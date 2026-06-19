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„O istorie bicentenară. Colegiul Național „Carol I” (1826-2026)” (© Camelia Săvescu, referent de specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei)

O istorie bicentenară. Expoziție dedicată Colegiul Național „Carol I” din Craiova

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 19 iunie 2026

Secția de Istorie-Arheologie a Muzeul Olteniei vă invită să descoperiți istoria uneia dintre instituțiile-emblemă ale învățământului românesc, Colegiul Național ”Carol I” Craiova, reper al vieții culturale și intelectuale a Craiovei timp de două secole.

În vitrina de deschidere a expoziției O istorie bicentenară. Colegiul Național „Carol I” (1826-2026) sunt prezentate trei piese cu o puternică valoare memorială, care ilustrează continuitatea tradiției educaționale craiovene:

Manuscrisul promoției profesorului Mihail Paulian (1933-1934), directorul liceului din perioada aniversării centenarului, însoțit de autografele și fotografiile elevilor acelei generații;

Cheia ceremonială a Liceului „Nicolae Bălcescu” din Craiova (1966), simbol al identității și apartenenței la comunitatea școlară;

Plicul poștal filatelic aniversar emis în 1976, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înființarea liceului, ilustrând imaginea edificiului și păstrând amprenta unui moment aniversar important.

Foto: Camelia Săvescu, referent de specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
Foto: Camelia Săvescu, referent de specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei

Fiecare dintre aceste piese spune o poveste despre școală, despre generațiile care i-au trecut pragul și despre valorile care au traversat timpul.

Expoziția O istorie bicentenară. Colegiul Național „Carol I” (1826-2026) va putea fi vizitată pe tot parcursul verii fiind deschisă publicului până la sfârșitul lunii septembrie 2026. (Material realizat de: dr. Radu Gabriel Dumitrescu, șeful Secției de Istorie-Arheologie, Muzeul Olteniei)

Program de vizitare: marți-duminică, 09:00-17:00 (ultima intrare 16:15) ️

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