicat în revista Azania, cercetătorii au descris înmormântarea unui bărbat de vârstă mijlocie, descoperită în 2018 în timpul unui proiect de cercetare arheologică în deșertul Bayuda din nord-estul Sudanului. Mormântul a fost datat între 2050 și 1750 î.Hr., ceea ce înseamnă că bărbatul făcea probabil parte din Regatul Kerma, o civilizație nubiană timpurie vecină cu Egiptul antic. În interiorul mormântului, peste care se afla un tumul oval de pământ, arheologii au găsit un schelet masculin, două vase ceramice plasate în spatele capului și 82 de mărgele ceramice disc albastru-glazurate în jurul gâtului.

„Movila funerară nu este deosebit de impresionantă, iar obiectele din mormânt, inclusiv mărgelele și vasele ceramice, sunt destul de comune”, a spus Paner, toate acestea sugerând că bărbatul nu avea un statut social înalt. Dar „conținutul unuia dintre vase este neobișnuit”, a adăugat el, posibil „relicve ale focului asociat unui ritual funerar”.

Într-un vas ceramic de dimensiuni medii, cercetătorii au descoperit o adevărată comoară de resturi carbonizate de plante, lemn, animale, insecte și coprolite (fecale fosilizate). S-a determinat că mare parte din lemn provine din arbori de salcâm, iar printre resturile botanice carbonizate, cercetătorii au identificat două leguminoase - probabil o linte și o fasole - precum și boabe de cereale. Vasul conținea, de asemenea, câteva gărgărițe, care probabil au ajuns acolo odată cu plantele în vremurile străvechi.

„Deoarece vasul nu prezintă semne că ar fi fost ars, aceste resturi, împreună cu fragmentele de oase de animale găsite, au fost probabil pur și simplu introduse în el. Oasele în cauză sunt probabil mărturii ale consumului din timpul unui ospăț funerar, unele dintre rămășițele acestuia fiind apoi aruncate în foc”, au explicat cercetătorii în studiu.

Resturile botanice indică, de asemenea, că această regiune era un mediu mai umed, de tip savană, atunci când bărbatul a fost înmormântat, în contrast cu deșertul deschis de astăzi.

Celălalt vas descoperit în mormânt fusese plasat cu susul în jos lângă individ, dar era gol, au precizat cercetătorii.

Această înmormântare este prima din Regatul Kerma care dezvăluie dovezi ale unui ritual funerar desfășurat acum patru milenii. Dar lipsa unor înmormântări similare cunoscute ar putea indica procese complexe de schimb cultural în zonă, au scris cercetătorii, ceea ce înseamnă că este nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege comerțul cu bunuri și idei în Africa antică.

Foto sus: Mormântul descoperit de arheologii polonezi în deșertul Bayuda din nord-estul Sudanului (© Ewa Lesner)

Mai multe pentru tine...