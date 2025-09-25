Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi

Arheologii din Spania au descoperit un monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte și numeroase obiecte funerare, inclusiv arme.

Aceste monumente preistorice din piatră, cunoscute sub numele de dolmene, sunt adesea întâlnite în țări europene precum Spania, Franța și Marea Britanie și au de obicei pereți din piatră și un acoperiș masiv, tot din piatră, relatează Live Science.

Dolmenul descoperit recent are 13 metri lungime, iar pereții săi sunt formați din placi verticale de piatră, înalte de 2 metri, cunoscute sub denumirea de ortostați.

„Întregul dolmen era de asemenea acoperit cu plăci mari de piatră orizontale, iar deasupra acestei acoperiri se afla un tumulus [un movile artificială] de nisip și pietricele”, a declarat Eduardo Vijande Vila, profesor asociat de preistorie la Universitatea din Cádiz și co-director al săpăturilor, într-un e-mail pentru Live Science.

Monumentul de piatră a fost descoperit în apropierea orașului Teba și a fost excavat treptat, pe parcursul a patru sezoane de săpături, conform arheologilor. Au fost descoperite mai multe osuare (morminte mici care conțin oase umane), ceea ce înseamnă că acest dolmen a fost folosit ca loc de înmormântare colectivă pentru mai mulți indivizi, a spus Vijande Vila. Printre obiectele funerare descoperite alături de aceștia se numără scoici marine, piese din fildeș, vârfuri de săgeți și o halebardă - o armă în formă de suliță cu o lamă de topor la capăt.

Scoicile marine descoperite de echipă sugerează existența unor schimburi comerciale, au notat cercetătorii.

„Prezența scoicilor într-o zonă din interiorul țării reflectă importanța mării ca element de prestigiu și existența unor rețele de schimb pe distanțe lungi”, a declarat Juan Jesús Cantillo, profesor de preistorie la Universitatea din Cádiz.

Dolmenele au fost utilizate în diverse perioade în multe părți ale lumii și au servit adesea drept morminte. Este posibil să fi avut și alte utilizări, precum ritualuri sau locuire, și uneori erau aliniate cu evenimente solare, cum ar fi solstițiul de vară. Vijande Vila a menționat că dolmenele ar fi putut servi și ca marcaje teritoriale, semnificând dreptul de proprietate asupra terenurilor — o distincție importantă în societățile agricole.