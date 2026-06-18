Sarcofag roman descoperit intact și sigilat, în poziția sa originală / FOTO

Un sarcofag de piatră din perioada romană târzie, păstrat intact în poziția sa originală, a fost descoperit de arheologii croați în localitatea Cavtat, situată în sudul țării, pe malul Mării Adriatice, unde în Antichitate se afla colonia romană Epidaurum.

Cercetările realizate de echipa Muzeelor și Galeriilor din Konavle (Muzeji i galerije Konavala), coordonată de arheologul Helena Puhara, și au scos la lumină sarcofagul, care era încă sigilat cu mortar de var, iar îmbinarea dintre capac și corpul monumentului funerar nu fusese niciodată deschisă sau deteriorată, relatează La Brujula Verde.

Contextul arheologic indică faptul că acesta aparține necropolei coloniei romane Epidaurum, ale cărei vestigii au fost identificate de-a lungul timpului în diferite zone ale actualului oraș Cavtat.

Sarcofagul este de tip salonitan, provenind probabil din atelierele orașului Salona, capitala provinciei romane Dalmația. Datarea sa este estimată între secolele IV și VI d.Hr., o perioadă caracterizată de transformări majore asociate tranziției dintre lumea romană clasică și începuturile Evului Mediu.

Starea excepțională de conservare oferă cercetătorilor posibilitatea de a studia în detaliu practicile funerare, antropologia fizică și cultura materială a elitelor din regiune.

Monumentul, cu o greutate estimată la aproximativ cinci tone, a fost descoperit la circa trei metri sub nivelul actual al solului. Adâncimea la care se afla reflectă acumularea succesivă de sedimente și transformările urbane produse de-a lungul secolelor.

Din cauza dimensiunilor și greutății sale, documentarea și extragerea sarcofagului au necesitat măsuri tehnice complexe și o atenție deosebită.

În interiorul sarcofagului a fost identificată o singură înhumare primară. Deși resturile scheletice sunt fragmentare și fragile, specialiștii au confirmat prezența unui individ ale cărui caracteristici biologice, precum sexul și vârsta, vor putea fi stabilite doar prin analize de laborator.

Au fost recuperate și diverse depuneri organice și alte materiale asociate înmormântării. Acestea, împreună cu probe din mortarul de sigilare, au fost colectate conform unor proceduri stricte și vor fi analizate prin metode moderne, inclusiv spectrometrie, datare și studii micromorfologice.

→ Imaginea 1/8: Sarcofag roman descoperit intact și sigilat (© Muzeji i galerije Konavala)

Cea mai delicată etapă a proiectului a fost ridicarea capacului, extragerea și transportul sarcofagului. Operațiunea a fost coordonată de restauratori și a necesitat calcule precise și utilizarea unor echipamente speciale pentru a evita deteriorarea monumentului. Întregul proces a fost documentat fotografic și monitorizat atent pentru conservarea eventualelor urme de pigment sau tratamente aplicate pe suprafața pietrei.

După finalizarea lucrărilor, sarcofagul a fost amplasat într-un spațiu accesibil publicului, într-o zonă integrată în traseul cultural al orașului Cavtat. Alegerea acestui loc urmărește atât protejarea obiectului, cât și valorificarea sa educativă și turistică, oferind vizitatorilor o mărturie directă a prezenței romane în zonă.

Descoperirea oferă noi dovezi privind continuitatea practicilor funerare în Epidaurum după declinul Imperiului Roman și deschide perspective importante pentru studierea alimentației, sănătății, credințelor și rețelelor de producție ale comunităților din Dalmația între secolele IV și VI. Deschiderea completă și analiza detaliată a sarcofagului sunt așteptate să aducă informații valoroase, care vor fi prezentate atât comunității științifice, cât și publicului larg.

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