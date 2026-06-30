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Săpăturile arheologice în situl arheologic Case Pente (© Soprintendenza ABAP province di L'Aquila e Teramo)

O așezare cu 52 de colibe preistorice, descoperită lângă un complex termal roman

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Autor: Redacția
🗓️ 30 iunie 2026

Săpăturile arheologice preventive, efectuate în centrul Italiei, au scos la lumină un sat din Epoca Bronzului, o necropolă și un complex termal roman, care vor fi integrate într-un viitor traseu public de vizitare.

Cercetările, lucrările de protejare și de valorificare desfășurate în situl arheologic Case Pente, din comuna Sulmona, din provincia L'Aquila, regiunea Abruzzo, Italia, au început încă din martie 2023. Lucrările, desfășurate pe o suprafață de aproximativ douăsprezece hectare, au produs rezultate de o importanță științifică remarcabilă, modificând în mod substanțial înțelegerea istoriei timpurii a acestui sit, relatează La Brujula Verde.

Progresul cercetărilor au scos la iveală o succesiune complexă de ocupare și utilizare a terenului, întinsă pe parcursul mai multor milenii. Printre cele mai importante descoperiri se numără o așezare datând din perioada de tranziție dintre sfârșitul Epocii Cuprului și începutul Epocii Bronzului, identificată prin urmele gropilor de stâlpi care conturau 52 de colibe, precum și necropola asociată acestei comunități.

Acestui orizont cronologic i se adaugă numeroase morminte aparținând unor faze ulterioare de utilizare a zonei și un grup important de structuri din epoca romană, dintre care se remarcă o clădire rurală și un complex prevăzut cu instalații termale, amplasate de-a lungul unui drum antic al cărui traseu a continuat să modeleze peisajul și în perioadele următoare.

Coexistența, în același sit, a unor vestigii atât de diferite, urmele fragile ale colibelor preistorice și soliditatea instalațiilor de hipocaust romane, oferă o oportunitate unică de a urmări o succesiune în timp ce rareori poate fi observată cu un asemenea grad de continuitate într-un sit cu astfel de caracteristici.

Săpăturile arheologice în situl arheologic Case Pente (© Soprintendenza ABAP province di L'Aquila e Teramo)
Imaginea 1/4: Săpăturile arheologice în situl arheologic Case Pente (© Soprintendenza ABAP province di L'Aquila e Teramo)
Săpăturile arheologice în situl arheologic Case Pente (© Soprintendenza ABAP province di L'Aquila e Teramo)
Săpăturile arheologice în situl arheologic Case Pente (© Soprintendenza ABAP province di L'Aquila e Teramo)
Săpăturile arheologice în situl arheologic Case Pente (© Soprintendenza ABAP province di L'Aquila e Teramo)
Săpăturile arheologice în situl arheologic Case Pente (© Soprintendenza ABAP province di L'Aquila e Teramo)
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