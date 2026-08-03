Catarama a fost realizată dintr-o singură bucată de aliaj de cupru (© Archaeological Research Services Ltd.)

Un instrument în formă falică, din perioada romană, descoperit de arheologi în Anglia

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 3 august 2026

Un studiu arheologic realizat înaintea unor lucrări rutiere planificate în comitatul Gloucestershire din Anglia, a scos la iveală numeroase artefacte care acoperă mii de ani de istorie. Însă un obiect s-a remarcat în mod deosebit.

Arheologii au descoperit un rar instrument de curățat unghiile decorat cu un motiv falic, datând din perioada târzie a Imperiului Roman, aproximativ între anii 300 și 400 d.Hr., în apropierea orașului Cheltenham, situat la circa 137 km vest de Londra. Deși doar câteva astfel de obiecte de igienă personală au fost documentate, preferința romanilor pentru motivele reprezentând penisul este bine atestată în întregul Imperiu Roman, relatează Popular Science.

Asemănător accesoriilor moderne pentru îngrijirea personală, acest instrument cu două vârfuri, realizat dintr-un aliaj de cupru, era folosit pentru îndepărtarea murdăriei de sub unghii.

Multe astfel de obiecte erau suficient de mici pentru a putea fi purtate împreună cu alte instrumente utile, precum pensetele și bețișoarele pentru curățarea urechilor, iar exemplarul descoperit la Cheltenham nu face excepție.

O mică perforație aflată în centrul obiectului îi permitea proprietarului să-l prindă de o curelușă sau de un șnur subțire, pentru a-l avea mereu la îndemână.

Instrument de curățat unghiile decorat cu un motiv falic (© Archaeological Research Services Ltd.)
Instrument de curățat unghiile decorat cu un motiv falic (© Archaeological Research Services Ltd.)

La prima vedere, o persoană fără pregătire de specialitate ar putea avea dificultăți în a-i identifica funcția doar după forma sa. Totuși, este greu de ignorat elementul decorativ al mânerului: metalul este modelat în mod evident pentru a reprezenta un penis.

Imaginile falice nu erau neobișnuite în Roma antică și nici nu purtau stigmatul pe care îl au în multe culturi contemporane. Dimpotrivă, organele genitale masculine erau considerate simboluri ale norocului, fertilității și protecției.

Bărbați, femei și chiar copii purtau frecvent amulete și bijuterii decorate cu astfel de reprezentări. De asemenea, echipamentele și armele militare erau adesea ornamentate cu motive falice, iar locuințele includeau deseori decorațiuni similare.

Pe lângă instrumentul de curățat unghiile, arheologii au descoperit și o cataramă de centură împreună cu o plăcuță realizată dintr-o singură bucată de aliaj de cupru, decorată cu motive geometrice. Alte descoperiri din aceeași perioadă au inclus resturi menajere, dovezi ale activităților agricole și o fântână.

Descoperirile nu s-au limitat însă la perioada romană. Cercetătorii au identificat și obiecte mai recente, precum nasturi de uniformă ai Marinei Regale Britanice din secolul al XVIII-lea, cunoscuți drept „dandy buttons”, precum și nasturi din secolul al XIX-lea, decorați cu motive animale.

Foto sus: Catarama a fost realizată dintr-o singură bucată de aliaj de cupru (© Archaeological Research Services Ltd.)

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