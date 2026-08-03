Un mormânt din Al Doilea Război Mondial, descoperit într-o necropolă tumulară din a doua epocă a fierului

Arheologii din Republica Moldova au demarat, la 22 iulie 2026, o nouă etapă a cercetărilor arheologice în necropola tumulară din a doua epocă a fierului de la Gura Bâcului.

„Prima descoperire nu a fost însă un mormânt antic, ci unul aparținând unui creștin din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Acest lucru este demonstrat de cruciulița descoperită pe pieptul defunctului. Totodată, inventarul funerar mai cuprinde o curelușă de piele cu cataramă de fier, câțiva nasturi de la îmbrăcăminte și fragmente de schije de fier identificate în zona pieptului și a picioarelor”, informează Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova.

Conform sursei citate, „este de remarcat însă că înmormântarea nu respectă ritualul creștin obișnuit. Defunctul a fost depus cu capul orientat spre est, iar brațele așezate de-a lungul corpului”.

O nouă așezare fortificată, descoperită de arheologi la Gura Bâcului

În contextul săpăturilor arheologice desfășurate recent în necropola tumulară de la Gura Bâcului, arheologii din Republica Moldova au efectuat și o prospecțiune perieghetică într-o zonă a moșiei acestei pitorești localități de pe malul Nistrului.

Cercetarea a vizat un obiectiv arheologic fortificat de mari dimensiuni, identificat anterior pe baza unor imagini satelitare mai vechi.

În urma examinării suprafeței terenului au fost recuperate numeroase fragmente ceramice, atribuibile cel puțin următoarelor trei orizonturi cultural-cronologice:

perioada târzie a epocii bronzului - cultura Sabatinovka;

epoca romană târzie - cultura Sântana de Mureș–Cerneahov;

evul mediu timpuriu - cultura Dridu.

Potrivit observațiilor preliminare, sistemul de fortificație și etapa principală de locuire a așezării ar putea fi datate în secolele IX–X, precizează Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova.

Noul sit se află la aproximativ 4 km de binecunoscuta așezare medievală fortificată Calfa I - Cetățuie, situată în prezent pe moșia localității Varnița, raionul Anenii Noi. Așezarea de la Varnița Calfa I a fost cercetată sistematic de arheologul Gheorghe Cebotarenko în anii 1960–1970, iar în anul 2020 aici au fost efectuate cercetări arheologice de salvare de către Agenția Națională Arheologică in Republica Moldova.

Foto sus: Mormântul din Al Doilea Război Mondial, descoperit în necropola tumulară din a doua epocă a fierului de la Gura Bâcului (© captură video Facebook / Agenția Națională Arheologică)

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