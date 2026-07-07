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Copie realizată de Adina Paula Moscu în anul 1969 după tabloul „Hora Unirii la Craiova”, pictat de Theodor Aman. Colecția Muzeului Olteniei Craiova

Istoria unei clădiri-simbol a Craiovei

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 7 iulie 2026

Actualul Colegiul Național ”Carol I” Craiova, înființat la 20 mai 1826 cu titulatura de Școala Națională de Limbă Românească, a funcționat mai întâi la Mănăstirea Obedeanu, apoi, cu denumirea de Școala Centrală din Craiova, la Biserica Madona Dudu. Primul sediu propriu al școlii a devenit posibil abia în anul 1832, prin donația vornicului Iordache Otetelișanu, care a acoperit costul terenului cumpărat de la banul Barbu Știrbei.

Lucrările de construcții au început în anul 1835, însă destinul clădirii a fost încercat încă de la început. Marele cutremur din 11 ianuarie 1838 a afectat grav construcția, prăbușind turnul și elementele sale de rezistență. Reconstruită cu mari eforturi, clădirea a fost inaugurată în octombrie 1842, în prezența domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. Noul edificiu impresiona prin turnul cu ceas, sala de festivități, internatul și apartamentul directorului, devenind prima clădire ridicată special pentru o școală de grad înalt în Craiova.

Dincolo de rolul educațional, edificiul a fost martor al unor momente esențiale din istoria națională. În iunie 1848, în sala sa festivă, Ion Heliade Rădulescu a citit Proclamația de la Islaz, iar directorul Ioan Maiorescu a transmis mesajul revoluționar mulțimii adunate în fața școlii. Pentru câteva zile, clădirea a găzduit sediul Guvernului Provizoriu Revoluționar și al Clubului Revoluționar din Craiova.

La 9 octombrie 1857, în fața școlii a avut loc Hora Unirii, imortalizată de Theodor Aman într-un tablou devenit simbol național – a cărui copie poate fi văzută în expoziția „O istorie bicentenară. Colegiul Național «Carol I» (1826-2026)”, alături de planul Gimnaziului din Craiova din 1856.

La 3 mai 1867, M. S. Domnitorul Carol I a pășit pentru prima dată în această clădire, iar în 1885 liceul a primit, prin decret regal, numele de „Carol I” ca recunoaștere a prestigiului instituției.

Muzeul Olteniei vă invită să descoperiți aceste povești în expoziția „ O istorie bicentenară. Colegiul Național «Carol I» (1826-2026)”, unde documentele, planurile, fotografiile și operele de artă recompun istoria unei clădiri care a fost, deopotrivă, școală, simbol al modernizării și martor al marilor momente din istoria României. (autor: Camelia Săvescu, referent de specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei).

Planul Gimnaziului din Craiova, 1856. Colecția Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Dolj
Imaginea 1/6: Planul Gimnaziului din Craiova, 1856. Colecția Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Dolj
Planul Gimnaziului din Craiova, 1856. Colecția Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Dolj
Imagini din sala expoziției „O istorie bicentenară. Colegiul Național «Carol I» (1826–2026)” (© Cătălin Vînturici / Muzeul Olteniei)
Imagini din sala expoziției „O istorie bicentenară. Colegiul Național «Carol I» (1826–2026)” (© Cătălin Vînturici / Muzeul Olteniei)
Imagini din sala expoziției „O istorie bicentenară. Colegiul Național «Carol I» (1826–2026)” (© Cătălin Vînturici / Muzeul Olteniei)
Imagini din sala expoziției „O istorie bicentenară. Colegiul Național «Carol I» (1826–2026)” (© Cătălin Vînturici / Muzeul Olteniei)
Copie realizată de Adina Paula Moscu în anul 1969 după tabloul „Hora Unirii la Craiova”, pictat de Theodor Aman. Colecția Muzeului Olteniei Craiova

Expoziția „O istorie bicentenară. Colegiul Național «Carol I» (1826-2026)” este deschisă publicului la Secția de Istorie-Arheologie din cadrul Muzeului Olteniei (str. Madona Dudu nr. 14, Craiova) până la jumătatea lunii septembrie 2026.

Fotografiile prezentate sunt incluse în Catalogul expoziției „O istorie bicentenară. Colegiul Național «Carol I» (1826-2026)”, Muzeul Olteniei Craiova, 2026.

Bibliografie:

Catalogul expoziției „O istorie bicentenară. Colegiul Național «Carol I» (1826–2026)”, coordonator dr. Radu Gabriel Dumitrescu, Muzeul Olteniei Craiova, 2026.

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